За добу 27 квітня знищено літак, 6 безпілотників та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про кількість уражених цілей протягом 27 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей: 1 літак (імовірно Су-34); 1 крилату ракету (на фото); 6 БпЛА ОТР.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 26 квітня збито 1 російський літак, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та 2 безпілотники, - Повітряні Сили