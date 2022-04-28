Запорізьку АЕС через пошкодження ЛЕП 330 кВ перевели на мінімальний рівень потужності - забезпечує лише живлення власних потреб

Запорізьку АЕС через пошкодження високовольтної лінії перевели на мінімальний рівень потужності.

Про це повідомляє Енергоатом у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на мінімальний рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві ракети ворога пролетіли на низькій висоті над Запорізькою АЕС. Ядерний тероризм РФ посилюється, - Енергоатом

Як повідомлялося, в ніч на 4 березня Запорізькf АЕС була захоплена російськими військовими і досі перебуває під окупацією.