"Понад пів сотні прильотів за пів години": Рашисти обстрілюють Есманську громаду на Сумщині
Російські окупанти на Сумщині відкрили вогонь по Есманській громаді.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні прильотів за останні пів години. Втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.
каждый орк должен знать, что через 10 секунд после выстрела он может сдохнуть!
Дураку понятно, что во время войны не может быть никаких "провокаций". Есть боевые действия.
https://twitter.com/i/status/1519340005612785664
https://twitter.com/i/status/1519329756533211136
бывает, это нужно в себе пережить.....
"Прильоти" зараз рахують по тій системі що рахували у час СО, по схемі ОБСЄ, чи якось по іншому?