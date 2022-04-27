УКР
"Понад пів сотні прильотів за пів години": Рашисти обстрілюють Есманську громаду на Сумщині

Російські окупанти на Сумщині відкрили вогонь по Есманській громаді.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні прильотів за останні пів години. Втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

+53
эти ****** нам жизни не дадут, пока мы не начнем их уничтожать на их же территории!
каждый орк должен знать, что через 10 секунд после выстрела он может сдохнуть!
27.04.2022 22:46 Відповісти
+22
Я нічого не підказую, але в Воронежі є декілька нафтобаз.
27.04.2022 22:50 Відповісти
+19
Ночью может быть ответ. Снова кто-то неаккуратно покурит
27.04.2022 22:46 Відповісти
Так а ми що?
27.04.2022 22:45 Відповісти
Ночью может быть ответ. Снова кто-то неаккуратно покурит
27.04.2022 22:46 Відповісти
Готуємось до шашликів.
27.04.2022 23:04 Відповісти
Приказано под угрозой уголовного сдать оружие теробороне , опасность миновала всем на велике будівництво
27.04.2022 23:10 Відповісти
трансграничные обстрелы в Сумской, Черниговской, Житомирской, Волынской областей будут происходить, пока в Пустогороде не будет стоять на дежурстве AN/TPQ-36, а под Нежином батарея HIMARS'ов, которая сразу отправит ответку прямо в БМ-21 в ихнем ***********.
27.04.2022 23:27 Відповісти
мабуть в курську слабенько горіло, москалі хочуть більше і яскравіше
27.04.2022 22:45 Відповісти
Ходят слухи, что какой-то корабль рашистов фсе...
27.04.2022 23:15 Відповісти
Це Люся А. трандів, Люсі довіряти стрьомно...
27.04.2022 23:45 Відповісти
+1500
27.04.2022 22:50 Відповісти
Я нічого не підказую, але в Воронежі є декілька нафтобаз.
27.04.2022 22:50 Відповісти
27.04.2022 23:08 Відповісти
Чого так скромно. Давай точні коордінати? )
27.04.2022 23:11 Відповісти
А що це таке провокативно? В нас же війна з москалями,ракети по всій території прилітають.Он в понеділок,десь за 12-15 кілометрів від мене,збили наші крилату ракету.Це також провокація?
показати весь коментар
27.04.2022 22:58 Відповісти
Слово "провокация" - это любимое словечко всех сцыкунов и лжецов. И, кстати, любимое словечко всех рашистских пропагандонов.
Дураку понятно, что во время войны не может быть никаких "провокаций". Есть боевые действия.
28.04.2022 06:56 Відповісти
А в белгороді вже все погоріло к ****** ?
показати весь коментар
27.04.2022 23:04 Відповісти
Я думаю напряглись, ночами думають о вечном ) ублюдки.
27.04.2022 23:15 Відповісти
Отец солдатика из Питера визжит как последняя ***** (жесть!)
https://twitter.com/i/status/1519340005612785664
27.04.2022 23:05 Відповісти
Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Джерело:
27.04.2022 23:15 Відповісти
пропагандон Пего бодро рассказывает как они подбили "украинский" танк и будут его восстанавливать..... там все ржут с этих дятлов шо пипец! )))
https://twitter.com/i/status/1519329756533211136
27.04.2022 23:16 Відповісти
27.04.2022 23:51 Відповісти
А що ви хотіли. На війні - як на війні!Куля влоб - то й куля в лоб.
27.04.2022 23:51 Відповісти
друг, успокойся, а то четвертый забанят!
бывает, это нужно в себе пережить.....
27.04.2022 23:53 Відповісти
Не зовсім "на часі", але мені цікаво:
"Прильоти" зараз рахують по тій системі що рахували у час СО, по схемі ОБСЄ, чи якось по іншому?
27.04.2022 23:37 Відповісти
Підорасам пасує мова окупанта.
27.04.2022 23:40 Відповісти
скоріше за все луплять по взльотно-посадковій смузі аеродрому колишнього ЧВВАУЛ ..вона там всього 20-30 км від кордону. Треба у відповідь лупити по їх аеродромах та базах
27.04.2022 23:54 Відповісти
А що ви хотіли. На війні - як на війні!Куля в лоб - то й куля в лоб.
28.04.2022 00:02 Відповісти
 
 