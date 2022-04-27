Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині загинув один цивільний, ще 8 отримали поранення, - Кириленко

Російські окупанти обстрілювали Донеччину, внаслідок чого загинула одна цивільна особа.

Про це у Telegram розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 27 квітня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини – у Мар’їнці. Поранення внаслідок обстрілів дістали ще 8 осіб.



Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 2 людини, поранені на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

