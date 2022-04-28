УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7473 відвідувача онлайн
Новини Війна
17 264 26

"Били струмом, відрізали палець, зламали 4 ребра": на Запоріжжі російські окупанти 12 днів катували учасника АТО

рф

Російські загарбники продовжують чинити воєнні злочини, викрадають людей та вживають до них фізичні заходи впливу. Зокрема, у Василівці Запорізької області вони 12 днів катували учасника АТО.

Про це журналістам повідомили у Силах оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В м. Василівка російські злочинці протягом 12 днів тримали у камері, катували, били струмом, відрізали палець та зламали 4 ребра чоловіку, учаснику АТО", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти тримають у заручниках 16-річного хлопця (сина голови Запорізької РДА Олега Буряка).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Били по ногах, душили, зняли джинси, труси і намагалися зґвалтувати": священник ПЦУ з Херсона Чудинович розповів про тортури, яких зазнав у російському полоні. ВIДЕО

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російськими терористами проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

Також рашисти розшукують журналістів, щоб змусити їх до співпраці. Відомо, що представникам ЗМІ розсилають листи з погрозами. У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі і Токмаку російські військові допитують та обшукують журналістів, викрадають техніку та беруть представників преси у заручники.

Автор: 

армія рф (18469) знущання (115) Запорізька область (3961)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Амаль Клуні дружина актора Джорджа Клуні.
Але вона стала класним, відомим адвокатом ще до знайомства із Клуні.
Вона справжній юрист на відміну від квартальних, яким намалювали дипломи поки вони грали в КВН Маслякова.
показати весь коментар
28.04.2022 09:25 Відповісти
+17
зелена бидлота, 73%, це ваша зрада призвела до цього нещастя!
показати весь коментар
28.04.2022 09:35 Відповісти
+16
Можливо вірили зеленій владі, що все під контролем...
показати весь коментар
28.04.2022 09:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блін,ну якщо бачиш що орочня на підході,тим паче участник АТО-чому чекав щоб прийшли та забрали?
показати весь коментар
28.04.2022 09:18 Відповісти
Це значить що людина винна в тому що Пiвдень Украiни подарували росii? Круто!
показати весь коментар
28.04.2022 09:22 Відповісти
Що за маячня?
показати весь коментар
28.04.2022 09:29 Відповісти
Какой толк сидеть до конца в захватываемом городе? От того что человек окажется в плену и будет подвергаться пыткам пользы Украине от этого больше не станет. Не лучше ли отступить на свободную территорию, взять там в руки оружие и готовиться отбивать свою землю?
показати весь коментар
28.04.2022 09:30 Відповісти
Він мав бути призваний у Армію. Це говорить лише про стан військоматів на 24.02.2022.
показати весь коментар
28.04.2022 09:40 Відповісти
Винні не люди, які в деяких містах і селах Півдня навіть не встигли доїхати до своїх РВК.
Винні ті, хто розмінував/не замінував виходи з Криму.
Вже через декілька годин після вторгнення орки були в Новій Каховці, Олешках, Мелітополі, Геничеську, Бердянську...
Потім - здача Херсона, оточення Маріка...
Базари тіпа "після Перемоги розберемось" не канають, бо якщо ці зрадники досі при владі, то вони так само можуть здати Миколаїв, Запоріжжя, Покровськ чи Слов'янськ.
І тоді "після Перемоги" вже не буде...
показати весь коментар
28.04.2022 10:06 Відповісти
Те люди, которые устали от войны.
показати весь коментар
28.04.2022 11:34 Відповісти
Слышь убогий со своим до конца сидеть , его схватили в Васильевке на блокпосту когда пытался выехать и не его одного , точно так же на всей линии от Васильевки до Гуляйполе идёт фильтрация и на одного проскочившего 10 захваченных , у кацапов база данных по которой они сверяются на пропуск . 25того военкомат сбежал никого не предупреждая ,а тех кто ещё пытался мобилизоваться в пятницу встречали с автоматами и истерикой - не подходите будем стрелять , это после двух в пятницу , в субботу утром на выезде уже были кацапы и стреляли по машинам
показати весь коментар
28.04.2022 10:43 Відповісти
Можливо вірили зеленій владі, що все під контролем...
показати весь коментар
28.04.2022 09:22 Відповісти
Яка сволота..
Кацапота, тримайтесь, тепер ідемо ми вас рятувать
показати весь коментар
28.04.2022 09:20 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004534422805&__cft__[0]=AZVPDtUFNf6Eq-RBGuT11ptaw2yCBCAEAhwHmXKn1hvE6qBQvm5NM_8ULpkCOQpd4sizcucS1UeG4isP_29d6oHaHmuNVKwfqV_l-cfn2Lkj1ciKyVzK920wDXOj0aC5aII&__tn__=-UC%2CP-R Агія Загребельська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2131666296994497&id=100004534422805&__cft__[0]=AZVPDtUFNf6Eq-RBGuT11ptaw2yCBCAEAhwHmXKn1hvE6qBQvm5NM_8ULpkCOQpd4sizcucS1UeG4isP_29d6oHaHmuNVKwfqV_l-cfn2Lkj1ciKyVzK920wDXOj0aC5aII&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

"Сьогодні Україна - це різанина. Прямо в серці Європи," - адвокат з прав людини Амаль Клуні, яка входить до міжнародної юридичної цільової групи, яка консультує Україну з питань забезпечення відповідальності українських жертв у національних юрисдикціях та роботи з МКС у Гаазі.

Це час, коли нам потрібно мобілізувати закон і відправити його в бій.

Не на боці України проти Російської Федерації чи на боці Російської Федерації проти України, а на боці людства,

- Прокурор МКС Карім Хан, який проводить розслідування

(неформальне засідання Ради Безпеки ООН щодо відповідальності за злочини в Україні, організоване Францією та Албанією).

*****

Таки ордер на арешт Путіна може прийти швидше ніж запрошення на саміт G-20.
показати весь коментар
28.04.2022 09:21 Відповісти
Амаль Клуні дружина актора Джорджа Клуні.
Але вона стала класним, відомим адвокатом ще до знайомства із Клуні.
Вона справжній юрист на відміну від квартальних, яким намалювали дипломи поки вони грали в КВН Маслякова.
показати весь коментар
28.04.2022 09:25 Відповісти
Специально наверно делают инвалидом чтобы не мог больше воевать с рашистами.
Надо с рашистами тоже самое делать чтобы тоже воевать не могли.
показати весь коментар
28.04.2022 09:22 Відповісти
В городе несколько дней назад схватили бывшего атошника, руки ноги поломали , сделали инвалидом , кто то сдал . Представь как сейчас тем кто не сумел выехать ,
показати весь коментар
28.04.2022 10:49 Відповісти
А мы их пленным медпомощь, телефоны мамкам звонить. Мы не орки, но есть заповедь "око за око" ...
показати весь коментар
28.04.2022 09:28 Відповісти
зелена бидлота, 73%, це ваша зрада призвела до цього нещастя!
показати весь коментар
28.04.2022 09:35 Відповісти
Это , ***** как , где женевская конвенция , ***** ,думает , что это ему опять сойдёт, с рук . Однако, ***** застрял в 19- м веке , а сейчас , все везде видо и слышно , тайну уже не сделашь , все будет, доказано , он наверно ,не смотрит ,рашистский сериал След
показати весь коментар
28.04.2022 09:43 Відповісти
Россия любит сериалы про ментов. Вот теперь будет сериал про ментов и Россию.
показати весь коментар
28.04.2022 09:47 Відповісти
РФ-країна терорист,потрібно пришвидшити дії по набуттю рашистами цього статусу.
показати весь коментар
28.04.2022 09:45 Відповісти
підлітки в дитячих будинках згвалтовані орками, вбиті, зпалені...
якій полон/чай?(((
показати весь коментар
28.04.2022 10:15 Відповісти
Такого даже гитлеровцы не творили на оккупировной Украине. Как москали думают жить после того, я имею ввиду не орков,орки умрут страшной смертью, а тех в орде, которые считают себя цивилизованным народом.
показати весь коментар
28.04.2022 11:30 Відповісти
Це залежить виключно від України, в першу чергу - від дій ЗСУ.
Якщо далі будемо лише оборонятися, роздумуючи про мир без перемоги і пєрєгавори з орками, і сподіваючись заморити в війні ресурсів 1/6 частину світу, що більше 10 років готувалася до війни з усім світом - то нас роздавлять, закатують і вишлють по таборах, а орки будуть в захваті розселятися на нашій землі. Ще й варнякать будуть що пабєділі ачєрєдних фашистав.
Якщо ж нарешті відростимо яйця і почнемо переносити війну на землю ворога, знищуючи вже його інфраструктуру та населення, то ясно що почнуть нить і кричать що "ета нє ми, нас-та за што".
показати весь коментар
28.04.2022 11:48 Відповісти
залежить від дій ЗСУ - згоден. Але де дії того важкого озброєння що союзники передали. Більшість новин - орки обстріляли там і там і там. Орки окупували населений пункт, частину цього населеного пункту. Маріупольці вимагають негайного розблокування або евакуації, а у відповідь - мовчанка. Можливо навіть Херсон здали мовчазною згодою. Все дуже незрозуміло. А мета роззброєння тероборони? Невже дійсно не хватає сил?
показати весь коментар
28.04.2022 12:03 Відповісти
Так дружбан зе-команди - портнов, ще три роки тому казав, що будуть складені списки всіх патріотів, волонтерів, АТО-шників, журналістів і щодо них будуть "проводити певні дії". От рашисти по цим спискам і проводять дії. Чому вас це дивує? А як вам новина, що зараз мусора охороняють маєток порнова під Києвом, що саме зе-гниди дозволити втікти з країни порнову з синком місяць тому... От ціна того, що три роки 73% насєлєнія хотіло поржати
показати весь коментар
28.04.2022 12:13 Відповісти
Україна виживає за рахунок того що велика країна і мужня нація. Кількість колаборантів та зрадників така, що менша країна вже витратилась би.
показати весь коментар
28.04.2022 12:51 Відповісти
 
 