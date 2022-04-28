Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон, - спецпосланець США Ван Шаак
США мають достовірну інформацію, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.
Про це повідомив спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту.
Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації", - заявила вона.
РАШИЗМ = ФАШИЗМ*********************** та Мордор повинен бути знищений. Крапка.
Я за всі мирні ініціативи, але вони, на превеликий жаль, тільки збільшать наші втрати. Тому ота ініціатива очільника ООН, на яку начебто погодилася Московія, є просто черговим, на який Україні ні в якому разі не можна вестися. Бо це буде маріупольський Іловайськ.
ну і той же глєб бобров, коли писав "эпоху мєртворождєных", що вийшла мільйонними тиражами в росії, - той мріяв про такі страти, і це звичайний кацап з Луганщини.
цей російський рашизм в них в крові.