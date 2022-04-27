Прем'єр Словаччини Геґер пропонує скасувати мита на експорт з України до ЄС назавжди
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запропонував назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до ЄС.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди", - йдеться в повідомленні.
Украина - не страна за колючей проволокой , пусть учатся у Словакии с реформами , поднимают зарплаты, уменьшают стоимость кредитов КАК в СЛОВАКИИ - 0-5 % годовых в евро , строят крутые автобаны
Я Вам скажу по большому секрету , что украинский и словацкий язык - самые близкие языки у словян .
https://www.facebook.com/roman.shrike 1 hr ·
нужно думать стратегически.
пока в фейсбуке ломали голову, как переименовать улицу пушкина, на базе "рамштайн" решали, как переименовать красную площадь.