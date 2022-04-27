На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 5 танків, 21 одиницю бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр штабу ООС.
У повідоменні відзначається: "Упродовж поточної доби, 27 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 5 танків, одну артилерійську систему, 21 одиницю броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, один автомобіль та одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
