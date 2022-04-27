Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу для хаосу на всіх базових ринках, - Зеленський

Достатній обсяг експорту української продукції на європейський і глобальний ринки буде вагомим антикризовим інструментом.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції.

На черзі – ще нові рішення партнерів для лібералізації нашого експорту.

Також узгоджуємо з Євросоюзом, як збільшити потенціал транспортних коридорів на нашому західному кордоні", - наголосив він.

