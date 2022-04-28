За 27 квітня на Південному напрямку знищено 49 окупантів та 14 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні на вечір 27 квітня.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог намагався покращити тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав. Нашими підрозділами за підтримки артилерії відбито атаку ворога біля Новогригорівки та дві - поблизу Олександрівки. Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки. В районі Нововоронцовки підрозділи ППО "вполювали" чергового "Орлана-10"

Загальні втрати ворога за добу склали 49 рашистів та 14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, 3 автомобільної, 3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, і навіть техніка тилу.

В районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням знищено ворожі склади боєприпасів.

Тим часом в центрі Херсона, на площі Свободи, російські окупанти закидали світлошумовими та газовими гранатами проукраїнських мітингувальників. Є поранені та затримані. Але херсонці навІть крізь дим і біль скандували "Херсон – це Україна!".

Окупаційна влада хоч і намагалася прискорити референдум, але реалізація підступного плану все не вдається.

Нарощування напруження створюється і на південно-західному кордоні України. Продовжується вплив російської пропагандистської машини на уряд самопроголошеної ПМР. Здійснюються провокації із вибухами й стріляниною, системно організовано інформаційні вкиди про ракетну атаку, загрозу теракту з боку України.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні".

