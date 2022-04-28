УКР
Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон, - спецпосланець США Ван Шаак

рф

США мають достовірну інформацію, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.

Про це повідомив спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту.

Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації", - заявила вона.

армія рф (18469) полон (1635) США (24058) полонені (2338) воєнні злочини (1923)
+44
У Куйла не война, а "спецоперация", поэтому его орки должны идти на корм свиньям, а не в плен.
28.04.2022 08:31 Відповісти
28.04.2022 08:31 Відповісти
+44
Разные бывают ситуации. Не думаю, что с "дивана" виднее.
28.04.2022 08:34 Відповісти
28.04.2022 08:34 Відповісти
+41
Кацапи прийшли вчиняти геноцид українців. Без варіантів.Це треба усвідомити. І всі дії та вчинки українців повинні бути лише в контексті цього.
28.04.2022 08:51 Відповісти
28.04.2022 08:51 Відповісти
У Куйла не война, а "спецоперация", поэтому его орки должны идти на корм свиньям, а не в плен.
28.04.2022 08:31 Відповісти
28.04.2022 08:31 Відповісти
Это ещё раз доказывает, что сдаваться в плен к русофашистам 🐷 на своей же территории, на своей родной земле, не нужно.
28.04.2022 08:31 Відповісти
28.04.2022 08:31 Відповісти
Разные бывают ситуации. Не думаю, что с "дивана" виднее.
28.04.2022 08:34 Відповісти
28.04.2022 08:34 Відповісти
Тим більше, що диван у безпечній Польщі.
28.04.2022 08:49 Відповісти
28.04.2022 08:49 Відповісти
Отловят и уничтожат тех кто это сделал, однозначно!
28.04.2022 08:32 Відповісти
28.04.2022 08:32 Відповісти
плен бывает разным.., чем знать, что там будут пытки.., лучше об этом не узнать..
28.04.2022 08:35 Відповісти
28.04.2022 08:35 Відповісти
Ага спасибо и мы также не будем помнить о Конвенции и правах пленных..
28.04.2022 08:37 Відповісти
28.04.2022 08:37 Відповісти
28.04.2022 08:39 Відповісти
28.04.2022 08:39 Відповісти

РАШИЗМ = ФАШИЗМ*********************** та Мордор повинен бути знищений. Крапка.

28.04.2022 08:40 Відповісти
28.04.2022 08:40 Відповісти
А якого буя ти -********* в 19му проголосував за війну ?
28.04.2022 09:36 Відповісти
28.04.2022 09:36 Відповісти
а в Маріуполі?
28.04.2022 08:40 Відповісти
28.04.2022 08:40 Відповісти
А не надо сдаваться врагу (тем более оркам)!
28.04.2022 08:41 Відповісти
28.04.2022 08:41 Відповісти
Ви пробували?
28.04.2022 09:08 Відповісти
28.04.2022 09:08 Відповісти
Сдаться в плен,это как-бы полудобровольно, и быть взятым в плен с боя это совсем разные понятия..
28.04.2022 12:57 Відповісти
28.04.2022 12:57 Відповісти
Значить треба вбивати більше росіян
28.04.2022 08:44 Відповісти
28.04.2022 08:44 Відповісти
https://youtube.com/shorts/WTr_cEiqBLI?feature=share до речі цей американський подарунок гарно це робить.
28.04.2022 08:45 Відповісти
28.04.2022 08:45 Відповісти
Те саме буде із захисниками Маріуполя - погодяться на вихід. тоді розстріляють з артилерії та бронетехніки.
Я за всі мирні ініціативи, але вони, на превеликий жаль, тільки збільшать наші втрати. Тому ота ініціатива очільника ООН, на яку начебто погодилася Московія, є просто черговим, на який Україні ні в якому разі не можна вестися. Бо це буде маріупольський Іловайськ.
28.04.2022 08:50 Відповісти
28.04.2022 08:50 Відповісти
Кацапи прийшли вчиняти геноцид українців. Без варіантів.Це треба усвідомити. І всі дії та вчинки українців повинні бути лише в контексті цього.
28.04.2022 08:51 Відповісти
28.04.2022 08:51 Відповісти
Кацапів від бажання убивати будь кого із сусідів лікує, при чому дуже ефективно, публічна паля
28.04.2022 09:10 Відповісти
28.04.2022 09:10 Відповісти
Це до Теми годування полонених рашистів з ложечки!
28.04.2022 08:55 Відповісти
28.04.2022 08:55 Відповісти
Это лишний раз доказывает, что у орков кончились кадровые военные. Такое мог сделать только сброд
28.04.2022 08:57 Відповісти
28.04.2022 08:57 Відповісти
Кацапи всі однакові: виплодки пекла.
28.04.2022 09:01 Відповісти
28.04.2022 09:01 Відповісти
их кадровые военные делают это с 2014 года
28.04.2022 09:03 Відповісти
28.04.2022 09:03 Відповісти
Кто там слово офицера давал на свободный выход из Иловайска не вспомнишь?
28.04.2022 09:05 Відповісти
28.04.2022 09:05 Відповісти
У Бучі та Бородянці були кадровики.
28.04.2022 09:07 Відповісти
28.04.2022 09:07 Відповісти
Кадровые военные орков никогда не отличались высокими моральными принципами - они всегда и были сбродом.
28.04.2022 12:45 Відповісти
28.04.2022 12:45 Відповісти
Брати у полон кацапів тепер мало хто буде, тільки на обмін великих чинів.
28.04.2022 11:02 Відповісти
28.04.2022 11:02 Відповісти
років 25 тому читав мемуари москаля-"спецназівця" "я был на этой войнє", про війну в Чечні - він там прямо пише що українських добровольців, якщо поранені попадали в полон до москалів, то їх вішали.

ну і той же глєб бобров, коли писав "эпоху мєртворождєных", що вийшла мільйонними тиражами в росії, - той мріяв про такі страти, і це звичайний кацап з Луганщини.

цей російський рашизм в них в крові.
28.04.2022 12:46 Відповісти
28.04.2022 12:46 Відповісти
Вот из всего этого, стоит понять, не надо жалеть эти тварей-рашистов, уничтожать их без всякого сожаления, око за око, зуб за зуб!
18.09.2022 23:42 Відповісти
18.09.2022 23:42 Відповісти
 
 