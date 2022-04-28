Ситуація в регіонах: ракетний удар по Шевченковому під Миколаєвом, обстріли Сумщини, "Азовсталь" тримається, - звіти ОВА
У ніч на 28 квітня російська армія продовжувала обстрілювати Харківську, Луганську, Донецьку області, намагалася наступати в бік Миколаєва та Кривого Рогу, завдала ракетного удару по с. Шевченкове у Миколаївській області.
Про це свідчать дані голів областей станом на 8-м уранку четверга 28 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На Сумщині у середу ввечері о 21:50 Росія почала провокаційний обстріл наших територій з мінометів. Понад півсотні прильотів, усі — на території Есманської громади.
Дані про постраждалих уточнюються.
Харківська область: цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли східних районів Харкова. За попередніми даними, за ніч постраждалих немає.
По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв.
В Ізюмському напрямку бої тривають.
Луганщина: по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Детальна інформація про ушкодження та наслідки з’ясовується. Наразі відомо про 4 загиблих.
Донеччина: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар — під постійними обстрілами.
Попри складну обстановку, продовжується евакуація із лінії зіткнення.
Маріуполь: "Азовсталь" тримається.
Херсонщина: вночі над містом — сильні вибухи, майже на всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу.
Також є випадки викрадення цивільного населення.
Миколаївська область: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетного обстрілу зазнало с. Шевченкове. Ракета включила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От себя добавлю,что в истории никто не хотел захватывать земли, населенные такими мерзкими существами, как кацапы. Таким образом, есть только 3 варианта:
1 Китай будет сильно ослаблен, что на руку миру т.к. не сможет ничего сделать, чтобы полудурки приносили хоть какую-то пользу. Репарации никто не отменит и придётся их платить из бюджета Китая .
2 коснется каждого расиянца, Китай всех заставит работать по 18 часов без выходных за миску похлёбки, как делает с уйгурами, несогласные, включая щенков и свиноматок пойдут на органы а затем в землю кормить червей. Репарации никто не отменит, каждому рюзьке придётся работать и на китайца и на репарации.
3 террриториальное образование раися распадется на кучу более мелких и Китаю достанется только часть раиси для второго варианта. Тут главное для русишшвайнов успеть сообразить, что пора отделяться, тогда, возможно, кто-то сможет из них выжить без потерь, но репарации платить все равно придётся даже правнукам...