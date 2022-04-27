УКР
Припинення поставок газу в Польщу та Болгарію - черговий аргумент на користь відмови від співпраці з РФ, - Зеленський

москва,кремль,росія,санкції

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією.

Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торговельним напрямком можна скористатися. Або скористатися, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень", - наголосив президент.

За словами Зеленського, що швидше всі у Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, то скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам.

Читайте: Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу для хаосу на всіх базових ринках, - Зеленський

газ (10590) Зеленський Володимир (25104) Польща (8750) росія (67219) Євросоюз (13996)
Топ коментарі
+7
"Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?"

автор Kisa Vodopianinov
показати весь коментар
27.04.2022 21:35 Відповісти
+6
Гопник - є гопник. Не почав з Німеччини чи Франції - знайшов типу "слабших" - попробувати свій гоп=стоп.
Але вже весь світ це знає і відповідно реагує. Навіть Греція, яка начебто "небайдуже дихала" в бік мордору, і та запропонувала Болгарії допомогу у вирішенні поставок газу.
показати весь коментар
27.04.2022 21:35 Відповісти
+3
Картинка класна,Кремль, голуб і камінь з традиційним скульптурним матеріалом кацапів. Коли вони уже з екскрементів виберуться
показати весь коментар
27.04.2022 21:29 Відповісти
Дуже добрий вірш, дуже .
Болгарії і Польщі допоможе Євросоюз, вони вже сказали, що Польща і Болгарія братиму Газ і Нафту у Євросоюзу, погано що деякі організації погодилися платити путіну рублями, криваві рублі для деяких кров'ю не пахнуть.
показати весь коментар
27.04.2022 21:39 Відповісти
Темницы рухнут и свобода
Завалит всех обломками у входа.
А после, эту кучу разгребая,
Перевернут все в памяти страницы
И понастроят новые темницы.
показати весь коментар
27.04.2022 21:44 Відповісти
Ну болгари уже цапаються з сербами і угорцями.

Путін як ляльковод за ниточки дьоргає і робить все, щоб Європа пересралась. І йому це непогано вдається.

Тому що ті ж поляки і прибалти дивлячись на те як себе ведуть гниди з Німеччини чи Франції, теж м'яко кажучи починають розуміти, що їх готові кинути в пащу до дракона заради круасанів.
показати весь коментар
27.04.2022 21:53 Відповісти
Долбо*бы 100-й лвл. Есть контракт, все оговорено и мелкими строчками и между строчек. Затаскают по судам кацапов и разденут до последнего гвоздя в сортире отберут.
показати весь коментар
27.04.2022 21:54 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 21:57 Відповісти
НЕНАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР.
показати весь коментар
27.04.2022 22:34 Відповісти
И Украине нужно свою трубу перекрыть.
Еам и своего газа хватит.
А европейцев это подтолкнет быстрее искать новые источники.
показати весь коментар
27.04.2022 22:35 Відповісти
а в нас газ "откуда"? ми вже взірвали трубу?
показати весь коментар
27.04.2022 22:43 Відповісти
 
 