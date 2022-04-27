Єврокомісія погодилась прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, - Зеленський. ВIДЕО

Готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

Про це президент ВолодимирЗеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з Президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво", - йдеться в дописі.

