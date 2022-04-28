УКР
22 605 68

Ворог нарощує темпи проведення наступу та здійснює вогневий вплив майже на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

ворог,русня

Агресор продовжує нарощувати темпи проведення наступів та надавати вогневого впливу майже на всіх напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Читайте: Окупанти хочуть "приєднати" Маріуполь до Ростовської області РФ, - радник мера Андрющенко

На Сіверському напрямку ворог намагається стримати резерви ЗСУ та не допустити їхнього переміщення до Східної операційної зони.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову. Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

На Донецькому напрямку ворог продовжує активні дії.

Для оточення угруповання військ Сил оборони "ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець".

На Сєвєродонецькому напрямку агресор веде наступ на населений пункт Оріхове.

На Авдіївському напрямку противник завдає інтенсивного вогневого впливу з метою захоплення Мар'їнки та Очеретиного.

Також читайте: Війська РФ забирають особисті документи у "новобранців" з ОРДЛО, - Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

На Таврійському напрямку окупанти "продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8".

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

"Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії", - повідомляють у Генштабі.

З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.

Автор: 

Генштаб ЗС (7108)
+15
Для дєрьмака так. А то ще на ліхтарі підвісять.
28.04.2022 08:02 Відповісти
+14
Вони таки поставили задачу до 9 травня досягти кількості їх вдухсотих до ключової відмітки 30 тисяч орків !
28.04.2022 07:47 Відповісти
+14
Послухайте таке -- під Київом в ЗСУ мабуть були сили , щоб відстояти Житомирську трасу , поклавши там чи 500 , чи 800 наших героїв .
Але було рішення розтягувати ворожі фланги й від трасси трохи відступили. Дотягнути до південної траси у ворого не було сил й потужностей ... через кілька тижднів почався контрнаступ з заходу на північь й ворог почав драпати , кидаючи техніку . Бо втрати в його були скаженні , а боєздантність мінімальна .

В ЗСУ оптимізація йде максимуми враження живої сили й техніки ворога й по мінімізації властних втрат . Теріторії , тим більш дрібних сел , це вторинне .
У ворога не рахуються з властними втратами й це для нас дуже добре . Нехай подихають , нехай втрачають техніку й набої .
2 тисячі задвухсочених орків за 5 км тимчасово захопленної теріторії дуже гарна ціна для України .

Тим більш, що вони втрачають найбільш боєздатних сил ... Вони вже 90 десантури втратили за 2 місяця .
28.04.2022 08:53 Відповісти
Вони таки поставили задачу до 9 травня досягти кількості їх вдухсотих до ключової відмітки 30 тисяч орків !
28.04.2022 07:47 Відповісти
Думаю, перевиконають план і розміняють тридцятку до 01.05!
показати весь коментар
28.04.2022 07:49 Відповісти
7 тысяч за два дня? Хоть я и очень бы хотел такого количества мертвой орчатины, это вряд ли будет.
показати весь коментар
28.04.2022 07:55 Відповісти
Мріяти можливо й про хоч й 50 тисяч до 9 травня .
Але 30 це реалізм , а мабуть 40 це дуже душевна цифра ...
50 це омріянна !
показати весь коментар
28.04.2022 08:26 Відповісти
пуйло котел хоче зробити перед перемовинами ..Цей напрямок прогнозований ,оточити наші сили з Ізюму та Запоріжжя ...Діру в Крим потрібно закривати .
показати весь коментар
28.04.2022 07:54 Відповісти
А в звільнених областях просять тероборону здати зброю ..Що війна закінчилась ?
показати весь коментар
28.04.2022 07:57 Відповісти
Для дєрьмака так. А то ще на ліхтарі підвісять.
показати весь коментар
28.04.2022 08:02 Відповісти
якби він був шпигуном , його б що просто так впустили б в Овальний кабінет у Вашингтоні ?
показати весь коментар
28.04.2022 08:22 Відповісти
а як послів впускають? Всі посли - шпигуни. А військові аташе - і подавно
показати весь коментар
28.04.2022 08:52 Відповісти
А що теробороні там робити? Скласти зброю та передати у більш потрібні місця.
показати весь коментар
28.04.2022 10:50 Відповісти
Намагаються блокувати нашу тактику рухомої оборони. Якщо зачепимося, то піде заруба на те - хто кого заламає. Може бути не на нашу користь.
показати весь коментар
28.04.2022 08:00 Відповісти
Ворог просунувся ... Закріпився ... Покращив положення...

Ну а мы?? :о
Ну а мы?? :о
показати весь коментар
28.04.2022 08:00 Відповісти
Нажаль, переважно відступаєм. Скоріше б вже та довгоочікувана зброя була доставлена.
показати весь коментар
28.04.2022 08:05 Відповісти
А МЫ ЖДЕТ ХЕР ЗНАЕТ ЧЕГО
показати весь коментар
28.04.2022 08:08 Відповісти
ну і чого ж ви чекаєте?
показати весь коментар
28.04.2022 08:36 Відповісти
Болтун находка для шпиона. Я понимаю что тебе главное чувствовать себя хорошо, чем успехи армии, но это просто эгоизм. Пусть делают как правильно, а не пытаются утешить истеричек.
показати весь коментар
28.04.2022 08:12 Відповісти
Враг за неделю продвинулся на 2км, потерял 2 БТг. Дальше считай сам.
показати весь коментар
28.04.2022 08:27 Відповісти
А "мы" сейчас аврально пытаемся сделать всё то, что не делали 8 лет. Поэтому такие безрадостные известия с фронтов.
Но паниковать не стоит. Война только началась. Будут поражения и оккупированные территории. Как будут и наши стратегические наступления и освобождение нашей земли.
Гитлер тоже несколько лет шёл победным маршем по Европе. А потом в мире сформировалась антигитлеровская коалиция и пришел закономерный итог 3-го рейха.
Антипутлеровская коалиция в мире пока не сформировалась, т.к. мы живем в век глобальной международной экономики. У мира пока нет понимания, что путин - это Гитлер № 2. Да и мощный симпатик в виде Китая усложняет изоляцию *********.
Но процесс идет. Победа будет за нами!
показати весь коментар
28.04.2022 08:32 Відповісти
Послухайте таке -- під Київом в ЗСУ мабуть були сили , щоб відстояти Житомирську трасу , поклавши там чи 500 , чи 800 наших героїв .
Але було рішення розтягувати ворожі фланги й від трасси трохи відступили. Дотягнути до південної траси у ворого не було сил й потужностей ... через кілька тижднів почався контрнаступ з заходу на північь й ворог почав драпати , кидаючи техніку . Бо втрати в його були скаженні , а боєздантність мінімальна .

В ЗСУ оптимізація йде максимуми враження живої сили й техніки ворога й по мінімізації властних втрат . Теріторії , тим більш дрібних сел , це вторинне .
У ворога не рахуються з властними втратами й це для нас дуже добре . Нехай подихають , нехай втрачають техніку й набої .
2 тисячи задвухсочених орків за 5 км тимчасово захопленної теріторії дуже гарна ціна для України .

Тим більш, що вони втрачають найбільш боєздатних сил ... Вони вже 90 десантури втратили за 2 місяця .
28.04.2022 08:53 Відповісти
Ми відступаємо і будемо відступати ще пару тижнів, а можливо і місяць
показати весь коментар
28.04.2022 09:02 Відповісти
Институт изучения войны сообщает о продвижении россиян под Изюмом и на севере Донбасса.

Российские подразделения «намерены обойти с фланга украинские оборонительные позиции на дорогах, ведущих в Барвенково и Славянск».

Тактические достижения РФ связаны с растущей концентрацией артиллерии в этом районе, считают в организации.При этом способность российских войск окружить крупные группировки украинских войск остается под вопросом.

ТРУХА⚡️Украина (https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy)
28.04.2022 08:01 Відповісти
Походу ты знаешь ВСЁ об этой позе. И пользуешься очень часто и помногу. Практикуете с Ашотом бутылку или швабру? Или и то и другое? Или Ашот выступает как продавец твоих дырок, потому как сам брезгует
показати весь коментар
28.04.2022 10:13 Відповісти
Институт целый изучения войны?? Это чо такое? Типа ответственного за болтовню оффиса президента?
показати весь коментар
28.04.2022 08:31 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_по_изучению_войны

28.04.2022 09:02 Відповісти
От сволота ненаситна ! Шоб вас розірвало вже од тої стрілянини !

Господи, бідні наші хлопці. Як їм важко !

Як же хочеться, щоб якнайшвидше нашим вдалося переламати хід війни і піти в контрнаступ та викинути цю погань геть з України.

Тримайтеся, рідненькі !
28.04.2022 08:06 Відповісти
Бачив хлопців з передової. Дуже виснажені, але впевнені
показати весь коментар
28.04.2022 08:31 Відповісти
А чего Мелитопольский аэропорт не разбили взлетку? Это же совсем просто и ямочный ремонт под посадку самолетов там не так просто сделать, нужно время. И где, наконец, фамилии предателей, кто за 28 сообщений от США не смог сделать минимум вещей для защиты юга. Банальные противотанковые рвы нарезать, хрен бы кто там проехал.

И до сих пор актуален вопрос, надо ли бить мосты в новой каховке и херсоне. Пока, пока они в пределах досягаемости РСЗО крупнокалиберного. Чтобы заставить врага использовать понтонную переправу, которую легко поймать дроном и добить артой с уничтожением техники. Или как взрыв газа с минированием для оккупантов - это отличное решение. За каждое занятое село штрафовать и побольше.

Но все равно думаю, что кацапам Херсон не нужен будет, слишком трудно его защищать будет и при оккупационном режиме они могут получить трупы целого участка росгвардии и потерять мораль. А потерять захваченный город и получить казни на улицах коллаборантов они уж точно не позволят сделать, это же паника во всех остальных городах. Они хотят взять ДНР, ЛНР и надавить на Европу, что мы остановились и давайте мир, а иначе топну каблуком. Их это более чем устроит, так как никто в Украину ни копейки не вложит, пока до последнего кацапа ее не очистят.
28.04.2022 08:10 Відповіс
"Ани хАтят" ... "надАвіть на Європу"

Ви реально вірете , що після шановного зібрання в Рамштайні ці їх хАтєлкі буде хтось слухати ?!
Після такої кількості зброї , яку передали Україні ?!

Хтось забуде Бучу й Ірпінь , хтось зараз вважає , що після "замєрєнійя" по Вашій схемі хтось в Європах залишиться у спокою , що усе , що зараз не півториться десь так через два-три рока ?!
Причому , з тією перспективою , що зараз добити Рашу можно буде зусиллями тільки українського війска , а через кілька років дійде черга втрачати бійців й до їх .

Є таке поняття в техніці й науці , називається незворотній процес -- тобто рішення про руйнацію військової одиниція як ********** є остоточним й переогляду не підлягає .

Вони довго як уті страуси ховали голову в пісок . Так не хотілося робити хворобливі висновки про їх помилки й наївність їх "дуже логічних" розрахунків на здоровий глузд ***** й ********** .
Але ж очі протерли ... Бучу й руйнованний вщент Марік з населенням в 500 тисяч в пісок не заховаєшь . Як й рептілоїдну сутність ************ імперії ...
28.04.2022 08:24 Відповісти
Расчёт у запада был на то, что власть поменяется и можно будет уладить все переговорами❗☝Но ***** только укреплялся❗А теперь пришла пора делать, то чего они так не хотели💥👊

***** пытается перебить пути доставки оружия и за выбранное таким образом время оккупировать как можно больше территорий. Возможно для создания буфера, а может для торговли на переговорах❗

Нужно по базам в тылу гасить💥 Похоже наши начинают пристрелку👍
28.04.2022 09:02 Відповісти
так и вашему х..йлу тоже будут перебивать каналы поставок гсм и бк
показати весь коментар
28.04.2022 18:04 Відповісти
Точно, типичный. Хотя с рашкорейхом фрицев не сравнить. Немцы ж цивилизованные люди, а кацапы как были ордой, так ордой и остались. Передвижные крематории у вас уже есть, концлагеря тоже. Осталось газовые камеры завести для массового убийства украинцев и вот вам портрет последователя заветов Сралина-Гитлера
показати весь коментар
28.04.2022 10:29 Відповісти
Тут не поспоришь. Шо *****, шо евонная лошадь Лавров редкостные дебилы. Им лучше самоубиться пока не поздно
показати весь коментар
28.04.2022 10:20 Відповісти
він в Попасній?
показати весь коментар
28.04.2022 08:31 Відповісти
То троляка кацапська,не звертайте уваги.
показати весь коментар
я просто так. Поворушив =)
показати весь коментар
28.04.2022 09:10 Відповісти
спамимо ворогів, не лінуємось; допоки модерів на місці нема...
показати весь коментар
Герасимов приїхав і кацапи "стараються"
показати весь коментар
28.04.2022 08:37 Відповісти
То-то я смотрю, мертвых касапчегов увеличилось в 2 раза.
показати весь коментар
От сталася зрада, здали південь України - тепер:
"https://t.me/operativnoZSU/21388 Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8 ."
Раптом що - ця цитата і посилання з офіційного телеграму нашого Генштабу
показати весь коментар
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
показати весь коментар
Бл... читаеш цю сводку, таке враження ніби то пореможні реляції русні. Ви би хоч розмили це повідомляння своїми успіхами, які безумовно є.
показати весь коментар
