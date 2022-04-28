Ворог нарощує темпи проведення наступу та здійснює вогневий вплив майже на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ
Агресор продовжує нарощувати темпи проведення наступів та надавати вогневого впливу майже на всіх напрямках.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться в повідомленні.
На Волинському та Поліському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.
На Сіверському напрямку ворог намагається стримати резерви ЗСУ та не допустити їхнього переміщення до Східної операційної зони.
На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову. Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.
На Донецькому напрямку ворог продовжує активні дії.
Для оточення угруповання військ Сил оборони "ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець".
На Сєвєродонецькому напрямку агресор веде наступ на населений пункт Оріхове.
На Авдіївському напрямку противник завдає інтенсивного вогневого впливу з метою захоплення Мар'їнки та Очеретиного.
На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.
На Таврійському напрямку окупанти "продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8".
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.
"Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії", - повідомляють у Генштабі.
З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але 30 це реалізм , а мабуть 40 це дуже душевна цифра ...
50 це омріянна !
Ну а мы?? :о
Но паниковать не стоит. Война только началась. Будут поражения и оккупированные территории. Как будут и наши стратегические наступления и освобождение нашей земли.
Гитлер тоже несколько лет шёл победным маршем по Европе. А потом в мире сформировалась антигитлеровская коалиция и пришел закономерный итог 3-го рейха.
Антипутлеровская коалиция в мире пока не сформировалась, т.к. мы живем в век глобальной международной экономики. У мира пока нет понимания, что путин - это Гитлер № 2. Да и мощный симпатик в виде Китая усложняет изоляцию *********.
Но процесс идет. Победа будет за нами!
Але було рішення розтягувати ворожі фланги й від трасси трохи відступили. Дотягнути до південної траси у ворого не було сил й потужностей ... через кілька тижднів почався контрнаступ з заходу на північь й ворог почав драпати , кидаючи техніку . Бо втрати в його були скаженні , а боєздантність мінімальна .
В ЗСУ оптимізація йде максимуми враження живої сили й техніки ворога й по мінімізації властних втрат . Теріторії , тим більш дрібних сел , це вторинне .
У ворога не рахуються з властними втратами й це для нас дуже добре . Нехай подихають , нехай втрачають техніку й набої .
2 тисячи задвухсочених орків за 5 км тимчасово захопленної теріторії дуже гарна ціна для України .
Тим більш, що вони втрачають найбільш боєздатних сил ... Вони вже 90 десантури втратили за 2 місяця .
Российские подразделения «намерены обойти с фланга украинские оборонительные позиции на дорогах, ведущих в Барвенково и Славянск».
Тактические достижения РФ связаны с растущей концентрацией артиллерии в этом районе, считают в организации.При этом способность российских войск окружить крупные группировки украинских войск остается под вопросом.
ТРУХА⚡️Украина (https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy)
Господи, бідні наші хлопці. Як їм важко !
Як же хочеться, щоб якнайшвидше нашим вдалося переламати хід війни і піти в контрнаступ та викинути цю погань геть з України.
Тримайтеся, рідненькі !
И до сих пор актуален вопрос, надо ли бить мосты в новой каховке и херсоне. Пока, пока они в пределах досягаемости РСЗО крупнокалиберного. Чтобы заставить врага использовать понтонную переправу, которую легко поймать дроном и добить артой с уничтожением техники. Или как взрыв газа с минированием для оккупантов - это отличное решение. За каждое занятое село штрафовать и побольше.
Но все равно думаю, что кацапам Херсон не нужен будет, слишком трудно его защищать будет и при оккупационном режиме они могут получить трупы целого участка росгвардии и потерять мораль. А потерять захваченный город и получить казни на улицах коллаборантов они уж точно не позволят сделать, это же паника во всех остальных городах. Они хотят взять ДНР, ЛНР и надавить на Европу, что мы остановились и давайте мир, а иначе топну каблуком. Их это более чем устроит, так как никто в Украину ни копейки не вложит, пока до последнего кацапа ее не очистят.
Ви реально вірете , що після шановного зібрання в Рамштайні ці їх хАтєлкі буде хтось слухати ?!
Після такої кількості зброї , яку передали Україні ?!
Хтось забуде Бучу й Ірпінь , хтось зараз вважає , що після "замєрєнійя" по Вашій схемі хтось в Європах залишиться у спокою , що усе , що зараз не півториться десь так через два-три рока ?!
Причому , з тією перспективою , що зараз добити Рашу можно буде зусиллями тільки українського війска , а через кілька років дійде черга втрачати бійців й до їх .
Є таке поняття в техніці й науці , називається незворотній процес -- тобто рішення про руйнацію військової одиниція як ********** є остоточним й переогляду не підлягає .
Вони довго як уті страуси ховали голову в пісок . Так не хотілося робити хворобливі висновки про їх помилки й наївність їх "дуже логічних" розрахунків на здоровий глузд ***** й ********** .
Але ж очі протерли ... Бучу й руйнованний вщент Марік з населенням в 500 тисяч в пісок не заховаєшь . Як й рептілоїдну сутність ************ імперії ...
***** пытается перебить пути доставки оружия и за выбранное таким образом время оккупировать как можно больше территорий. Возможно для создания буфера, а может для торговли на переговорах❗
Нужно по базам в тылу гасить💥 Похоже наши начинают пристрелку👍
"https://t.me/operativnoZSU/21388 Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8 ."
Раптом що - ця цитата і посилання з офіційного телеграму нашого Генштабу