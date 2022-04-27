УКР
Російські окупанти марно намагалися покращити своє становище в напрямку Запоріжжя, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації в напрямку Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, із втратами відійшли", - зазначається у повідомленні.

Також у Генштабі підкреслили, що "на тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти оглядають будинки місцевих жителів з метою виявлення місць проживання представників силових структур України. Здійснюють перепис місцевого населення, пересування по тимчасово захопленій території без документів, що засвідчують особу, заборонене".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, - ОВА

+16
штопаний андон
27.04.2022 21:07
+6
Сраку треба було зашити.
27.04.2022 21:08
+5
Ну цей МТ, на 100% покращив становище!
27.04.2022 21:07
штопаний андон
27.04.2022 21:07
Сраку треба було зашити.
27.04.2022 21:08
Так вони схоже цей самий орган і зашивають.
27.04.2022 21:31
Это кадыровцы его так?
27.04.2022 21:10
Ну не має в Україні овець...
27.04.2022 21:12
😁
27.04.2022 21:24
З просторів Інтернету
Український хірург, який зашив рану російському солдатові, вперше побачив, як виглядає штопаний г@ндон(с)
27.04.2022 22:12
Ну цей МТ, на 100% покращив становище!
27.04.2022 21:07
"Запорізький марш" (рок-версія)| "Zaporizhzhian march" (rock version)

https://www.youtube.com/watch?v=cI-W9RJ2KVQ
27.04.2022 21:11
Вы про Мариуполь расскажите...
27.04.2022 21:15
27 апр. 2022 г.

Знову Нищівний Удар по РФ! Літаки України Прорвали оборону РФ і знищили 3 склади ***********!
https://www.youtube.com/watch?v=5KZ7aY_qNws


27.04.2022 21:21
І покращили,сиділи на табуретках в танках,тепер лежать в мішках. Хто до нас на танку прибуде,тей в ньому і в добриво перетвориться
27.04.2022 21:24
А сидел бы у себя дома, был бы жив и не вредим, а то видите ли, воевать припёрся в Украину.
27.04.2022 21:52
 
 