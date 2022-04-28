УКР
Новину про вивезення зерна з окупованої Херсонщини до Красноярська опублікувала, а потім видалила місцева влада

Повідомлення було опубліковане на сайті Законодавчих зборів Красноярського краю. Зараз воно видалено, а в органі твердять, що їхній сайт зламали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сайті Законодавчих зборів Красноярського краю новина вже відсутня, але вона збереглася в кеші гуглу.

В повідомленні йшлося про те, що врожай з окупованої Херсонщини будуть вивозити до Красноярського краю - відповідну постанову нібито прийняв комітет Законодавчих зборів у справах села та агропромислової політики.

"Експропріація надлишків минулорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", - йшлося у повідомленні.

В ньому також цитували слова голови комітету Владислава Зирянова: "Після досягнення всіх цілей військової операції РФ в Україні, збільшити обсяги постачання для внутрішнього російського споживача можна буде також за рахунок переміщення продовольства з інших південних регіонів, взятих під контроль".

Тепер у Законодавчих Сборах Красноярського краю твердять, що це фейк, а сайт був зламаний. Відповідне повідомлення опубліковане в телеграм-каналі зборів.

"Офіційний сайт Законодавчих зборів було зламано. Новина про так зване постачання продовольства з України - фейк. Вона видалена зі стрічки. На даний момент сайт працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Вони справді можуть так зробити і цей фейк в майбутьному може стати явью.
показати весь коментар
28.04.2022 06:49 Відповісти
Це не фейк
показати весь коментар
28.04.2022 07:07 Відповісти
А керченський міст ще стоіть
показати весь коментар
28.04.2022 06:52 Відповісти
Наши мосты тоже стоят.
показати весь коментар
28.04.2022 06:56 Відповісти
В списке
показати весь коментар
28.04.2022 07:06 Відповісти
Только не краснодар, а красноярск.
показати весь коментар
28.04.2022 07:01 Відповісти
Цікаво, чи можна, у зв'язку з цим, ввести ембарго на продаж збіжжя РФ на зовнішньому ринку?
показати весь коментар
28.04.2022 07:03 Відповісти
Йдеться про Красноярский край, що за Уралом, у Сибіру (інфа у підвалі сайту). Бо Кубань (Краснодар) - сама по собі житниця, там огірків навалом, як і пшениці. А до Красноярська доби 4 потягом пиляти, певно. Й зернові там не ростуть, а огірки - то ж треба вирощувати, рук докласти, теплицю побудувати. І поруч - Кемерово, Новосибірськ, Іркутськ, теж «умільці» ще ті, за бухлом нема коли садівництвом займатис
показати весь коментар
28.04.2022 07:10 Відповісти
готовят, мрази, очередной голодомор!
показати весь коментар
28.04.2022 08:19 Відповісти
А что вы хотели от русофашистских 🐷 оккупантов, чтобы они с собой привезли зерно? Такое случается, когда народ голосует не за укрепление и вооружение армии, а за новый асфальт и за мир, который тщетно хотят найти в глазах кровавого убийцы, психопата и военного преступника, за мир с ******.
показати весь коментар
28.04.2022 08:37 Відповісти
Коротше - Херсонська область чекала окупантів не лише без оборони, але й запасами ресурсів
показати весь коментар
28.04.2022 09:33 Відповісти
Про існування елеваторів чув? І яку функцію ви виконують? Не знаєш? То не розумнічай.
показати весь коментар
28.04.2022 13:39 Відповісти
Голодомор 2022 ?
показати весь коментар
28.04.2022 11:09 Відповісти
Кацапи це саранча є.ана болотяна.
показати весь коментар
28.04.2022 11:19 Відповісти
Це питання до всієї світової спільноти -чи хоче вона надалі мати на Землі людожера? Дії кремлядей цілком послідовні і закономірні - бо бони імперія. Найбільша територіально, остання. Вони зараз роблять все те що робили завжди. Величезна імперія, яка висмоктує з захвачених на схід за уралом ресурси і направляє це на розширення своїх меж, та задоволення своїх правителів. Тільки розділення імперії на дві частини по Уралу (вони хотіли новоросію -то повинні отримати її), з поверненям Курил та Сахаліну Японії - змінить безпекову ситуацю в світі. Це також зміцнить безпеку і в азіатському регіоні. Україні такі питання не під силу. Але без цього рашкостан буде і далі робити те що робив століттями до цього - гнобити і вбивати сусідів заради наживи для себе. Зараз ще ситуація не катастрофічна, а що буде якщо Китай стане в союзі з рашкою? І такий союз вже був в історії. Тільки Китай вже сьогодні не село як колись. Тому і потрібно повернути Японії її землі.
показати весь коментар
28.04.2022 11:35 Відповісти
Вилізе вам наша пшениця в усі отвори, крім належного.
показати весь коментар
28.04.2022 13:38 Відповісти
 
 