Прем'єр Словаччини Геґер пропонує скасувати мита на експорт з України до ЄС назавжди

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запропонував назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до ЄС.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Європейська комісія пропонує призупинити на рік дію всіх імпортних мит на український експорт, - Шмигаль

Топ коментарі
+25
Ого. Несподівано. Тим приємніше. Хоча... Словаки давно себе показали. І про С-300 ми пам'ятаємо. Дякуємо!
показати весь коментар
27.04.2022 22:36 Відповісти
+18
Очень классное предложение. Настоящий друг Украины
показати весь коментар
27.04.2022 22:35 Відповісти
+15
Краще надати можливість продавати українську продукцію, ніж постійно надсилати гуманітарну допомогу. Тому все логічно.
показати весь коментар
27.04.2022 22:43 Відповісти
і на імпорт тачок теж
показати весь коментар
27.04.2022 22:36 Відповісти
they are real friends....
показати весь коментар
27.04.2022 22:37 Відповісти
не, ну это он погорячился, конечно...., украинцы ребята, без сомнения, классные, но регламент ЕС нарушать нельзя.....
показати весь коментар
27.04.2022 22:39 Відповісти
Краще надати можливість продавати українську продукцію, ніж постійно надсилати гуманітарну допомогу. Тому все логічно.
показати весь коментар
27.04.2022 22:43 Відповісти
Додам. І попутньо привчати українців до вимог ЄС щодо якости товарів і послуг.
показати весь коментар
27.04.2022 22:54 Відповісти
ну вы походу не знаете что такое качество продуктов по немецки. когда в зал магазина завозят наши продукты они заканчиваются за пару часов. ну еще иллюстрация. Нюрнбег. 2000 год. один фермер выращивал клубнику. в черте города. поставил цену в 2 раза дороже чем в маркете. причем ее собирал сам покупатель. потом взвесил, заплатил и уехал счастливый что успел. весь урожай собирали за неделю по мере созревания.
показати весь коментар
27.04.2022 23:26 Відповісти
народ наш падок на халяву..., совок из головы никак не выветривается.... а как итог имеем 73%..... здесь те же грабли, но вид сбоку......
показати весь коментар
27.04.2022 22:57 Відповісти
дело в том что 100-150 км восточной Словакии пустые земли. там ромы живут. и дома только вдоль трассы. магазины, бары и тд. вся цивилизация начинается в средней и западной. Словакия столкнулась с серьезной проблемой когда вошла в ЕС. рабочие руки массово валили в Австрию и Германию. Такая же проблема была в Польше,но не так массово. Так что наши им нужны.
показати весь коментар
27.04.2022 23:15 Відповісти
невже лемки виїхали з Пряшівської Руссі або Пряшівщини?
показати весь коментар
27.04.2022 23:25 Відповісти
Весь мир работает по схеме - ЕДУТ ТУДА ГДЕ ЕСТЬ РАБОТА ( даже учителя и профессора)
Украина - не страна за колючей проволокой , пусть учатся у Словакии с реформами , поднимают зарплаты, уменьшают стоимость кредитов КАК в СЛОВАКИИ - 0-5 % годовых в евро , строят крутые автобаны
показати весь коментар
28.04.2022 00:14 Відповісти
Враження, що дехто за кордоном більше переймається інтересами України, ніж влада України.
показати весь коментар
27.04.2022 22:44 Відповісти
Словаки в результаті виявились нормальними чуваками!
показати весь коментар
27.04.2022 22:50 Відповісти

Я Вам скажу по большому секрету , что украинский и словацкий язык - самые близкие языки у словян .
показати весь коментар
28.04.2022 00:15 Відповісти
Класна ідея! Україна має пам'ятати всіх друзів, які нам допомагають у ці важкі часи ! Колись Україна віддячить за все і завжди буде надійним другом. Ми зараз захищаємо Європу від орди!
показати весь коментар
27.04.2022 22:50 Відповісти
нужно думать стратегически.

пока в фейсбуке ломали голову, как переименовать улицу пушкина, на базе "рамштайн" решали, как переименовать красную площадь.
показати весь коментар
27.04.2022 23:17 Відповісти
Ох попрут в Европу украинские крабы, бананы и прочая экзотика.
показати весь коментар
27.04.2022 23:34 Відповісти
Предложение вполне логичное. Украина всё равно скоро присоединится к ЕС. Хегер предлагает сразу присоединить Украину к ЕЭЗ, где внутренние таможенные тарифы отсутствует. Дополнительный доход после снятия тарифов облегчит жизнь Украине и поможет быстрее подняться после войны.
показати весь коментар
28.04.2022 00:07 Відповісти
