Ситуація в регіонах: ракетний удар по Шевченковому під Миколаєвом, обстріли Сумщини, "Азовсталь" тримається, - звіти ОВА

У ніч на 28 квітня російська армія продовжувала обстрілювати Харківську, Луганську, Донецьку області, намагалася наступати в бік Миколаєва та Кривого Рогу, завдала ракетного удару по с. Шевченкове у Миколаївській області.

Про це свідчать дані голів областей станом на 8-м уранку четверга 28 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На Сумщині у середу ввечері о 21:50 Росія почала провокаційний обстріл наших територій з мінометів. Понад півсотні прильотів, усі — на території Есманської громади.

Дані про постраждалих уточнюються.

Харківська область: цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли східних районів Харкова. За попередніми даними, за ніч постраждалих немає.

По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв.

В Ізюмському напрямку бої тривають.

Луганщина: по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Детальна інформація про ушкодження та наслідки з’ясовується. Наразі відомо про 4 загиблих.

Донеччина: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар — під постійними обстрілами.

Попри складну обстановку, продовжується евакуація із лінії зіткнення.

Маріуполь: "Азовсталь" тримається.

Херсонщина: вночі над містом — сильні вибухи, майже на всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу.

Також є випадки викрадення цивільного населення.

Миколаївська область: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетного обстрілу зазнало с. Шевченкове. Ракета включила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях.