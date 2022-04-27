Припинення поставок газу в Польщу та Болгарію - черговий аргумент на користь відмови від співпраці з РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією.

Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торговельним напрямком можна скористатися. Або скористатися, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень", - наголосив президент.

За словами Зеленського, що швидше всі у Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, то скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам.

Читайте: Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу для хаосу на всіх базових ринках, - Зеленський