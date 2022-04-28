За добу 27 квітня знищено літак, 6 безпілотників та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про кількість уражених цілей протягом 27 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей: 1 літак (імовірно Су-34); 1 крилату ракету (на фото); 6 БпЛА ОТР.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах".
