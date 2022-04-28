Чорноморський флот РФ, попри втрати "Москви" та "Саратова", зберігає здатність завдавати ударів по Україні, - Міноборони Британії

Чорноморський флот Росії, незважаючи на втрати кораблів, зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях.

Зазначається, що в цей час у Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, у тому числі підводні човни.

Протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер "Москва" у Чорному морі.

"Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" та крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях", - йдеться у повідомленні.