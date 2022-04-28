УКР
Сійярто підтвердив, що Угорщина платитиме за російський газ в рублях, - CNN

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив телеканалу CNN, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дипломат пояснив: "Із Росії надходить 85% нашого газу, 65% нашої нафти. Чому? Тому що це визначається інфраструктурою. Це не для розваги, ми не обирали ситуацію", - сказав він.

Сійярто додав, що Угорщина не має жодних альтернативних джерел або маршрутів, які дали б їй змогу припинити імпорт російських енергоносіїв у найближчі кілька років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оплата російського газу в рублях - порушення санкцій, - фон дер Ляєн

+104
Зачем эти дибилы в ЕС я не понимаю. Уже б сделали мадярский федеральный округ РФ и не морочили голову
показати весь коментар
28.04.2022 09:30 Відповісти
+65
Ясный хер. От этих животных другого не ожидали. Эту страну надо исключить из ЕС и НАТО.
показати весь коментар
28.04.2022 09:30 Відповісти
+53
пока эти руководящие мядьярские придурки думают, что они пуп Земли и могут делать все по своему усмотрению, ЕС начинает ограничивать эту недострану финансово... досвистятся и сиярто, и мудяртодо того, что вообще выгонят венгрию из Евросоюза...
показати весь коментар
28.04.2022 09:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Угри були гітлеровцями, ними і подохнуть.
показати весь коментар
28.04.2022 11:40 Відповісти
Забыл добавить новую валюту: плати на коленях, отсосами
показати весь коментар
28.04.2022 11:41 Відповісти
НАРОД ТАК ХОЧЕТ ИЛИ ВЛАСТЬ БЕЗ МОЗГОВ. ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ КАК ОНИ ПОСМОТРЯТ
В ГЛАЗА УКРАИНЦЕВ. ЧТО ТО С ГОЛОВОЙ У НИХ ИЛИ С КАРМАНАМИ НЕПОРЯДОК.
СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
28.04.2022 11:56 Відповісти
У мадярских ничтожеств не осталось ни капли самоуважения.
показати весь коментар
28.04.2022 11:58 Відповісти
Болгари, через припинення поставок газу кацапами, вже загрожують кацапам перекрити постачання газу угорцям та сербам через турецький потік
показати весь коментар
28.04.2022 12:13 Відповісти
Через угорців ще якась гілка є? Чи це єдина?
показати весь коментар
28.04.2022 12:18 Відповісти
Угорщина зараз фізично імпортує газ через турецький потік, але може і через українську ГТС.
показати весь коментар
28.04.2022 19:28 Відповісти
І це є правильною риторикою по відношенню до кацапів - іншої мови вони не розуміють.
показати весь коментар
28.04.2022 12:27 Відповісти
страна ФУ
показати весь коментар
28.04.2022 12:33 Відповісти
Мадьяры суки они и во 2 мировой были хуже немцев
показати весь коментар
28.04.2022 12:33 Відповісти
Викиньте мадяр з ЄС і НАТО, хай ідуть собі на расєю. Від них більше шкоди, ніж користі.
показати весь коментар
28.04.2022 12:48 Відповісти
А кто родители этого Сциярто ? Папа русский военный ? А мама ?
показати весь коментар
28.04.2022 13:43 Відповісти
когда кацапы их оккупируют они вспомнят суки об этом но будет уже поздно!
показати весь коментар
28.04.2022 15:17 Відповісти
Последовательный , системный *******.
показати весь коментар
28.04.2022 16:19 Відповісти
Їхнє членство в ЕС треба призупинити. Хай подумають макітрами, які наслідки їх чекають. Думаю вони ж в курсі великого росподілу? Думають, що стають на завчасно виграшну позицію. Хренові аналітики, як на мене.
показати весь коментар
28.04.2022 17:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 