"Слуга народу" підозрює нардепа Ковальова у держзраді та призупиняє його членство у фракції
Політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції.
Про це йдеться у спільній заяві політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), в даний момент перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав.
"Поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради. Адже під час повномасштабного вторгнення Росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ. З іншого боку, члени нашої партії, місцеві депутати, обрані від партії, організують мітинги проти окупації, на підтримку спротиву України, ризикуючи власним життям та свободою", - йдеться у заяві.
У "Слузі народу" зазначають, що на цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані з членством у фракції "Слуга народу".
"Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває. Вона по суті є зрадою тих партійців і депутатів всіх рівнів, які сьогодні беруть участь у національному спротиві, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ та, зокрема, підрозділах тероборони, допомагають армії та переселенцям, проводять перемовини з колегами з країн-союзників щодо розширення допомоги України", - зазначається далі.
Саме тому Політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції.
Крім того, як повідомляється, "СН" звернулася до генерального прокурора України Ірини Венедіктової, голови Служби Безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування О.Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами.
"За висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата", - резюмовано у заяві.
Тих, хто голосував за "слуг" не влаштовували "Армія, мова, віра", немало з них вірили в дружбу з росією та можливість договориться_посєрєдінє із пуйлом.
Саме тому так багато зрадників саме в тих регіонах та поміж тих, кого вони обрали до влади.
Поэтому важно не наличие этих людей, а то что их не покрывают. Вот Зеленскому постоянно закидывают что он покрывает своих друзей - Ермака, того кто ушел в лес и так далее. И это плохо. Это разрушает репутацию самого Зеленского. Так что если они против этого Ковалева, то это как бы правильное поведение. Предатель может быть, но надо к нему относиться соответственно.
Зеленський наплював на петицію із вимогою про звільнення Татарова із Офісу президента, на звернення рідних Небесної сотні із проханням звільнити Татарова.
Отаке "признание" від презедента.
Це патріотичні заяви?
Сериалы "квартала" на государственных каналах россии все годы войны с ней из какой категории?
у Лондоні??
Повеселили. Можно ли "кинуть тень" на партию обосравшуюся с ног до головы?
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
Там 3 класа школи у всіх, не говорячи що в основному від опзж нічим не відрізняються