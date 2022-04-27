УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9752 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 281 8

На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 5 танків, 21 одиницю бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб ООС

донецька,техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр штабу ООС.

У повідоменні відзначається: "Упродовж поточної доби, 27 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 5 танків, одну артилерійську систему, 21 одиницю броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, один автомобіль та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж 26 квітня на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 9 танків, 11 артсистем, 14 одиниць броньованої техніки, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22359) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fq5xarsKWtD0%3Ffbclid%3DIwAR0offyQFhjnIP3UlBXKnUm3tFIQNVZamRgob9TxXBr0smKcYOE7bjmp67M&h=AT0PaPc3FgnSybM5oAPjH1f1nIbpmGo6kGSNivCzVH7tQzuxTkQ53FRJrv_CD56EmVl-Ich5JF-ADO2FHeoOlAil2fGa4w3ZtKjU-3xoZH-Sl9IVkL_EBMBL5a2S2crSBhE&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1gpbQJ4fCqa7sZCL88dXcW3OevzC9IOg5RrBfcF-fRZ_OJashqXiZ0Ab1T8W-L1Fk5bUBaOxyWWANhpmzpYE50DNqmnaec7ypnG8pisrwJGpG2l0ZDj2SqiciGx__MPRjg1SFlJmISGat6smWh_5Plj5rfD9VpViM https://youtu.be/q5xarsKWtD0



YOUTUBE.COM


КРЫМСКИЙ МОСТ.. ДАЛЬНОСТЬ НЕПТУНОВ.. ПОМОЩЬ ЗАПАДА // ТАРАС ЧОРНОВИЛ @ANNEKSIYA NET

Тарас Чорновил на канале АннексияНЕТПонравилось - поставьте Лайк
показати весь коментар
27.04.2022 22:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w_35YzW2bx4&fbclid=IwAR041exh1Ni0NY3IcYLbCASGMUA-ZehlCeiIpOP0v6WoaLS8PiiSYUAFFrk https://www.youtube.com/watch?v=w_35YzW2bx4





YOUTUBE.COM

Китай готується вдарити у спину росії!? / ЧОРНОВІЛ
показати весь коментар
27.04.2022 22:19 Відповісти
А что там с Мариуполем?...
показати весь коментар
27.04.2022 22:21 Відповісти
читать не умеешь...?
показати весь коментар
27.04.2022 22:24 Відповісти
Как бы Лисичанск с Северодонцеком не стали очередными Мариуполями...
За Ямполь или идут бои или русня уже захватила его.
показати весь коментар
27.04.2022 22:42 Відповісти
Гарно наші хлопці заготовляють металобрухт для відбудови України.
показати весь коментар
27.04.2022 22:51 Відповісти
русня выдала пропагандонам ***** свой подбитый танк за украинский...
(видео).... ну тупые ! ))))

https://t.me/uniannet/50446

показати весь коментар
27.04.2022 22:59 Відповісти
За не гріх і випити чарку...

показати весь коментар
27.04.2022 23:10 Відповісти
 
 