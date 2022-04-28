УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7336 відвідувачів онлайн
Новини
3 518 4

Запорізьку АЕС через пошкодження ЛЕП 330 кВ перевели на мінімальний рівень потужності - забезпечує лише живлення власних потреб

заес

Запорізьку АЕС через пошкодження високовольтної лінії перевели на мінімальний рівень потужності.

Про це повідомляє Енергоатом у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на мінімальний рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві ракети ворога пролетіли на низькій висоті над Запорізькою АЕС. Ядерний тероризм РФ посилюється, - Енергоатом

Як повідомлялося, в ніч на 4 березня Запорізькf АЕС була захоплена російськими військовими і досі перебуває під окупацією.

Автор: 

енергетика (2660) Енергоатом (1654) Запорізька АЕС (1448)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повним ходом йде підготовка по переключенню нашої АЕС на кацапню.
показати весь коментар
28.04.2022 10:21 Відповісти
Запорожская станция снабжает только Крым? Повредили линию на юге и сразу отключают? Больше никуда провода не идут?
показати весь коментар
28.04.2022 10:31 Відповісти
А три ПЛ-750 від ЗАЕС куди поділись?
показати весь коментар
28.04.2022 10:45 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 10:46 Відповісти
 
 