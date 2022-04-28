УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9898 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 480 11

За добу 27 квітня знищено літак, 6 безпілотників та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

су

Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про кількість уражених цілей протягом 27 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей: 1 літак (імовірно Су-34);  1 крилату ракету (на фото);  6 БпЛА ОТР.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 26 квітня збито 1 російський літак, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та 2 безпілотники, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4243) безпілотник (4711) крилаті ракети (1088) літак (3004) Повітряні сили (2945)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
ай-яй-яй!а а шо ж это происходит???
показати весь коментар
28.04.2022 00:13 Відповісти
+6
показати весь коментар
28.04.2022 00:20 Відповісти
+3
Мало кацапы сегодня летали
показати весь коментар
28.04.2022 00:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало кацапы сегодня летали
показати весь коментар
28.04.2022 00:13 Відповісти
та говорят 138 вылетов было у них...., мало сбили, или ссут близко подлетать......
показати весь коментар
28.04.2022 00:15 Відповісти
Кто сказал? Они?
показати весь коментар
28.04.2022 00:17 Відповісти
Вони здійснили вже 138 вильотів літаків. Джерело:
показати весь коментар
28.04.2022 00:29 Відповісти
Сцут. Я так думаю.
показати весь коментар
28.04.2022 00:25 Відповісти
скоро кацапы за один самолётовылет будут давать звезду героя расеи. причем в половине случаев - посмертно.
показати весь коментар
28.04.2022 01:24 Відповісти
ай-яй-яй!а а шо ж это происходит???
показати весь коментар
28.04.2022 00:13 Відповісти
Ой а шо це?
показати весь коментар
28.04.2022 00:16 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 00:20 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 02:38 Відповісти
ништяк.
показати весь коментар
28.04.2022 00:21 Відповісти
 
 