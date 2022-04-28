34 648 35
"#бать, что-то полетело": вночі у російському Бєлгороді знову працювала система ППО. ВIДЕО
За попередньою інформацією 28 квітня у Бєлгороді працювала система ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у місцевих telegram каналах.
Зазначається, що спершу прогриміло два вибухи близько півночі. За дві години було чутно ще один вибух на півдні Бєлгорода. Нагадаємо, що 27 квітня у місті також лунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горів склад боєприпасів.
Бо треба, щоб реально щось рознесло !
Слава нації
Смерть москалям
.." Доброго вечора ..Ми з України ."
Активные протесты жителей Белгорода против присутствия на территорит вашей области войск преступного путинского режима минимизирует возможные потери среди мирного населения!
Звикайте, звук пролітаючої ракети неможливо забути.
Якщо було б попадання, то значить "нацики" підступно стріляли на низькій висоті і взагалі)