Президент Молдови Санду запропонувала Україні першу військову допомогу у вигляді бригади саперів
Президент Молдови Майя Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Глава держави має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише молдавське видання JurnalTV
"Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо", — сказала Санду в інтерв'ю.
Президент Молдови також додала, що банківська система країни приєдналася до пакета фінансових санкцій проти Росії, введених країнами Європейського Союзу.
Хорошо хоть поваров не прислали. Я так понимаю два сапера это у них самая боевитая половина армии!
И ввести тула войска молдовы...
И все довольны и ***** нет официальных причин бомбить Кишенев.
... хотя российский газ ... они не могут, они на крючке *******! бедная Санду ...
Трохи не так: "Краще б вона не підтримувала".
Уся торгівля Молдови з РФ можлива ЛИШЕ через територію України.
Після початку війни така торгівля стала неможлива зі зрозумілих причин.
НАТОМІСТЬ Молдова, підтримавши санкції, змушена буде відмовитися від російського газу.
Питання: Санду повинна заморозити молдован, щоби ті знову проголосували за прокремлівського Додона?
Єдиний ефект від санкцій Молдови - це те, що Европейська Унія змушена буде допомагати ще й Молдові з газом.
Але дурням, що зафакали тут Молдову таке навтямки.
Ждемо, мін дуже багато, і обстрілів теж. Не бійтесь наші воїни захистять.
розооружимодемілітарізуємо цю територію.
Сама же Украина ничего не сделает приднестровью, это смешно просто, как они склад будут штурмовать, если его подорвать могут в любой момент, как в города зайдут. Там не идиоты сидят, мины, ежи и рвы сделают.
ЭТОТ ГНОЙНИК НЕ МЕШАЛ ПРОЦВЕТАНИЮ УКРАИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
Но вопрос "присоединения" к Румынии имеет много ньюансов.
Даже самые рьяные унионисты (сторонники присоеденения) знают об опыте присоединения к Румынии в 1918 когда многие права населения Бессарабии (в том числе политические и имущественные) были нарушены. Народное собрание Бессарабии Sfatul Ţării было распущено и управление производилось прямо из Бухареста. Поэтому унионисты хотят объединения но с соблюдением прав местного населения, что усложняет этот вопрос поскольку у Бухареста свои планы на эту провинцию.
Навіть від такої допомоги у криворотих чергова "криза жанру".
Досить Молдову і молдован обсірати!
Це ознака москалів - обсірати сусідні народи, розповідати про них анекдоти і т.п.
Це і є ідеологія "старшого брата", шовінізм в чистому вигляді.
То чим ми будемо відрізнятись від москалів, якщо будемо вести себе так само?