США відправили вже понад половину з 90 гаубиць, вони прибули до України, - Пентагон
США поставили в Україну понад половину із дев'яноста 155-мм гаубиць. Зброя вже прибула в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
"Сьогодні, не вказуючи точної кількості, більше половини цих гаубиць знаходяться в Україні", - сказав він.
За словами Кірбі, 50 українських захисників пройшли навчання на гаубицях. Невдовзі вони збираються повернутися в Україну і навчати своїх побратимів.
Також він додав, що ці 50 військових це лише перша група, яку вчитимуть. Далі будуть наступні групи українських військових.
Але питання у іншому - всі ці дати, ОМан і так далі - вони занадто конкретні і мають мати докази. Або це просто чиїсь фантазії.
https://www.stopfake.org/ru/fejk-tsitata-dzho-bajdena-s-kritikoj-pravitelstva-ukrainy/
Клікушами - це вже така кацапщина, капєц.
Не люблю я зеленоботів.
Фейк. Байден розкритикував дії уряду України.
Такий меседж масово ширять в мережі російські пропагандисти. У дописах вони наводять цитату президента США Джо Байдена, в якій він нібито стверджує, що Україна замало зробила для свого захисту. «Ми три місяці говорили про напад Росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами», - цитують президента США користувачі мережі.
Насправді ж Байден такого не говорив: ні під час виступу у Варшаві, ні інших своїх публічних промовах. Команда StopFake https://www.stopfake.org/ru/fejk-tsitata-dzho-bajdena-s-kritikoj-pravitelstva-ukrainy/ проаналізувала публічні виступи, а також стенограми зустрічей із пресою президента США за період з 24 лютого до 26 березня 2022 року та не виявила там таких висловлювань.
https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/112545/2022-04-21-disinfochronicle-kremlivska-dezinformatsiya-shchodo-viyskovogo-nastupu-na-ukrainu/
«Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны. Должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ? Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение».
"Невдовзі вони збираються повернутися в Україну і навчати своїх побратимів. "
Взагалі згадуючи як президент, ОПа і решта зелених курв хейтили західних лідерів за попередження про підготовку РФ до нападу, то щиро вражений, що останні ті образи проігнорували і помагають Україні.
Хоча забувають, що перед самісінькою війною всупереч бажанням наших покидьків США і Британія почали аврально відвантажувати нам зброю.
Інтернет ці
про*оби"шедеври" влади пам'ятає і за них теж прийдеться відповідати.
Представник Росії заявив, що Заxід начебто не наводить жодниx доказів, коли стверджує про ймовірність вторгнення Росії в Україну.
"Переміщення військ на нашій власній території, що відбувалося і раніше і не викликало істерики, видається за підтвердження військової акції", - заявив постпред Росії.
"Переді мною лежать тексти висловлювань українських офіційних осіб про відсутність загрози з боку РФ: це секретар РНБО Данілов, міністр оборони Резніков, сам президент Зеленський, які прямим текстом говорять, що не бачать тієї активності, про яку говорять", - сказав Василь Небензя.
https://www.5.ua/polityka/predstavnyk-rosii-v-oon-vykorystav-slova-zelenskoho-shchob-zapevnyty-shcho-zahrozy-vtorhnennia-rf-v-ukrainu-nemaie-266927.html
Також лінк на Г+Г длґ особливо упоротих)
https://tsn.ua/politika/mifichna-zagroza-predstavnik-rf-v-oon-vikoristav-slova-zelenskogo-dlya-vipravdannya-agresiyi-rosiyi-1966054.html
Козачьок засланий.
Не нравится скорость помощи? А есть другие варианты? Нам по факту вообще никто ничем не обьязан, и даже при этом объем помощи колоссальный, без западной помощи на эту дату нам бы уже нечем было стрелять, а ты бы мышей с нор ловил с голоду, а не сдесь высеры писал.
Просто сотрите у себя с головы что Вам кто-то чем-то обьязан и начните благодарить запад за каждую даже самую незначительную помощь. А то люди с таким мышлением как вы обычно от всех что-то требуют, а сами фиг кому в жизни помогут когда нужно будет
чому не пiдготовились до вiйни та допустили весь цей жах, що вiдбувается на теренах
Ненькi... А за Марiуполь, то вже за межами моего розумiння...Як можливо було довести до такого жаху...Люди молять за свое спасiння, Героi просять допомоги... Нема слiв...😥
только с офицерами, которые ведут артиллерийские расчеты (математику в смысле) я чего-то не понял...., траблы какие-то что ли......, но, думаю, все будет хорошо - разберутся.....
• По-перше, Сполучені Штати та їх союзники по НАТО зараз направляють в Україну набагато більшу кількість техніки, такої як артилерія дальньої дії, безпілотники та авіація, що зведе нанівець більшу частину переваг Росії у вогневої потужності. Хоча ми не знаємо, якими є українські втрати на сьогодні, деякі припускають, що Київ, можливо, тепер фактично має паритет у бронетехніці, залишаючи Москву далеко за межами переваги у розмірі 3:1, яка зазвичай потрібна для успішного наступу.
• Бойовий дух росіян, ймовірно, залишиться вкрай низьким. Підрозділи, виведені з півночі України, були кинуті назад у бій на Донбасі, не встигнувши відпочити та перегрупуватись. На сьогоднішній день вони зазнали величезних втрат у живій силі та техніці й, мабуть, втратили ще пару генералів минулого тижня. Українці ще більше мотивовані на перемогу, тепер, коли вони стали свідками звірств, здійснених росіянами на окупованих тими територіях.
• Неясно, чи здатні росіяни отримувати уроки і швидко пристосовуватися до змінюваних обставин. Зокрема, вони не навчилися ефективно координувати велику загальновійськову операцію та продовжують покладатися на грубу вогневу міць для просування вперед. Українці, навпаки, добре передали повноваження нижчим командним рівням, зберігши при цьому загальний стратегічний контроль над своїми силами.
• У Росії просто немає живої сили або резервів, які вони могли б призвати, у той час як їхня армія на Донбасі повільно виснажується.
Однак він також застерігає від передчасної ейфорії, бо потрібно ще розблокувати Чорне море та зменшити вплив олігархів, щоб успішно відбудувати Україну.
155-мм ПГ та СГ (вимагають переучування розрахунків та постачання ***********):
США: 90 ПГ М777А1/2 (у СВ та Корпусі морської піхоти 1000 од.) + 184 тис. пострілів;
повідомлялося про ще 18 СГ М109А6 Paladin (у СВ 900 од.) + 40 тис. пострілів;
Нідерланди: до 24 СГ PzH 2000: (у СВ 18 од. + 38 на зберіганні) + постріли із ФРН;
Бельгія: до 24 СГ M109A4BE (54 од. на зберіганні у приватних фірм);
Словаччина: 16 СГ М2000 Zuzana (у СВ 16 од.);
Франція: 12 СГ CAESAR (у СВ 77 од.);
Канада: 4 ПГ M777 (у СВ 37 од.) + постріли, у т.ч. з керованими снарядами М982 (Excalibur).
Також Італія обирає СГ для постачання - швидше за все це будуть M109L (на зберіганні 124 од.)
122-мм та 152-мм ПГ та СГ
(не вимагають переучування розрахунків, постачання *********** формально не потрібне, але дуже бажане):
Польща: 20+ 122-мм СГ «Гвоздика» (у СВ 292-362 од.);
Чехія: 20+ 152-мм СГ DANA та DANA M2 (у СВ 10 од. + 38 на зберіганні);
Естонія: 9 122-мм ПГ Д-30 (у СВ 42 од.)
122-мм та 227-мм (?) РСЗВ:
Польща: ? 122-мм БМ-21 "Град" (у СВ 75-93 од.);
Чехія: 20 122-мм RM-70 Vampire (у СВ немає, 50-60 од. на зберіганні) + РС;
США: не виключено, що це M142 HIMARS (у СВ 375 од.).
Усього в Україну буде поставлено до 220-240 гаубиць (103 БГ та 116-134 СГ), а також понад 30 РСЗВ. Ними можна переоснастити, або з ними сформувати 12-13 дивізіонів по 18 гаубиць (або 19-20 д-н по 12 гаубиць), а також понад 3-х д-нів РСЗВ. Це озброєння 4-6 артилерійських бригад та реактивного артилерійського полку. Причому серед поставлених гаубиць до 70% складуть ******* західні 155-мм системи: 94 БГ М777 та 72-90 (?) СГ PzH 2000, CAESAR, Zuzana та М109А6 (?).
Наші Д-30 - дальність 25км... Ну, і в касапів такі самі. Один завод робив - Шепетівський. Його, щоправда нещодавно касапи ракетою дістали...
Слава нації
Смерть фашистських *********
Ця новина зробила мій день
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/munitionsproblem-geloest-brasilien-will-deutsche-gepard-panzer-fuer-ukraine-mit-300-000-schuss-ausstatten/?fbclid=*************************************************************
26 квітня 2022 року, ймовірно, започаткувало нову міжнародну коаліцію на підтримку України. Цього дня у Німеччині на військовій базі ВПС США у Рамштайні зібралися голови та представники оборонних відомств більш ніж 40 країн
Результати зустрічі.
Найперше - це викристалізування образу спільного ворога для всього цивілізованого світу. І, водночас, спільного для всіх партнера.
Ворог для всіх сьогодні один - рашистська москва.
Партнер, якому треба не просто допомагати, а реально працювати на його перемогу - Україна.
Світ на деякий час стає знову чорно-білим. Загравання з ворогом, торпедування спільних ініціатив матиме наслідки. Це не питання вчорашньої зустрічі.
Показовою була позиція Угорщини й Сербії під час голосування за виключення московії з Ради ООН з прав людини. Вони ще грають на два фронти, але все вже розуміють. Зараз крутити хвостом буде небезпечніше.
Я б не радив тут слугам та владним ботофермам дуже співати осанну своїм лідерам. Їх внесок у це рішення скорше із знаком мінус. Саме через усе скоєне до 24 лютого, а дещо й після, такий рівень солідарності й допомоги приходить лише після двох місяців війни.
Що Україна - не Афганістан і нам є сенс допомагати по максимуму, доказали наші військові із ЗСУ та всіх інших збройних формувань.
Що раша - ворог, якого більше не можна терпіти, кричать до свідомості світу жертви Бучі, Ірпеня, Маріуполя.
Наступне - оцінка спроможності України оборонятися й перемагати. Друге навіть важливіше.
Бо наша ефективна оборона всіх уже встигла здивувати в попередні тижні, зараз це ні для кого не новина. Питання про можливу поразку України вже ніхто не ставить. Зараз був важливий акцент на перемогу.
Досі більшість лідерів держав схилялися до того, що Україна вистоїть, але війна закінчиться не перемогою якоїсь сторони, а неприємними для всіх компромісами за столом переговорів. Саме цю логіку сповідував і Зеленський. Якби не тиск Байдена й Джонсона, а ще непоступливість путіна, то десь так усе б сталося в другій половині травня. Ми б повторили досвід Фінляндії: зберегти країну, потовкти й зганьбити ворога, але втратити якусь частину території й вийти з війни із тягарем політичних обмежень (навіть термін досі є - фінляндизація).
Зараз у Рамштайні вперше чітко було сформовано колективну позицію щодо перемоги над московією. А це кардинально змінює всі підходи, зокрема й ті, які згадаю нижче.
Конкретний результат, якого очікують союзники.
Саме в Рамштайні окремі заяви ряду політиків перейшли в загальну позицію. Ціль підтримки України - не лише збереження суверенітету й відновлення територіальної цілісності нашої держави. Це засіб. Тим більше, що більшість лідерів моніторять нашу внутрішню ситуацію. Тому й таке не дуже радісне прийняття прискореної євроінтеграції України в ЄС.
Ілюзій нема. Країна з війни вийде не очищеною, а навіть ще більше заглибиться в болото 2019 року. Таких ******* лише до дня перемоги, а потім не дуже хочуть бачити в хорошому товаристві. Але зараз в Україні йде ця війна, яку реально є підстави називати третьою світовою. Отже, наша перемога - це засіб.
А ціль - кардинальна зміна стану й статусу московії. Це абсолютна новела.
Тільки пару країн раніше виношували такі плани й мрії. Зараз це стає спільною позицією.
Раша має бути розбита, ослаблена, ізольована настільки, щоб уже не відновитися й не становити загрозу для будь-кого в світі.
Ідеальний варіант - розпад імперії, але про це поки офіційно не заявляють.
Тут кардинальний розворот. Раніше всі прагнули лише замирити пуйла й швиденько поскорочувати санкції та повернутися до вигідної торгівлі.
Зараз випрацьовували план на подальший період. Цей план спрямований проти московії вже стратегічно. Саме в цьому рішенні - головна новела Рамштайну.
Його можна зірвати поступливістю Зеленського та підштовхуванням його зрадницького оточення. Але поки тиск Вашингтона й Лондона стримує.
Світ має брати участь у війні в Україні. Саме так, а не просто допомагати. Якщо поки жодна армія не готова увійти в Україну та нанести безпосередній удар по ворогу, то це ж лише одна з форм участі у війні.
Максимальне постачання всіх ресурсів для ведення війни за прямим запитом України - це і є участь у війні. І нітрішечки не менше. Війну виграють армія і тил спільно. Тилу в нас не виявилося.
Колаборантська влада руйнувала оборонку, не забезпечила розвиток та фінансування армії ще до початку вторгнення, ослабила запаси озброєнь, не подбала про логістику та багато всього іншого. Дехто "не втік" і раптом зрозумів, що однією з цілей ворога було і його фізичне усунення, а тому дещо переглянув у своїх позиціях - і на тому спасибі.
А тил, проssраний за три роки й закатаний в асфальт хтось має забезпечити. Переведення економіки на воєнний лад провалилося через неготовність і ракетні удари ворога по підприємствах оборонки. На наявних резервах ми б протрималися пару тижнів і то завдяки постачанню із США й Британії ще до 24 лютого. Колективний цивілізований світ у режимі реального часу забезпечує нам усі можливості тилу для підтримки успішного ведення війни. Це і є участь у війні.
Механізм колективного ленд-лізу.
Формально його досі нема навіть у США, а неформально з Америкою та Британією він уже повноцінно діє, а зараз має поширитися на ширше коло держав. Механізм надзвичайно важливий, оскільки гарантує швидке й повноцінне забезпечення ЗСУ.
Першим про ленд-ліз ще торік говорив Петро Порошенко, для якого й раніше не було секретом, що москва готується до масштабного вторгнення. Хоча ще 19 лютого інші лише до шашличків на майські готувалися, але зараз пишуть, що десь і Зеленський про це між іншим згадав. Добре, нехай так.
Ще з першого тижня війни, Порошенко у всіх зверненнях та інтерв'ю для західних медіа наголошував саме на механізмі ленд-лізу. Тоді, коли нам давали зброю, що краще підходить для партизанки, ніж для великої війни, це видавалося чимось нереальним. Зараз це вже факт.
Види озброєнь. Тут уже остаточно знято питання про легку, оборонну зброю, засоби захисту. Головний акцент робиться на важких наступальних озброєннях, знято табу з ракет дальністю до 500 км. Деякі ключові гравці в Європі, розуміючи неминучість такого рішення, поспішили зіграти на випередження. Дуже добре, що такими виявилися Франція й Німеччина.
Те саме й новітніми озброєннями.
У Рамштайні було не зовсім знято, але розмито формулу: "Ми даємо Україні стару, хоча й модернізовану, зброю радянських зразків, бо українці вміють на ній воювати". Ми лише мельком виловлюємо інформацію про групи наших військових, які саме зараз проходять навчання на незвичних для нас озброєннях.
Наприклад, замість стандартних двох тижнів, наші бійці освоїли дрони-камікадзе за 48 годин. Звісно, що для оперативності та з власного інтересу позбутися всього, що ще тяжіє до часів Варшавського договору, нам спершу передають радянські танки та артилерійські системи й засоби ППО.
Але вже заходять "Гепарди", французькі гаубиці тощо.
А про новинки американського ВПК вже знаємо чимало. Ми вже на межі постачання абсолютно новітніх озброєнь, якими ті ж США ні з ким поза НАТО не ділилися.
А деколи ми будемо першою державою поза країною-виробником, яка володітиме певними видами зброї. Бачив уже деякі повідомлення про таку техніку. Але дотримуюся принципу не писати про такі речі до офіційних повідомлень. Тут Рамштайн важливий тим, що на нараді спільно ухвалили таке рішення. І зараз бар'єри зняті для всіх.
Це дуже поверховий перебіг рішень, які випливають із цієї зустрічі. Звісно, що повноцінного комюніке з такими пунктами не опублікують, але це досить добре читається між фраз. А поки в Європі йде жорстока війна, і у Рамштайн з'їхалися міністри оборони. Але від цього значимість події не менша.
Спасибо, союзники! Одно могу сказать нашим артиллеристам: как получите этих "красоток", ****** ими русофашистов до последнего вонючего скрепа на нашей земле!
Олег Шарп