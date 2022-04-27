Припинення поставок газу в Польщу та Болгарію - черговий аргумент на користь відмови від співпраці з РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією.
Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торговельним напрямком можна скористатися. Або скористатися, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень", - наголосив президент.
За словами Зеленського, що швидше всі у Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, то скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам.
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?"
автор Kisa Vodopianinov
Болгарії і Польщі допоможе Євросоюз, вони вже сказали, що Польща і Болгарія братиму Газ і Нафту у Євросоюзу, погано що деякі організації погодилися платити путіну рублями, криваві рублі для деяких кров'ю не пахнуть.
Завалит всех обломками у входа.
А после, эту кучу разгребая,
Перевернут все в памяти страницы
И понастроят новые темницы.
Але вже весь світ це знає і відповідно реагує. Навіть Греція, яка начебто "небайдуже дихала" в бік мордору, і та запропонувала Болгарії допомогу у вирішенні поставок газу.
Путін як ляльковод за ниточки дьоргає і робить все, щоб Європа пересралась. І йому це непогано вдається.
Тому що ті ж поляки і прибалти дивлячись на те як себе ведуть гниди з Німеччини чи Франції, теж м'яко кажучи починають розуміти, що їх готові кинути в пащу до дракона заради круасанів.
Еам и своего газа хватит.
А европейцев это подтолкнет быстрее искать новые источники.