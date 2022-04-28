УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10309 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
22 276 90

Президент Молдови Санду запропонувала Україні першу військову допомогу у вигляді бригади саперів

молдова

Президент Молдови Майя Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Глава держави має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише молдавське видання JurnalTV

"Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо", — сказала Санду в інтерв'ю.

Президент Молдови також додала, що банківська система країни приєдналася до пакета фінансових санкцій проти Росії, введених країнами Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду заявила, що у вибухах у Придністров'ї задіяні сили зсередини регіону, а "президент" Красносельський побачив "український слід"

Автор: 

Молдова (2117) сапер (210) Мая Санду (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Ну со стратегической точки зрения лучше уж так. Наши военные говорят, что с приднестровским гнойником Украине и Молдове нужно заканчивать. Это наши стратегические интересы убрать очаг постоянной опасности как военной так и экономической. Приднестровье, кроме того что это по сути кацапская база, еще и большой контрабандный хаб. Только вот проблема в том, что Молдова наш добрый сосед и мы признаем ее территориальную целостность в том числе с Принднестровьем в ее составе. Без их запроса по своей инициативе мы не можем решать вопрос Приднестровья. А решать его необходимо также для безопасности Украины в дальнейшем.
показати весь коментар
28.04.2022 03:09 Відповісти
+45
Люди добрі! Що можна чекати від Молдови якщо її населення всього 4 млн. осіб, з яких придатні до праці лише 1,22 млн.? Ну немає у них ні-чо-го. Ця країна навіть зараз в сотні разів бідніша за Україну. Дякуємо за прийом наших біженців і не вимагаємо від них неможливого. За 30 років вони не змогли вигнати якихсь 1500 кацапів військового контингенту ********** і системно лише поглиблювали залежність країни від постачання кацапських вуглеводнів. Румуни де факто не збираються їх утримувати і не бачать ніякої перспективи для себе в співпраці з цією країною. Модавани це "потєряшки" які поступово під впливом кацапів перетворилися в кримінальний анклав - контрабанда та наркотрафік. Якщо ********* отримає "коридор" в Молдову то Молдова як держава без армії перестане існувати дуже швидко. Просто зникне з карти і все буде ПМР.
показати весь коментар
28.04.2022 02:53 Відповісти
+31
Так и есть, вся вс Молдовы это рота саперов и 3 батальона пехоты, и все. Это страна без армии
показати весь коментар
28.04.2022 02:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Больше похоже на запрос о военном сотрудничестве)
Хорошо хоть поваров не прислали. Я так понимаю два сапера это у них самая боевитая половина армии!
показати весь коментар
28.04.2022 02:20 Відповісти
Так и есть, вся вс Молдовы это рота саперов и 3 батальона пехоты, и все. Это страна без армии
показати весь коментар
28.04.2022 02:26 Відповісти
виляла задом. и нашим и вашим. ну а мы ваще непричем. а запахло жареным принимаем решение. нате вам 10 саперов. их не жалко. и теперь Украина будет защищать молдову. цирк.
показати весь коментар
28.04.2022 02:46 Відповісти
Ну со стратегической точки зрения лучше уж так. Наши военные говорят, что с приднестровским гнойником Украине и Молдове нужно заканчивать. Это наши стратегические интересы убрать очаг постоянной опасности как военной так и экономической. Приднестровье, кроме того что это по сути кацапская база, еще и большой контрабандный хаб. Только вот проблема в том, что Молдова наш добрый сосед и мы признаем ее территориальную целостность в том числе с Принднестровьем в ее составе. Без их запроса по своей инициативе мы не можем решать вопрос Приднестровья. А решать его необходимо также для безопасности Украины в дальнейшем.
показати весь коментар
28.04.2022 03:09 Відповісти
Но літаки забрати усі.
показати весь коментар
28.04.2022 05:59 Відповісти
После того , как эта дура отказалась дать самолеты в самые критические для Украины дни , с ней вообще через губу надо общаться.
показати весь коментар
28.04.2022 06:09 Відповісти
Я читала в вікі, що всю авіацію розпродали задовго до Санду. Останні міги хотіли пустити на металобрухт.
показати весь коментар
28.04.2022 07:42 Відповісти
А чого нам ображатися ? Після того як Зе влізло на їх територію у гонитві за Чаусом ...
показати весь коментар
28.04.2022 09:29 Відповісти
+5
показати весь коментар
28.04.2022 09:28 Відповісти
Цирк - це ти, дурню. Який береться давати оцінки ніц не володіючи предметом.
показати весь коментар
28.04.2022 11:48 Відповісти
Це хоча б перший крок у вірному напрямку. Далі чекаємо на запит на денафікацію Приднестров'я.
показати весь коментар
28.04.2022 03:34 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда. И за это спасибо. Как говорят в народе, лучше иметь плохого родственника, чем плохого соседа.
показати весь коментар
28.04.2022 07:24 Відповісти
ждем военный оркестр
показати весь коментар
28.04.2022 09:34 Відповісти
Повара - это тоже помощь. Любая помощь сгодится.
показати весь коментар
28.04.2022 10:17 Відповісти
В Молдове осознали, что они тоже "ущемляют русскоязычных" и поэтому, если орки дойдут до их границ, Бельцы и частично Кишенёв сравняют с землёй.
показати весь коментар
28.04.2022 02:21 Відповісти
Ничего там не осознали. Иначе руководство Молдовы договорилось бы с Украиной о совместной нейтрализации военной группировки рашистов на оккупированной орками части Молдовы.
показати весь коментар
28.04.2022 02:47 Відповісти
Сикотно, що орки почнуть бомбити Кишенів.
показати весь коментар
28.04.2022 07:43 Відповісти
Можно Молдове и Украине об этом договорится "тихо" ( и засекретить подписаные бумаги), а в публичной сфере не немного возмутиться тому что Украина уничтожила кацапский анклав в ПРИДНЕСТРОВЬЕ...
И ввести тула войска молдовы...

И все довольны и ***** нет официальных причин бомбить Кишенев.
показати весь коментар
28.04.2022 13:42 Відповісти
С кем договориться кому??? За все эти годы ни у нас ни в Молдове не было адекватных президентов и правительств чтобы системно и быстро решить вопрос пмр. Ну не Янык же бы его решал и не Додон? Будут нормальные поитики все решится так же быстро как решилось у Азербайджана с оккупированными частями НК в 2020 году
показати весь коментар
28.04.2022 09:10 Відповісти
Думаю, все осознали с самого начала, но в клетке с крокоилом не хотят делать резких движений.
показати весь коментар
28.04.2022 10:19 Відповісти
Лише у влажних мєчтах свинособак
показати весь коментар
28.04.2022 09:30 Відповісти
Тє що ви можете дати дозвіл на знищення орків в ПМРоркостане
показати весь коментар
28.04.2022 02:31 Відповісти
Так хоцца в ЄС, що роту саперів знайшли. Гидота. Колесо від танка не предлагали?
показати весь коментар
28.04.2022 02:34 Відповісти
теж гроші ... економія нам на ремонті ...
показати весь коментар
28.04.2022 09:32 Відповісти
орки пишут в коментах всякие мерзости. Еще не чувствуют свой финиш??
показати весь коментар
28.04.2022 13:06 Відповісти
Может ей просто стоит обратится к Украине за помощью ликвидации российско фашистских войск и НВФ на территории Приднестровья?
... хотя российский газ ... они не могут, они на крючке *******! бедная Санду ...
показати весь коментар
28.04.2022 02:38 Відповісти
Сапери-пліточники? Орігінально. Ще б діжку вина прислала.
показати весь коментар
28.04.2022 02:42 Відповісти
краще цистерну коньяку. хоч якась користь.
показати весь коментар
28.04.2022 02:49 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 02:56 Відповісти
Лучший коньяк как раз в Приднестровье и делают.
показати весь коментар
28.04.2022 10:03 Відповісти
і вина також, цистерну... чи дві...
показати весь коментар
28.04.2022 12:52 Відповісти
ничесе. С другой стороны, всем видно, откуда ветер дует
показати весь коментар
28.04.2022 02:46 Відповісти
Наші сапери спочатку виймають детонатор, а потім викопують міни, а молдавські сапери навпаки!
показати весь коментар
28.04.2022 02:47 Відповісти
Зато безвиз Молдова получила ещё 8 лет назад
показати весь коментар
28.04.2022 10:13 Відповісти
Люди добрі! Що можна чекати від Молдови якщо її населення всього 4 млн. осіб, з яких придатні до праці лише 1,22 млн.? Ну немає у них ні-чо-го. Ця країна навіть зараз в сотні разів бідніша за Україну. Дякуємо за прийом наших біженців і не вимагаємо від них неможливого. За 30 років вони не змогли вигнати якихсь 1500 кацапів військового контингенту ********** і системно лише поглиблювали залежність країни від постачання кацапських вуглеводнів. Румуни де факто не збираються їх утримувати і не бачать ніякої перспективи для себе в співпраці з цією країною. Модавани це "потєряшки" які поступово під впливом кацапів перетворилися в кримінальний анклав - контрабанда та наркотрафік. Якщо ********* отримає "коридор" в Молдову то Молдова як держава без армії перестане існувати дуже швидко. Просто зникне з карти і все буде ПМР.
показати весь коментар
28.04.2022 02:53 Відповісти
Ой, а шо случилось? Приднестровье бузит, срочно нужна помощь украинцев? Санкции сначала поддержите и откажитесь от рос.газа.
показати весь коментар
28.04.2022 03:28 Відповісти
Ви напевно статтю до кінця не дочитали, там написано, що Молдова з сьогоднішнього дня підтримала фінансові санкції ЄС, краще пізно ніж ніколи. А звичайно хотіли відсидітися тихесенько під час війни з росією, типу моя країна з краю, нічого не чую i не знаю.
показати весь коментар
28.04.2022 05:06 Відповісти
і шо ? Нікого не нагадує ??
показати весь коментар
28.04.2022 09:35 Відповісти
"краще пізно ніж ніколи"

Трохи не так: "Краще б вона не підтримувала".
Уся торгівля Молдови з РФ можлива ЛИШЕ через територію України.
Після початку війни така торгівля стала неможлива зі зрозумілих причин.
НАТОМІСТЬ Молдова, підтримавши санкції, змушена буде відмовитися від російського газу.
Питання: Санду повинна заморозити молдован, щоби ті знову проголосували за прокремлівського Додона?
Єдиний ефект від санкцій Молдови - це те, що Европейська Унія змушена буде допомагати ще й Молдові з газом.

Але дурням, що зафакали тут Молдову таке навтямки.
показати весь коментар
28.04.2022 11:53 Відповісти
Дякуємо, дуже потрібні на передовій, для прокладання проходів через заміновані поля нашій армії перед атакою.
Ждемо, мін дуже багато, і обстрілів теж. Не бійтесь наші воїни захистять.
показати весь коментар
28.04.2022 03:38 Відповісти
Та да, вже бачу молдован на передовій
показати весь коментар
28.04.2022 03:53 Відповісти
Для Вас Місяць може виглядати Сонцем, це нічого не міняє, а людям треба скидати стрес. Чи краще тупо по-москальськи набухатися?
показати весь коментар
28.04.2022 07:05 Відповісти
Найкрайщою допомогою була готовність відновити їх властну теріторіальну цілість . Ну хоча б запропонували б українців допомогти їм в цьому .
показати весь коментар
28.04.2022 04:11 Відповісти
Украина должна в ответ на эту любезность Молдовы, предложить Молдове уничтожить русскую армию на оккупированной части Молдовы и вернуть территориальную целостность Молдовы и обезопасить Одессу с того направления.
показати весь коментар
28.04.2022 04:56 Відповісти
А ще,на території придністров'я є багато *********** які нам підходят,тому ми розооружимо демілітарізуємо цю територію.
показати весь коментар
28.04.2022 07:13 Відповісти
Українці підтримують Санду і вважають її найкращою призиденткою Молдови! Але також ми розуміємо, що прокацапські виродки типу Додона повністю позбавили Молдову захисту- армії. Таке саме було і в Україні до 2014 року. А тому перше що має зробити Молдова це побудова ******** армії з добровольців- щось на зразок швидких і мобільних сил реагування+ ППО. Це і буде найкраща допомога Україні. До речі, нічого не заважає вже зараз почати навчання молдовських добровольців разом з українцями.
показати весь коментар
28.04.2022 05:43 Відповісти
Умнички , значит Победа уже близка . Вместе и москаля бить не страшно
показати весь коментар
28.04.2022 05:46 Відповісти
Вот что значит ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ от румынов получила, дура.
показати весь коментар
28.04.2022 06:06 Відповісти
Ане боїться "роздратувати "рашку, спортити стосунки...рискова дівка...
показати весь коментар
28.04.2022 07:30 Відповісти
Мая, ты либо идешь в ООН с законным требованием собрать СовБез и потом генассамблею с целью деоккупации своей страны, либо идешь к кораблю. Ты можешь действительно сделать так, чтобы НАТО всеми силами ударило по Шерифу. Украина тоже с удовольствием поможет.

Сама же Украина ничего не сделает приднестровью, это смешно просто, как они склад будут штурмовать, если его подорвать могут в любой момент, как в города зайдут. Там не идиоты сидят, мины, ежи и рвы сделают.
показати весь коментар
28.04.2022 08:21 Відповісти
Краще б передали бринзи та мамалиги...
показати весь коментар
28.04.2022 08:29 Відповісти
По людськи жалко цю тендітну жіночку, але мислити потрібно стратегічно, наперед як президенту. Коли не можеться але хочеться добробіту на майбутнє своєму народові, цілісності країни, то потрібно гарненько попросити доброго сусіда Україну в допомозі вирішити нагальні питання...
показати весь коментар
28.04.2022 08:39 Відповісти
Там кроме Приднестровья еще есть проросийская Гагаузия которая ждет орков
показати весь коментар
28.04.2022 08:44 Відповісти
УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ ВОПРОС С ПРИДНЕСТРОВСКИЙ . НАДО РЕШИТЬ ЧТОБЫ УДАЛИТЬ
ЭТОТ ГНОЙНИК НЕ МЕШАЛ ПРОЦВЕТАНИЮ УКРАИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
28.04.2022 08:46 Відповісти
Если расуждать с точки зрения безопасности Молдовы, вы правы.
Но вопрос "присоединения" к Румынии имеет много ньюансов.
Даже самые рьяные унионисты (сторонники присоеденения) знают об опыте присоединения к Румынии в 1918 когда многие права населения Бессарабии (в том числе политические и имущественные) были нарушены. Народное собрание Бессарабии Sfatul Ţării было распущено и управление производилось прямо из Бухареста. Поэтому унионисты хотят объединения но с соблюдением прав местного населения, что усложняет этот вопрос поскольку у Бухареста свои планы на эту провинцию.
показати весь коментар
28.04.2022 12:49 Відповісти
время изменилось, после Югославии и теперешней войны в Украине притеснения народов не будет
показати весь коментар
28.04.2022 13:02 Відповісти
Румуни лише формально вважають молдаванів за окрему націю, а Молдову - за окрему країну. Аналогічно, як кацапи українців. В любому середовищі і компанії румуни не визнають молдаванів, як окремий нарід, а лише, як гілку румунського. Тому, у випадку війни (а вона назріває) чи "аншлюсу" - таке поняття як молдаван і Молдова зникне з лексикону і політичної карти.
показати весь коментар
28.04.2022 21:02 Відповісти
Новина звучить як анекдот. Не смішний.
показати весь коментар
28.04.2022 08:56 Відповісти
От многих комментов смердит кацапские шовинизмом. Молдова Украине ничего не должна, скорее наоборот. Супер очень опасная профессия, многие из местных ура патриотов согласились бы заняться разминированим?
показати весь коментар
28.04.2022 09:24 Відповісти
Спасибі, Молдова. Дякуємо, Санду.
Навіть від такої допомоги у криворотих чергова "криза жанру".
показати весь коментар
28.04.2022 09:27 Відповісти
обосрались?
показати весь коментар
28.04.2022 09:32 Відповісти
Походу Санду жареный петух клюнул у дупу. Та то ничёго. Лучше поздно, чем никогда. А теперь пусть скажет: "Путин - *****"
показати весь коментар
28.04.2022 10:00 Відповісти
Аванс за визволення Придністров'я?
показати весь коментар
28.04.2022 10:03 Відповісти
Треба Придністров'я зачищати, нах нам ця ракова пухлина під боком 🙄
показати весь коментар
28.04.2022 10:49 Відповісти
А она не хочет поставить пару бригад на границе между ПМР и Ураиной.,чтобы Молдавию не обвинили как соучастника?
показати весь коментар
28.04.2022 11:00 Відповісти
Пару ... бригад? Ви, мабуть маєте на увазі виноградарські бригади, чи пастухів?
показати весь коментар
28.04.2022 21:06 Відповісти
Достойно, як для Молдови. Хоча народ там ватний і сепарський.
показати весь коментар
28.04.2022 11:14 Відповісти
Шановні!
Досить Молдову і молдован обсірати!
Це ознака москалів - обсірати сусідні народи, розповідати про них анекдоти і т.п.
Це і є ідеологія "старшого брата", шовінізм в чистому вигляді.
То чим ми будемо відрізнятись від москалів, якщо будемо вести себе так само?
показати весь коментар
28.04.2022 13:21 Відповісти
В "Приднестровской молдавской республике" началась масштабная подготовка к скоплению сил и средств с целью атаки в сторону Одессы.Соответствующие меры начались на аэродроме Тирасполя и в оккупированном Крыму. В частности на полуострове проводится подготовка военно-транспортных самолетов и вертолетов для осуществления авиационной переброски личного состава подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.В то же время в самой "ПМР" активно проводятся мероприятия по подготовке взлетно-посадочной полосы под Тирасполем, которая имеет длину 2,5 км и способна принимать все виды военно-транспортных самолетов. Это говорит о подготовке "воздушного моста" - организации переброски личного состава и грузов посадочным способом.
показати весь коментар
28.04.2022 14:32 Відповісти
ооооотот который 2.5км аэродром срочно надо за-е-па-шить!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
28.04.2022 14:33 Відповісти
он от нашей границы-7км,над заранее пристрелять всё шо можно
показати весь коментар
28.04.2022 14:34 Відповісти
Чорнобаївського досвіду вже достатньо, так що welcome.
показати весь коментар
28.04.2022 21:08 Відповісти
Да хоть два сапёра, но в помощь Украине, а не кацапстану... Респект Майя !
показати весь коментар
28.04.2022 21:20 Відповісти
Так, для справки, просто на всякий случай: Кацапские врйска в Придрыстровье летают через аэропорт в Кишиневе.
показати весь коментар
29.04.2022 01:49 Відповісти
 
 