На Східному напрямку відбито 3 атаки росіян, знищено 75 окупантів, 1 БМП і 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

На Східному напрямку ворог здійснив три атаки на позиції наших воїнів.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої. Українські захисники знищили: особового складу – 75; БМП – 1; АТ – 2; БПЛА – 2".

сьогодні літаків нема, значить завтра посиплються
27.04.2022 21:53 Відповісти
круті , видать...
27.04.2022 21:57 Відповісти
Мало
27.04.2022 22:26 Відповісти
 
 