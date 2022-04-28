УКР
"#бать, что-то полетело": вночі у російському Бєлгороді знову працювала система ППО. ВIДЕО

За попередньою інформацією 28 квітня у Бєлгороді працювала система ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у місцевих telegram каналах.

Зазначається, що спершу прогриміло два вибухи близько півночі. За дві години було чутно ще один вибух на півдні Бєлгорода. Нагадаємо, що 27 квітня у місті також лунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горів склад боєприпасів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області РФ лунали вибухи, загорівся склад боєприпасів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Бєлгородщині досі палає склад боєприпасів: "Слышны небольшие, но чувствительные взрывы". ВIДЕО

вибух (4588) ППО (3470) Бєлгород (517)
+50
Лапотнікі-єслі ви ублюдкі поджігаєтє дома сосєдєй-то будьтє готови что огонь пєрєкінєтся на ваши...
28.04.2022 08:38 Відповісти
+49
Нехай жахаються серед ночі. Це теж спецоперація.
28.04.2022 08:41 Відповісти
+45
Прощупывают где ПВО расположено. В следующий раз разнесут и ПВО и цели. Но только уже тактическими ракетами, что США передали Украине. Доброй ночи, касапчеги!
28.04.2022 08:44 Відповісти
А куди влучили ?

Бо треба, щоб реально щось рознесло !
28.04.2022 08:34 Відповісти
треба, треба ...
28.04.2022 09:38 Відповісти
"ДеруССифікація" ..в дії
Слава нації
Смерть москалям
28.04.2022 08:35 Відповісти
Знов кацапи обстрілюють Слобожанщину, Бєлгород же ш Україна
28.04.2022 08:35 Відповісти
Лапотнікі-єслі ви ублюдкі поджігаєтє дома сосєдєй-то будьтє готови что огонь пєрєкінєтся на ваши...
28.04.2022 08:38 Відповісти
Нехай жахаються серед ночі. Це теж спецоперація.
28.04.2022 08:41 Відповісти
Пусть привикает.
28.04.2022 11:40 Відповісти
І так щовечора ,по десять разів
.." Доброго вечора ..Ми з України ."
28.04.2022 08:42 Відповісти
Це виходи, схоже - ППО. Треба, щоб були приходи!
28.04.2022 08:44 Відповісти
Прощупывают где ПВО расположено. В следующий раз разнесут и ПВО и цели. Но только уже тактическими ракетами, что США передали Украине. Доброй ночи, касапчеги!
28.04.2022 08:44 Відповісти
Як видно з відео запустили 2 ракети.
28.04.2022 08:46 Відповісти
Питання лише в тому - хто запустив?
28.04.2022 11:22 Відповісти
Вот пуля пролетела и ага
28.04.2022 08:49 Відповісти
Кацапи самі запускають своі ракети і самі збивають - це така гра ,, Зарніца"
28.04.2022 08:58 Відповісти
Белгород, вы попадаете в будущую зону полной демилитаризации, которая будет создана вглубь территории РФ на 80-100 км по всему периметру границы с Украиной.
Активные протесты жителей Белгорода против присутствия на территорит вашей области войск преступного путинского режима минимизирует возможные потери среди мирного населения!
28.04.2022 09:00 Відповісти
Сейчас кацапы взорвут там жилой дом, чтобы дескридетировать удары Украины по военным объектам.
28.04.2022 09:23 Відповісти
вони це по любому вже роблять
28.04.2022 09:28 Відповісти
я це вчора бачила
28.04.2022 09:28 Відповісти
красота и ляпота... пусть у кацапов земля под ногами горит... каждый первый кацап должен быть мертв...
28.04.2022 09:32 Відповісти
То ******** і ********* між собою *********.
28.04.2022 09:33 Відповісти
***** забери у дебилов спички , всё ******** королевство по пьяне спалят......
28.04.2022 09:34 Відповісти
Дык война ж идет, ушастики! Вкушайте плоды своих пропогандонов Соловьева, Скабеевой и т.д. Они то пока в безопасности...
28.04.2022 09:35 Відповісти
А всем кто ложится спасть - СПОКОЙНОГО СНА! *****...
28.04.2022 09:51 Відповісти
Для кацапов - вечного.
28.04.2022 11:38 Відповісти
Чого ви, кацапи, спіть спокійно. У бомбосховищах. Якщо є. То ваш "руZZій мір" пролітає.
28.04.2022 10:04 Відповісти
Це тішить, але не думаю, що це нам на користь. В результаті, оголосять в прикордонних з нами областях мобілізацію і відправлять на фронт. Для нас це плюс, чи мінус?
28.04.2022 10:20 Відповісти
Якщо забажають, то оголосять у будь якому разі...незалежно від обстрілів
28.04.2022 21:23 Відповісти
Лапотники дали жидким уже не 1 раз
28.04.2022 10:51 Відповісти
Лапті сіли на жидкій стул.

Звикайте, звук пролітаючої ракети неможливо забути.
28.04.2022 11:06 Відповісти
Прощупали где у кацапов ПВО. Потом прилетит Switchblade.
28.04.2022 11:39 Відповісти
Якщо нікуди не попали, то значить ППО орків проводила для народу демонстраційні перехоплення навчальних ракет, щоб продемонструвати "вялічіє расійскоґо оружія і мощь арміі".
Якщо було б попадання, то значить "нацики" підступно стріляли на низькій висоті і взагалі)
28.04.2022 11:48 Відповісти
кацапы опять сами себя обстреливают, привычка
28.04.2022 13:11 Відповісти
Не удивлюсь,если *********** сами запускают цели и сами же поражают их своими ПВО,что бы показать свою работу и то, что "украинцы нападают на их города"...
28.04.2022 13:31 Відповісти
А хитрые лисички сунули ***** в жопу спички
28.04.2022 16:21 Відповісти
 
 