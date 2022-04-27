На Східному напрямку відбито 3 атаки росіян, знищено 75 окупантів, 1 БМП і 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
На Східному напрямку ворог здійснив три атаки на позиції наших воїнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої. Українські захисники знищили: особового складу – 75; БМП – 1; АТ – 2; БПЛА – 2".
