Найбільший у світі хімічний концерн BASF іде з Росії та Білорусі
Німецький концерн BASF іде з російського й білоруського ринків на тлі агресії РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі BASF.
"Рада виконавчих директорів BASF вирішила припинити діяльність компанії в росії та білорусі до початку липня 2022 року", - заявили у компанії.
Це рішення зумовлене останніми подіями російсько-української війни та міжнародного права, в тому числі п’ятим пакетом санкцій ЄС проти рф.
При цьому компанія зробить виняток для свого бізнесу з підтримки виробництва продуктів харчування. Цей напрямок працюватиме в рф і надалі, оскільки війна може спровокувати глобальну продовольчу кризу.
"BASF рішуче засуджує напад росії на Україну та насильство проти мирного населення", - наголосили у компанії.
Зазначається, що з 3 березня BASF не вів нового бізнесу в росії та білорусі через загарбницьку війну рф проти України.
