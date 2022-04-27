Єврокомісія погодилась прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, - Зеленський. ВIДЕО
Готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.
Про це президент ВолодимирЗеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з Президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво", - йдеться в дописі.
Але система, що звикла жити за хабарі і відкати, не змінилася. Потрібно контролювати весь розподіл і використання, бо чим далі фронт, тим вище піднімає голову корупція.
#Уряд_воєнного_часу😏
Но сдается мне, что они не столько хотят помочь Украине, сколько себе.
Там тоже сейчас не айс и надо решать свои проблемы.
Вопрос в том, чтобы Украина не дошла в этом вопросе до дефицита у себя
з приводу елітних авто то все лажа, так як такі авто коштують майже одинаково що на западі що в Україні. якщо везуть тачки класні то це тільки добре. в зеальфачей пукан горить що в них напізжені за бюджетні кошти авто такі самі.
https://m.censor.net/ru/news/3284451/rost_mirovyh_tsen_na_rastitelnye_masla_sahar_i_zernovye_dostig_desyatiletnego_rekorda
Нужно обязательно учесть этот опыт, свой же опыт