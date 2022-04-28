Ворог нарощує темпи проведення наступу та здійснює вогневий вплив майже на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

Агресор продовжує нарощувати темпи проведення наступів та надавати вогневого впливу майже на всіх напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Читайте: Окупанти хочуть "приєднати" Маріуполь до Ростовської області РФ, - радник мера Андрющенко

На Сіверському напрямку ворог намагається стримати резерви ЗСУ та не допустити їхнього переміщення до Східної операційної зони.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову. Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

На Донецькому напрямку ворог продовжує активні дії.

Для оточення угруповання військ Сил оборони "ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець".

На Сєвєродонецькому напрямку агресор веде наступ на населений пункт Оріхове.

На Авдіївському напрямку противник завдає інтенсивного вогневого впливу з метою захоплення Мар'їнки та Очеретиного.

Також читайте: Війська РФ забирають особисті документи у "новобранців" з ОРДЛО, - Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

На Таврійському напрямку окупанти "продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8".

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

"Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії", - повідомляють у Генштабі.

З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.