"#бать, что-то полетело": вночі у російському Бєлгороді знову працювала система ППО. ВIДЕО

За попередньою інформацією 28 квітня у Бєлгороді працювала система ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у місцевих telegram каналах.

Зазначається, що спершу прогриміло два вибухи близько півночі. За дві години було чутно ще один вибух на півдні Бєлгорода. Нагадаємо, що 27 квітня у місті також лунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горів склад боєприпасів.

