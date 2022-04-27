Російські окупанти марно намагалися покращити своє становище в напрямку Запоріжжя, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації в напрямку Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, із втратами відійшли", - зазначається у повідомленні.

Також у Генштабі підкреслили, що "на тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти оглядають будинки місцевих жителів з метою виявлення місць проживання представників силових структур України. Здійснюють перепис місцевого населення, пересування по тимчасово захопленій території без документів, що засвідчують особу, заборонене".

