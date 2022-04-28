Президент Молдови Санду запропонувала Україні першу військову допомогу у вигляді бригади саперів

Президент Молдови Майя Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Глава держави має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише молдавське видання JurnalTV

"Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо", — сказала Санду в інтерв'ю.

Президент Молдови також додала, що банківська система країни приєдналася до пакета фінансових санкцій проти Росії, введених країнами Європейського Союзу.

