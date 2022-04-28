УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7473 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 717 14

Чорноморський флот РФ, попри втрати "Москви" та "Саратова", зберігає здатність завдавати ударів по Україні, - Міноборони Британії

москва,крейсер

Чорноморський флот Росії, незважаючи на втрати кораблів, зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер вранці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зазначається, що в цей час у Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, у тому числі підводні човни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, - Міноборони

Протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер "Москва" у Чорному морі.

"Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" та крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях", - йдеться у повідомленні.

Чорноморський флот РФ, попри втрати Москви та Саратова, зберігає здатність завдавати ударів по Україні, - Міноборони Британії 01

Автор: 

Велика Британія (5740) Чорноморський флот рф (628)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А если измерять в асфальте то сколько это километров?
показати весь коментар
28.04.2022 09:13 Відповісти
+8
Мы заметили. Попытайтесь, пожалуйста, еще 1 корабль демилитаризовать. Почему бы не разрешить разным странам испытывать работоспособность их вооружений на реальных целях?
показати весь коментар
28.04.2022 09:04 Відповісти
+7
да и давно пора нанести удар по Севастопольской бухте!
показати весь коментар
28.04.2022 09:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можем повторить.
показати весь коментар
28.04.2022 09:02 Відповісти
Мы заметили. Попытайтесь, пожалуйста, еще 1 корабль демилитаризовать. Почему бы не разрешить разным странам испытывать работоспособность их вооружений на реальных целях?
показати весь коментар
28.04.2022 09:04 Відповісти
значит пора "Нептуну" навестить Северную бухту в Севастополе. Да парочку Байрактаров с собой прихватить
показати весь коментар
28.04.2022 09:08 Відповісти
Занадто довго зберігає. Впевнений що Англії є чим допомогти.
показати весь коментар
28.04.2022 09:08 Відповісти
Если передать достаточное количество необходимых ракет, то ржавые консервные банки "черноморского флота" ближе, чем на 120 км не подплывут к украинскому берегу!
показати весь коментар
28.04.2022 09:10 Відповісти
да и давно пора нанести удар по Севастопольской бухте!
показати весь коментар
28.04.2022 09:14 Відповісти
20 кораблів---Це 40 НЄПТУНів!!!!
СПОКІЙНО, БЕЗ ПАНІКИ!!!!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
показати весь коментар
28.04.2022 09:11 Відповісти
А если измерять в асфальте то сколько это километров?
показати весь коментар
28.04.2022 09:13 Відповісти
Да, кстати - там ещё болтается 5 подводных лодок класса "Паршивянка". Непорядок. Англичане, как всегда, на шаг впереди !
показати весь коментар
28.04.2022 09:14 Відповісти
Спасибо Британии, Гарпуны уже поставляют...
показати весь коментар
28.04.2022 09:15 Відповісти
Ще підводну лодку було б цікаво затопити.
Підводні лодки ми ще не топили.
показати весь коментар
28.04.2022 09:24 Відповісти
20 посудин и 4 подводных гроба... просто уничтожить и забыть... чтобы свинорылокозломордая кацапская свиноматка так и не узнала какой у морячка конец...
показати весь коментар
28.04.2022 09:41 Відповісти
Над Чорним морем гордо майоріє герб України - Золотий Тризуб!
показати весь коментар
28.04.2022 10:01 Відповісти
Кожна, сама маломірна лоханка чфрф повинна бути потоплена!
показати весь коментар
28.04.2022 10:19 Відповісти
 
 