УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7742 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
5 735 18

Найбільший у світі хімічний концерн BASF іде з Росії та Білорусі

basf

Німецький концерн BASF іде з російського й білоруського ринків на тлі агресії РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі BASF.

"Рада виконавчих директорів BASF вирішила припинити діяльність компанії в росії та білорусі до початку липня 2022 року", - заявили у компанії.

Це рішення зумовлене останніми подіями російсько-української війни та міжнародного права, в тому числі п’ятим пакетом санкцій ЄС проти рф.

При цьому компанія зробить виняток для свого бізнесу з підтримки виробництва продуктів харчування. Цей напрямок працюватиме в рф і надалі, оскільки війна може спровокувати глобальну продовольчу кризу.

"BASF рішуче засуджує напад росії на Україну та насильство проти мирного населення", - наголосили у компанії.

Зазначається, що з 3 березня BASF не вів нового бізнесу в росії та білорусі через загарбницьку війну рф проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща запровадила санкції проти "Газпрому" та "НОВАТЕК"

Автор: 

Німеччина (7660) санкції (12561)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Чого ви орків жаліте, що їм жерти не буде чого. Нехай лободу жеруть і валежник збирають, щоб к херам не змерзнути, так як ця країна газобензоколонка не провела газ до осель, майже 50 відсоткам своїх ублюдків.
показати весь коментар
27.04.2022 20:32 Відповісти
+4
Zara спростувала інформацію про відновлення роботи в росії
показати весь коментар
27.04.2022 20:54 Відповісти
+2
етот дєнь ми отдалялі, как моглі
показати весь коментар
27.04.2022 20:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не пройшло і півроку...
показати весь коментар
27.04.2022 20:30 Відповісти
Чого ви орків жаліте, що їм жерти не буде чого. Нехай лободу жеруть і валежник збирають, щоб к херам не змерзнути, так як ця країна газобензоколонка не провела газ до осель, майже 50 відсоткам своїх ублюдків.
показати весь коментар
27.04.2022 20:32 Відповісти
І це той BASF, який виробляв газ для газових камер у концтаборах нацистів
Другої світової, не витримав рашистів. Отаке кораблювання малята
показати весь коментар
27.04.2022 20:34 Відповісти
I.G. Farbenindustri
показати весь коментар
27.04.2022 20:43 Відповісти
когда ФАРБЕН расчленили,одно из подразделений получилось БАСФ
показати весь коментар
27.04.2022 21:32 Відповісти
щас шольц відкрие своє хавало про економіку
показати весь коментар
27.04.2022 21:54 Відповісти
етот дєнь ми отдалялі, как моглі
показати весь коментар
27.04.2022 20:43 Відповісти
Ключова фраза до липня, а значить просто почекають 2 місяці і знову тихо повернуться . До прикладу Zara з травня відновлює торгівлю в мордорі. Правду писав Маркс про капіталістів.
показати весь коментар
27.04.2022 20:44 Відповісти
Zara спростувала інформацію про відновлення роботи в росії
показати весь коментар
27.04.2022 20:54 Відповісти
Авжеж, тепер в російській Зарі будуть продавати хіба що вживану білизну українок...
показати весь коментар
27.04.2022 22:22 Відповісти
Я так зрозуміла що вони згорнуть свою діяльність у Липні, а не почнуть її знову в Липні.
показати весь коментар
27.04.2022 20:55 Відповісти
Ось я читаю що так багато компаній йдуть чи пішли з РФ, а чому скільки компаній не має в Україні? Просто в нас олігархи під себе все загребли.
показати весь коментар
27.04.2022 21:17 Відповісти
за это надо поблагодарить всех 6 наших презиков
показати весь коментар
27.04.2022 21:34 Відповісти
Такого хімічного виробництва?? Танунах з їх викидами толуолу.
показати весь коментар
27.04.2022 21:40 Відповісти
До чого тут толуол?
показати весь коментар
27.04.2022 22:26 Відповісти
тобто так розумію,що пестициди будуть далі поставляти,можуть фасувати в фляшки з-під водяри,місцева голота вип*є все,я не заперечую.
показати весь коментар
27.04.2022 21:24 Відповісти
Кто теперь будет делать кацапам бобины с лентой для магнитофонов? Без них ни один аэроплан на кацапии не полетит, ни одну западную песню не послушают, только вражий язык радиоточки с опостылеашим гимном... в СССР, который построил х*йло...
показати весь коментар
27.04.2022 21:46 Відповісти
Це був найбільш прокацапський концерн у світі, до речі...
показати весь коментар
27.04.2022 22:41 Відповісти
 
 