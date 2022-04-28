Новину про вивезення зерна з окупованої Херсонщини до Красноярська опублікувала, а потім видалила місцева влада

Повідомлення було опубліковане на сайті Законодавчих зборів Красноярського краю. Зараз воно видалено, а в органі твердять, що їхній сайт зламали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сайті Законодавчих зборів Красноярського краю новина вже відсутня, але вона збереглася в кеші гуглу.

В повідомленні йшлося про те, що врожай з окупованої Херсонщини будуть вивозити до Красноярського краю - відповідну постанову нібито прийняв комітет Законодавчих зборів у справах села та агропромислової політики.

"Експропріація надлишків минулорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", - йшлося у повідомленні.

Читайте: В Херсоні лунали потужні вибухи в районі телевежі, телеканали окупантів не працюють. ВIДЕО

В ньому також цитували слова голови комітету Владислава Зирянова: "Після досягнення всіх цілей військової операції РФ в Україні, збільшити обсяги постачання для внутрішнього російського споживача можна буде також за рахунок переміщення продовольства з інших південних регіонів, взятих під контроль".

Тепер у Законодавчих Сборах Красноярського краю твердять, що це фейк, а сайт був зламаний. Відповідне повідомлення опубліковане в телеграм-каналі зборів.

Також читайте: Херсонські фермери під українськими прапорами вивели колону сільгосптехніки на весняні роботи. ВIДЕО

"Офіційний сайт Законодавчих зборів було зламано. Новина про так зване постачання продовольства з України - фейк. Вона видалена зі стрічки. На даний момент сайт працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.