Запорізьку АЕС через пошкодження ЛЕП 330 кВ перевели на мінімальний рівень потужності - забезпечує лише живлення власних потреб
Запорізьку АЕС через пошкодження високовольтної лінії перевели на мінімальний рівень потужності.
Про це повідомляє Енергоатом у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на мінімальний рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, в ніч на 4 березня Запорізькf АЕС була захоплена російськими військовими і досі перебуває під окупацією.
