Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон, - спецпосланець США Ван Шаак

США мають достовірну інформацію, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.

Про це повідомив спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту.

Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації", - заявила вона.