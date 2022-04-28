У Дергачах на Харківщині від вибухів російських снарядів загинули двоє людей, - міськрада

У Дергачівській громаді на Харківщині за минулу добу, 27 квітня, внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше двоє мирних мешканців, кількість поранених встановлюється.

Про це повідомляє в Телеграмі пресслужба Дергачівської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"️За нашими даними, на підконтрольній Україні частині Дергачівської громади від вибухів ворожих снарядів загинули щонайменше дві цивільні особи, кількість поранених уточнюється. До нас також доходить інформація про жертв на тимчасово окупованій території, однак ці дані у нинішніх умовах ми не можемо перевірити", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдають артилерійських та мінометних ударів по житлових районах Харкова і області, за добу 3 загиблих та 15 поранених, - ОВА

Як зазначили в громаді, на території Дергачівщини продовжуються активні бойові дії, які супроводжуються постійними обстрілами населених пунктів. Унаслідок бомбардувань зруйновані приватні будинки майже в кожному населеному пункті громади. Найбільше за добу 27 квітня постраждали Дергачі, Прудянка, а також Слатине, де було серйозно пошкоджено газорозподільчу систему, через що 10 селищ та сіл громади залишилися без газу.