П'єсу "Маріуполь", яка була написана за два дні до російського вторгнення, представлять у Європі разом з оперою Chornobyldorf

Попри війну артисти української опери Chornobyldorf відновили репетиції та збираються презентувати свою роботу в Роттердамі вже в травні. Цим виступом команда планує розпочати європейські гастролі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мета поїздки - заявити про карколомні зміни, які зараз переживає українське мистецтво і в черговий раз нагадати світу: війна триває.

Ілля Разумейко, композитор та режисер опери Chornobyldorf, співзасновник лабораторії Opera Aperta зазначив:

"Ця війна має на меті не лише фізичне знищення міст, людей. Це намагання вбити нашу культуру. Те, про що ми читали у підручниках з історії ще в школі зараз відбувається в реальності. Останні 300 років справжньою ціллю росії було знищення української ідентичності. І зараз ми як митці маємо показувати всьому світу, що Україна - незалежна держава зі своєю унікальною музикою, театром, мовою, з чудовим молодим поколінням художників".

Ольга Дятел, продюсерка опери Chornobyldorf вважає, що сучасне українське мистецтво може підтримувати силу українського голосу в міжнародній спільноті: "Люди швидко втомлюються від трагічних новин про війну та можуть несвідомо їх ігнорувати. Нашу музику мають чути, наші вистави мають бачити. Саме зараз комунікація зі світом повинна відбуватись різноманітними способами, у тому числі через перформативне мистецтво. Так ми зможемо посилити й урізноманітнити український голос за кордоном".

Через евакуацію артисти опери розділені між трьома країнами і щонайменше шістьма містами. Частина колективу перебуває в Україні, деякі учасники — в Німеччині, Франції, Італії. Однак відстань не завадила їм розпочати активну підготовку до гастролей. Команда відновлює репетиції у Києві. Згодом планує зустрітися повним складом у Відні.

Учасники проєкту ставлять питання: з якими "артефактами" ми матимемо справу після війни? Боротьба триває, але вже зараз з'являються дискусії: якою буде наша культура й Україна загалом? Після перемоги нам дістануться зруйновані міста, і ми ніби повернемось у постапокаліптичний світ, щоб згадати те, що було до цієї війни, відбудувати те, що матимемо, і щоб створювати новий світ.

Автори твору наголошують: опера - не про ЧАЕС як таку, а про життя після "великого вибуху". Хоча, за сюжетом, прив'язка до атомних станцій все ж таки є. Один перформанс відзняли в Зоні відчуження. Ще одну новелу зафільмували на березі Каховського водосховища, навпроти атомної станції в Енергодарі. Блокада російськими загарбниками українських АЕС вкотре нагадала світу про ядерну загрозу. Тому композити хочуть розширити ці новели і в оновленій опері більше говорити про ці ландшафти та про небезпеку, яку несе блокада атомної станції у Запорізькій області.

Прем'єра оновленої версії Chornobyldorf відбудеться 23 травня в Роттердамі на відкритті O.Festival. Восени оперу планують показати в Австрії, Англії та Болгарії.

Також 22 травня у Роттердамі Ілля та Роман зіграють окремий твір - п'єсу "Маріуполь", яка була написана за два дні до російського вторгнення. Композитори хочуть поєднати музику з відеорядом реальних злочинів, скоєних окупантами в Маріуполі. Цим перформансом автори прагнуть показати іноземним глядачам, з якими наслідками війни стикнулися тисячі українців.

