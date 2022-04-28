"Били струмом, відрізали палець, зламали 4 ребра": на Запоріжжі російські окупанти 12 днів катували учасника АТО

Російські загарбники продовжують чинити воєнні злочини, викрадають людей та вживають до них фізичні заходи впливу. Зокрема, у Василівці Запорізької області вони 12 днів катували учасника АТО.

Про це журналістам повідомили у Силах оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В м. Василівка російські злочинці протягом 12 днів тримали у камері, катували, били струмом, відрізали палець та зламали 4 ребра чоловіку, учаснику АТО", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти тримають у заручниках 16-річного хлопця (сина голови Запорізької РДА Олега Буряка).

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російськими терористами проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

Також рашисти розшукують журналістів, щоб змусити їх до співпраці. Відомо, що представникам ЗМІ розсилають листи з погрозами. У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі і Токмаку російські військові допитують та обшукують журналістів, викрадають техніку та беруть представників преси у заручники.