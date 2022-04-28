19 011 115
Сійярто підтвердив, що Угорщина платитиме за російський газ в рублях, - CNN
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив телеканалу CNN, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Дипломат пояснив: "Із Росії надходить 85% нашого газу, 65% нашої нафти. Чому? Тому що це визначається інфраструктурою. Це не для розваги, ми не обирали ситуацію", - сказав він.
Сійярто додав, що Угорщина не має жодних альтернативних джерел або маршрутів, які дали б їй змогу припинити імпорт російських енергоносіїв у найближчі кілька років.
В ГЛАЗА УКРАИНЦЕВ. ЧТО ТО С ГОЛОВОЙ У НИХ ИЛИ С КАРМАНАМИ НЕПОРЯДОК.
СЛАВА УКРАИНЕ!