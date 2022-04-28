США відправили вже понад половину з 90 гаубиць, вони прибули до України, - Пентагон

США поставили в Україну понад половину із дев'яноста 155-мм гаубиць. Зброя вже прибула в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Сьогодні, не вказуючи точної кількості, більше половини цих гаубиць знаходяться в Україні", - сказав він.

За словами Кірбі, 50 українських захисників пройшли навчання на гаубицях. Невдовзі вони збираються повернутися в Україну і навчати своїх побратимів.

Також він додав, що ці 50 військових це лише перша група, яку вчитимуть. Далі будуть наступні групи українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни вже деякий час опановують західну зброю, - Резніков