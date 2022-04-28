Україна має сама вирішувати, чи варто переносити бойові дії на територію РФ, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати вважають, що Україна повинна самостійно вирішувати, чи слід прагнути до перенесення бойових дій на територію Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у ефірі телеканалу CNBC.
За його словами, зараз Вашингтон націлений на те, щоб надати українцям все необхідне для витіснення росіян з території країни.
"Окреме питання полягає в тому, чи мають українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Мій власний погляд полягає в тому, що їм життєво важливо робити все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому випадку - це їх власне рішення", - заявив Блінкен під час виступу у Сенаті.
мочіть москалів як вам подобається чи тут чи там