Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу для хаосу на всіх базових ринках, - Зеленський

Достатній обсяг експорту української продукції на європейський і глобальний ринки буде вагомим антикризовим інструментом.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції.

На черзі – ще нові рішення партнерів для лібералізації нашого експорту.

Також узгоджуємо з Євросоюзом, як збільшити потенціал транспортних коридорів на нашому західному кордоні", - наголосив він.

они шпарят по методичкам которые разработал совок, но сша на 2 уровня вперед...
показати весь коментар
27.04.2022 21:18 Відповісти
Интересно как они это провернут? Неужели на границах Евросоюза работают сплошные дураки? Я думаю они теперь начнут проверять кто истинный дипломат а кто так , решил пошопиться или провести нелегально парочку миллионов под видом дипломата. Тем более Евросоюз повышвыривал вон кучу их дипломатов.
они шпарят по методичкам которые разработал совок, но сша на 2 уровня вперед...
Піонтковський - "красава", на відміну від ілларіонова
А чем вам Илларионов не угодил? Илларионов не поддерживает путина и критикует его где только возможно. И о войне он предупреждал задолго до Запада.
81 год мужику. Математик и журналист. Мозги в порядке
Ілларіонов розумна людина, але його за великі гроші купила зелена блювота, після цього він став мало цікавий. Це тактика зеДебіла купляти, єдиний хто послав цю наволоч це Омелян, решта це продажна підлота люсі,подоляки,лящі,сакашвілі та інша мерзота.
Не знаю як відносно світового хаосу,але фінансовий хаос бреде по росії
