4 183 17

Єврокомісія погодилась прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, - Зеленський. ВIДЕО

зеленський

Готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

Про це президент ВолодимирЗеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з Президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво", - йдеться в дописі.

Єврокомісія (2249) Зеленський Володимир (25104) експорт (4589) Євросоюз (13996)
+6
А гетманцев хочет опять ввести огромные пошлины на автомобили с Европы.
показати весь коментар
27.04.2022 20:59 Відповісти
+6
не повторюйте пропагандистську брехню - нічого не стане. Тим більше, для проходу авто з ЄС взагалі виділені окремі пости пропуску.
показати весь коментар
27.04.2022 21:19 Відповісти
+5
Гетьманцев хочет ввести обратно большие налоги малому и среднему бизнесу после войны. А на люксовые автомобили из Европы пусть вводит налоги , меньше наших волонтёров с гуманитарной помощью будет стоять в очередях на границах .
показати весь коментар
27.04.2022 21:04 Відповісти
А гетманцев хочет опять ввести огромные пошлины на автомобили с Европы.
показати весь коментар
27.04.2022 20:59 Відповісти
І підвищити військовий збір. Щоб заможні ставали ще заможнішими, а звичайні люди несли на собі все.
показати весь коментар
27.04.2022 22:15 Відповісти
Я только хотел сказать. Пи*ары не могут нормально сделать...
показати весь коментар
28.04.2022 09:09 Відповісти
А импорт?
показати весь коментар
27.04.2022 21:01 Відповісти
Гетьманцев хочет ввести обратно большие налоги малому и среднему бизнесу после войны. А на люксовые автомобили из Европы пусть вводит налоги , меньше наших волонтёров с гуманитарной помощью будет стоять в очередях на границах .
показати весь коментар
27.04.2022 21:04 Відповісти
Не только люксовых. Нужно с помощью военных или волонтеров создать список авто, которые нужны на фронте или для подвозки гуманитарки. Потому что если каждый заробитчанин сейчас будет перегонять машину, то дороги станут. А сейчас пойдет вооружение, снаряжение, гуманитарка и т.п.
показати весь коментар
27.04.2022 21:13 Відповісти
не повторюйте пропагандистську брехню - нічого не стане. Тим більше, для проходу авто з ЄС взагалі виділені окремі пости пропуску.
показати весь коментар
27.04.2022 21:19 Відповісти
******* по Купянску, ой надо *******. Вся северная группировка вс рф обосрется
показати весь коментар
27.04.2022 21:04 Відповісти
Зброю, медикаменти, фінанси Україна отримує безкоштовно.
Але система, що звикла жити за хабарі і відкати, не змінилася. Потрібно контролювати весь розподіл і використання, бо чим далі фронт, тим вище піднімає голову корупція.
#Уряд_воєнного_часу😏
показати весь коментар
27.04.2022 21:07 Відповісти
тебя предупреждал...
показати весь коментар
27.04.2022 22:14 Відповісти
У нас сейчас что то работает на експорт? Лучше бы в Украине ПДВ отменили хотя бы на время войны. Цены на продукты заоблачные. Притом чем дальше на запад от Киева тем больше дерут с людей денег за продукты и за жилье. Хоть бы совесть имели.
показати весь коментар
27.04.2022 21:09 Відповісти
Дело хорошее

Но сдается мне, что они не столько хотят помочь Украине, сколько себе.
Там тоже сейчас не айс и надо решать свои проблемы.
Вопрос в том, чтобы Украина не дошла в этом вопросе до дефицита у себя
показати весь коментар
27.04.2022 21:14 Відповісти
зато зе нічого з своїх нолохообязаних не скасовує.
з приводу елітних авто то все лажа, так як такі авто коштують майже одинаково що на западі що в Україні. якщо везуть тачки класні то це тільки добре. в зеальфачей пукан горить що в них напізжені за бюджетні кошти авто такі самі.
показати весь коментар
27.04.2022 22:20 Відповісти
Вот, нашёл

https://m.censor.net/ru/news/3284451/rost_mirovyh_tsen_na_rastitelnye_masla_sahar_i_zernovye_dostig_desyatiletnego_rekorda

Нужно обязательно учесть этот опыт, свой же опыт
показати весь коментар
27.04.2022 22:38 Відповісти
а ти до чого тут???
показати весь коментар
27.04.2022 22:49 Відповісти
 
 