Прем'єр Словаччини Геґер пропонує скасувати мита на експорт з України до ЄС назавжди

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запропонував назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до ЄС.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди", - йдеться в повідомленні.

