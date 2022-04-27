УКР
Новини Війна
Україна може бути постачальником атомної електроенергії та вугілля в Європу, - гендиректор ДТЕК Тимченко

Стратегію енергобезпеки Європейського Союзу має бути переглянуто, і Україна має посісти у ній гідне місце.

Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко сказав в інтерв'ю Економічній правді, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб відмовитись від російських енергоресурсів, треба повністю переглянути стратегію енергобезпеки Європейського Союзу. До цієї оновленої стратегії слід також включити питання диверсифікації джерел енергоресурсів. І у цій оновленій стратегії гідне місце має зайняти Україна", - сказав Тимченко.

За його словами, окрім цього, для України це і питання відновлення нашої країни.

"Ми можемо бути постачальниками атомної електроенергії, яка у Європі визнається чистою. У короткостроковій перспективі ми можемо замінити російське вугілля. Ми можемо бути постачальниками вугілля в Європі", - сказав генеральний директор ДТЕК.

Він також наголосив, що сьогодні всі зрозуміли величезну помилку європейців, коли така частка постачання енергоресурсів йде з Росії, і такий рівень залежності від Росії.

"Сьогодні я гадаю, що всі вже розуміють, що "Північний потік-2" – це не "чисто комерційний проєкт". Усі розуміють, що Путін використовує енергоресурси як зброю. Для того, щоб ми перемогли у війні, потрібно зупинити постачання російських енергоресурсів до Європи", - вважає генеральний директор ДТЕК.

Тимченко також нагадав, що Польща вже відмовилася від російського вугілля, внаслідок чого Україна вже розпочала невеликі поставки вугілля до Польщі та Словаччини.

+10
Украина много кем может быть, если коррупционеров и ворье на деревьях перевешает.....
27.04.2022 20:43
+4
Цікаво, чому ж тоді минулої зими ДТЕК сам купував вугілля за кордоном? А зараз вже збирається продавати...
27.04.2022 22:44
+3
Ми ж декілька місяців назад самі купляли електрику в Біларусі, а також десь вугілля.
27.04.2022 21:07
Украина много кем может быть, если коррупционеров и ворье на деревьях перевешает.....
27.04.2022 20:43
Одразу забігаю наперед ахметов з цього матиме гешефт ? Якщо так нафік , тільки народ повинен мати гешефт
27.04.2022 20:44
Народ вже мав гешефт - 3 1917го по 1991й.
Ще мало?
27.04.2022 20:49
"сильний спец", говорить про атомну е\енргію д\Європи.. напевно на ній ще й бірки буде клєїть. яка в х..й різниця для теї енергії, з чого вона??? її властивості не ваідрізняються.
27.04.2022 20:54
головна властивість відрізняється - ціна
27.04.2022 21:40
А не зарано? Вже усе порішали про наступну зиму в Україні? Вже можемо експортувати? Війна піде, а дурні лишаться.
27.04.2022 20:57
Ми ж декілька місяців назад самі купляли електрику в Біларусі, а також десь вугілля.
27.04.2022 21:07
А звiдкi в нас вугiлля раптом з"явилось? Ще кiлька мiсяцiв тому Ахметка Зеленського шантажував вiдсутнiстю вугiлля.
27.04.2022 21:10
А вугілля для України будемо закупати в Південній Африці чи Австралії?
27.04.2022 21:27
кузбас ближче
27.04.2022 21:41
Дивним чином виявляється, що без поставок зерна, сталі, енергоресурсів з найбіднішої країни Європи у світі(!) ростуть стрімко ціни на ці товари. І москалі тратять міліарди щоб загарбати цю найбіднішу країну. Крім того, що призначені ФСБ олігархи безсоромно обкрадають, Україна по ресурсах в .ч. людських - одна з найбагатших країн Європи. Злодіїм сусідам це не дає спокою сторіччями.
27.04.2022 22:11
Восени говорили нема вугілля тепер можуть продавати.Брали електроенергію у кацапів бо будуть вєєрні відключення а тепер можуть продавать.
Так хто кого дурив шо цени обосновани?
Так хто кого дурив шо цени обосновани?
27.04.2022 22:26
До речі, Україні треба переходити з газових плит на електроплити. Це допоможе зекономити газ. І ми зможемо обходитись своїм газом.

І не треба буде думати куди подіти нашу електроенергію.

І не треба буде думати куди подіти нашу електроенергію.
27.04.2022 22:43
Цікаво, чому ж тоді минулої зими ДТЕК сам купував вугілля за кордоном? А зараз вже збирається продавати...
27.04.2022 22:44
Так він його в шахти складав на всяк випадок про запас!
28.04.2022 11:36
Якась дивна наша країна та деякі її менеджери. То у нас зрада та халепа бо немає вугілля, то ми можемо його експортувати. Як цю мову натягувати на глобус - незрозуміло.
29.04.2022 07:18
 
 