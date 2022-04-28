"Били струмом, відрізали палець, зламали 4 ребра": на Запоріжжі російські окупанти 12 днів катували учасника АТО
Російські загарбники продовжують чинити воєнні злочини, викрадають людей та вживають до них фізичні заходи впливу. Зокрема, у Василівці Запорізької області вони 12 днів катували учасника АТО.
Про це журналістам повідомили у Силах оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"В м. Василівка російські злочинці протягом 12 днів тримали у камері, катували, били струмом, відрізали палець та зламали 4 ребра чоловіку, учаснику АТО", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що окупанти тримають у заручниках 16-річного хлопця (сина голови Запорізької РДА Олега Буряка).
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російськими терористами проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.
Також рашисти розшукують журналістів, щоб змусити їх до співпраці. Відомо, що представникам ЗМІ розсилають листи з погрозами. У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі і Токмаку російські військові допитують та обшукують журналістів, викрадають техніку та беруть представників преси у заручники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Винні ті, хто розмінував/не замінував виходи з Криму.
Вже через декілька годин після вторгнення орки були в Новій Каховці, Олешках, Мелітополі, Геничеську, Бердянську...
Потім - здача Херсона, оточення Маріка...
Базари тіпа "після Перемоги розберемось" не канають, бо якщо ці зрадники досі при владі, то вони так само можуть здати Миколаїв, Запоріжжя, Покровськ чи Слов'янськ.
І тоді "після Перемоги" вже не буде...
Кацапота, тримайтесь, тепер ідемо ми вас рятувать
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2131666296994497&id=100004534422805&__cft__[0]=AZVPDtUFNf6Eq-RBGuT11ptaw2yCBCAEAhwHmXKn1hvE6qBQvm5NM_8ULpkCOQpd4sizcucS1UeG4isP_29d6oHaHmuNVKwfqV_l-cfn2Lkj1ciKyVzK920wDXOj0aC5aII&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·
"Сьогодні Україна - це різанина. Прямо в серці Європи," - адвокат з прав людини Амаль Клуні, яка входить до міжнародної юридичної цільової групи, яка консультує Україну з питань забезпечення відповідальності українських жертв у національних юрисдикціях та роботи з МКС у Гаазі.
Це час, коли нам потрібно мобілізувати закон і відправити його в бій.
Не на боці України проти Російської Федерації чи на боці Російської Федерації проти України, а на боці людства,
- Прокурор МКС Карім Хан, який проводить розслідування
(неформальне засідання Ради Безпеки ООН щодо відповідальності за злочини в Україні, організоване Францією та Албанією).
*****
Таки ордер на арешт Путіна може прийти швидше ніж запрошення на саміт G-20.
Але вона стала класним, відомим адвокатом ще до знайомства із Клуні.
Вона справжній юрист на відміну від квартальних, яким намалювали дипломи поки вони грали в КВН Маслякова.
Надо с рашистами тоже самое делать чтобы тоже воевать не могли.
якій полон/чай?(((
Якщо далі будемо лише оборонятися, роздумуючи про мир без перемоги і пєрєгавори з орками, і сподіваючись заморити в війні ресурсів 1/6 частину світу, що більше 10 років готувалася до війни з усім світом - то нас роздавлять, закатують і вишлють по таборах, а орки будуть в захваті розселятися на нашій землі. Ще й варнякать будуть що пабєділі ачєрєдних фашистав.
Якщо ж нарешті відростимо яйця і почнемо переносити війну на землю ворога, знищуючи вже його інфраструктуру та населення, то ясно що почнуть нить і кричать що "ета нє ми, нас-та за што".