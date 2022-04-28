Чорноморський флот РФ, попри втрати "Москви" та "Саратова", зберігає здатність завдавати ударів по Україні, - Міноборони Британії
Чорноморський флот Росії, незважаючи на втрати кораблів, зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер вранці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Зазначається, що в цей час у Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, у тому числі підводні човни.
Протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер "Москва" у Чорному морі.
"Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" та крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СПОКІЙНО, БЕЗ ПАНІКИ!!!!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
Підводні лодки ми ще не топили.