Україна може бути постачальником атомної електроенергії та вугілля в Європу, - гендиректор ДТЕК Тимченко
Стратегію енергобезпеки Європейського Союзу має бути переглянуто, і Україна має посісти у ній гідне місце.
Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко сказав в інтерв'ю Економічній правді, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб відмовитись від російських енергоресурсів, треба повністю переглянути стратегію енергобезпеки Європейського Союзу. До цієї оновленої стратегії слід також включити питання диверсифікації джерел енергоресурсів. І у цій оновленій стратегії гідне місце має зайняти Україна", - сказав Тимченко.
За його словами, окрім цього, для України це і питання відновлення нашої країни.
"Ми можемо бути постачальниками атомної електроенергії, яка у Європі визнається чистою. У короткостроковій перспективі ми можемо замінити російське вугілля. Ми можемо бути постачальниками вугілля в Європі", - сказав генеральний директор ДТЕК.
Він також наголосив, що сьогодні всі зрозуміли величезну помилку європейців, коли така частка постачання енергоресурсів йде з Росії, і такий рівень залежності від Росії.
"Сьогодні я гадаю, що всі вже розуміють, що "Північний потік-2" – це не "чисто комерційний проєкт". Усі розуміють, що Путін використовує енергоресурси як зброю. Для того, щоб ми перемогли у війні, потрібно зупинити постачання російських енергоресурсів до Європи", - вважає генеральний директор ДТЕК.
Тимченко також нагадав, що Польща вже відмовилася від російського вугілля, внаслідок чого Україна вже розпочала невеликі поставки вугілля до Польщі та Словаччини.
