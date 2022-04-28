УКР
За 27 квітня на Південному напрямку знищено 49 окупантів та 14 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні на вечір 27 квітня.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог намагався покращити тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав.  Нашими підрозділами за підтримки артилерії відбито атаку ворога біля Новогригорівки та дві - поблизу Олександрівки.  Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки. В районі Нововоронцовки підрозділи ППО "вполювали" чергового "Орлана-10"

Загальні втрати ворога за добу склали 49 рашистів та 14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, 3 автомобільної, 3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, і навіть техніка тилу.

В районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням знищено ворожі склади боєприпасів.

Тим часом в центрі Херсона, на площі Свободи, російські окупанти закидали світлошумовими та газовими гранатами проукраїнських мітингувальників. Є поранені та затримані. Але херсонці навІть крізь дим і біль скандували "Херсон – це Україна!".

Окупаційна влада хоч і намагалася прискорити референдум, але реалізація підступного плану все не вдається.

Нарощування напруження створюється і на південно-західному кордоні України. Продовжується вплив російської пропагандистської машини на уряд самопроголошеної ПМР. Здійснюються провокації із вибухами й стріляниною, системно організовано інформаційні вкиди про ракетну атаку, загрозу теракту з боку України.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні".

Російські окупаційні війська примудрилися втратити сторожовий корабель "Расул Гамзатов" проєкту 22 460 за вкрай короткий термін. Судно належало береговій охороні прикордонної служби ФСБ.



корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами (Волго-Донський канал) з Каспійського до Азовського моря.

Буксир, який переміщував сторожовий корабель, пошкодив елементи гвинто-рульової групи. Відтак з ладу виведено ліву лінію валів. Крім того, зігнуто лопать лівого гвинта.

Фахівці зазначають, що швидко відновити корабель не вдасться. Насамперед через відсутність в країні запчастин, які необхідні для проведення ремонтних робіт.
28.04.2022 01:31 Відповісти
28.04.2022 01:37 Відповісти
новости и Казахстана. начинается тихое движение. т.е. Китай понятно. Япония возбудилась и в этот раз так просто не будет. Айзеры поднимутся сразу. Уже армяне выступает пртив россии. но первыми будут чеченцы. козлина перестанет им платить. денег нет но вы держитесь не проканает.
28.04.2022 01:44 Відповісти
 
 