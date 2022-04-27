Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу для хаосу на всіх базових ринках, - Зеленський
Достатній обсяг експорту української продукції на європейський і глобальний ринки буде вагомим антикризовим інструментом.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції.
На черзі – ще нові рішення партнерів для лібералізації нашого експорту.
Також узгоджуємо з Євросоюзом, як збільшити потенціал транспортних коридорів на нашому західному кордоні", - наголосив він.
Топ коментарі
+12 ahuhu
показати весь коментар27.04.2022 21:20 Відповісти Посилання
+3 arye z.
показати весь коментар27.04.2022 21:13 Відповісти Посилання
+3 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар27.04.2022 21:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ходорковский Михаил
@mich261213
«МИД РФ заказал печать 175 тыс. дипломатических паспортов при штате в 15 тыс. человек». После тяжелого рабочего дня на войне «против НАТО» генералам и министрам с любовницами срочно необходимо развеяться на курортах Италии и Юга Франции.