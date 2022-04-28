УКР
Новини
"Слуга народу" підозрює нардепа Ковальова у держзраді та призупиняє його членство у фракції

Політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції.

Про це йдеться у спільній заяві політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), в даний момент перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав.

"Поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради. Адже під час повномасштабного вторгнення Росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ. З іншого боку, члени нашої партії, місцеві депутати, обрані від партії, організують мітинги проти окупації, на підтримку спротиву України, ризикуючи власним життям та свободою", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ковальов про подробиці придбання "4 каналу": "Купив на батьків, а вони мені подарували. Я сам юрист, тому вирішив зробити так"

У "Слузі народу" зазначають, що на цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані з членством у фракції "Слуга народу".

"Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває. Вона по суті є зрадою тих партійців і депутатів всіх рівнів, які сьогодні беруть участь у національному спротиві, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ та, зокрема, підрозділах тероборони, допомагають армії та переселенцям, проводять перемовини з колегами з країн-союзників щодо розширення допомоги України", - зазначається далі.

Саме тому Політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції.

Крім того, як повідомляється, "СН" звернулася до генерального прокурора України Ірини Венедіктової, голови Служби Безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування О.Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами.

Також читайте: "Слуга народу" Ковальов про купівлю "4 каналу": "Офіс Президента в цьому участі не брав"

"За висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата", - резюмовано у заяві. 

державна зрада (1754) колабораціонізм (1190) Слуга народу (2842) Ковальов Олексій (40) Херсонська область (6112)
Топ коментарі
+63
Тільки він? То уся прогнивша партія із продажних, безграмотних ублюдків. Юрченко, тищенко, Ермак, та майже усі...
показати весь коментар
28.04.2022 10:25 Відповісти
+40
А как там господин дерьмак поживает?
показати весь коментар
28.04.2022 10:25 Відповісти
+40
За партії голосували, оцінюючи і їхню ідеологію.
Тих, хто голосував за "слуг" не влаштовували "Армія, мова, віра", немало з них вірили в дружбу з росією та можливість договориться_посєрєдінє із пуйлом.
Саме тому так багато зрадників саме в тих регіонах та поміж тих, кого вони обрали до влади.
показати весь коментар
28.04.2022 10:39 Відповісти
Тільки він? То уся прогнивша партія із продажних, безграмотних ублюдків. Юрченко, тищенко, Ермак, та майже усі...
показати весь коментар
28.04.2022 10:25 Відповісти
От предателя Ермака не тень, а солнечное затмение нависло над Слугами Народа, а у них и Зеленского языки в жопу залезли. Выходит это правда, что Ермак у нас за главного?
показати весь коментар
28.04.2022 11:36 Відповісти
А как там господин дерьмак поживает?
показати весь коментар
28.04.2022 10:25 Відповісти
Провладні зебіли та пропагандони, активно, ліплять з дерьмака державного діяча та наступника Бубочки.
показати весь коментар
28.04.2022 10:34 Відповісти
А как там трухин? Отошел в лесок попартизанить или еще нет?
показати весь коментар
28.04.2022 10:25 Відповісти
а як ви його до партії брали, як же ті *рані зроби в Трускавці? що, він такий вправний агент фсб що нас обдурив? чи ви й самі раді були... *Слуга Московського Народа*
показати весь коментар
28.04.2022 10:28 Відповісти
Хтось знає хоча б одного зрадника з партій Народний Фронт та Європейська солідарність?
показати весь коментар
28.04.2022 10:28 Відповісти
Цсссс. Тут про таке не можна писати.
показати весь коментар
28.04.2022 10:31 Відповісти
Про що саме не можна писати?
показати весь коментар
28.04.2022 10:40 Відповісти
Можна. Пишіть. Почитаємо. Тільки, будьте ласкаві, підтвердженням з фактами.
показати весь коментар
28.04.2022 11:30 Відповісти
Зрадныки могут быть от любой партии. Просто тут специфика регионов. На востоке большинство у Слуг и жопоблока. А значит и предатели от них. Если бы там выиграли бы выборы Народный фронт и солидарность, то был бы косяк предателей уже от них.
показати весь коментар
28.04.2022 10:32 Відповісти
За партії голосували, оцінюючи і їхню ідеологію.
Тих, хто голосував за "слуг" не влаштовували "Армія, мова, віра", немало з них вірили в дружбу з росією та можливість договориться_посєрєдінє із пуйлом.
Саме тому так багато зрадників саме в тих регіонах та поміж тих, кого вони обрали до влади.
показати весь коментар
28.04.2022 10:39 Відповісти
Что не отменяет простого факта. Чем больше людей - тем больше вероятность найти среди них плохих.

Поэтому важно не наличие этих людей, а то что их не покрывают. Вот Зеленскому постоянно закидывают что он покрывает своих друзей - Ермака, того кто ушел в лес и так далее. И это плохо. Это разрушает репутацию самого Зеленского. Так что если они против этого Ковалева, то это как бы правильное поведение. Предатель может быть, но надо к нему относиться соответственно.
показати весь коментар
28.04.2022 10:48 Відповісти
Иначе говоря. Дерьмо случается, но надо признавать что это дерьмо.
показати весь коментар
28.04.2022 10:49 Відповісти
В порівнянні із Єрмаком та явним ригом Татаровим, які рулять країною, цей депутан мілка сошка.
Зеленський наплював на петицію із вимогою про звільнення Татарова із Офісу президента, на звернення рідних Небесної сотні із проханням звільнити Татарова.
Отаке "признание" від презедента.
показати весь коментар
28.04.2022 11:28 Відповісти
Ну я не спорю. Но речь про предателей. Наличие предателей это то что может произойти с каждым. Пророссийской пропаганды Слуги не вели - они хотели договориться посередине. Просто такая середина такая. Их вина не в том, что они пропагандировали зло. Они просто его толерувалы. Не знаю как это по русски сказать.
показати весь коментар
28.04.2022 11:42 Відповісти
Заяви далеко не останніх особин у владі Арахамії та Шмигаля про можливу подачу води в Крим ще ДО наступу росії в 2022 році це не зрада?
показати весь коментар
28.04.2022 12:42 Відповісти
Або ще передвиборчі заяви зеленського, що війна продовжується тому, що на ній хтось заробляє в Україні, це не переведення стрілок із справжнього винуватця ***** на інших людей, тих, хто якраз протистояв йому.
Це патріотичні заяви?
показати весь коментар
28.04.2022 12:49 Відповісти
Вам Подоляк уже такую методичку раздал Шо "Слуги народа призывали положить бо...т на оборону и позаглядывать в глаза, одновременно разворовывая бюджет на асфальте", но делали это не со зла, просто путина "толерували". Это сборище специально стбирали по всей Украине. Чем более "путинозалядыватель", тем быстрее в "слуги". Так шо не надо байки травить.
показати весь коментар
28.04.2022 13:04 Відповісти
Я просто не люблю излишнее обвинение. Может для пропаганды сойдет, но как бы для меня достаточно что этот чел предатель. Это уже карма.
показати весь коментар
28.04.2022 14:10 Відповісти
А инвестиции в постройку заводов на засрашке это считается предательством,или это просто бизнес и бриллиантовая пыль в глазах?
показати весь коментар
28.04.2022 11:47 Відповісти
Сериал "Сваты"
показати весь коментар
28.04.2022 12:39 Відповісти
Инвестиции когда?
Сериалы "квартала" на государственных каналах россии все годы войны с ней из какой категории?
показати весь коментар
28.04.2022 12:39 Відповісти
Как вы надоели Шариковы со своим заводом. Вот как собачки. Покажи вам завод и всё. Начнете лаять. Как рефлекс у быка. Ну нет никакого завода. Нет. И даже если бы был, то у нас у полстраны заводы и торговля с Россией. На миллиарды. Но виноват один Порошенко у которого стратегический товар - конфеты.
показати весь коментар
28.04.2022 14:09 Відповісти
а де шифер??
у Лондоні??
показати весь коментар
28.04.2022 10:31 Відповісти
" ...кидає тінь на імідж партії..."
Повеселили. Можно ли "кинуть тень" на партию обосравшуюся с ног до головы?
показати весь коментар
28.04.2022 10:32 Відповісти
Вся партія "слуг урода", пристосуванці- колаборанти?
показати весь коментар
28.04.2022 10:35 Відповісти
нет, только большая их часть.....
показати весь коментар
28.04.2022 12:02 Відповісти
А как вам форумчане, голова партии -Ара хам? Это же просто дикий трэш с фыздецом .Партия ,пилять, сделанная Беней за 3 месяца до выборов ,в спешке дикой брали всех ,фотографов, безработных и просто корабельных сосен...
показати весь коментар
28.04.2022 10:42 Відповісти
Членство в СН припинять, але коломойський ******** зможе голосувати синхронно по команді бородатої совочолої бєні.
показати весь коментар
28.04.2022 11:03 Відповісти
Ще треба розібратися - як це лайно попало в депутати та хто його протяг...
показати весь коментар
28.04.2022 11:04 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
показати весь коментар
28.04.2022 12:08 Відповісти
А зарплату цей член отримує? Ато ми очінь обєспокоєниє.І скільки таких підев на сьогодні?
показати весь коментар
28.04.2022 11:35 Відповісти
С гетьмановичем,бывшим слугою гэбиста сивковича,нужно поступить также,предварительно арестовав майно его помещицы матери.
показати весь коментар
28.04.2022 11:40 Відповісти
Ну, нарешті, дійшло через два місяці, що це колаборант і зрадник, а зарплату за два місяці встиг отримати?
показати весь коментар
28.04.2022 11:41 Відповісти
Ліквідувати. Решта зрадників слуг прийдуть самі з зізнаннями.
показати весь коментар
28.04.2022 11:41 Відповісти
а сколько бюджетных денег выплачено этим предателям
показати весь коментар
28.04.2022 11:58 Відповісти
Зелёная шобла пытается откреститься от самых одиозных членов... Но они всё равно остаются зелёной шоблой.
показати весь коментар
28.04.2022 11:59 Відповісти
та там половину слуг сажати трєба . Тищенко юрченко ярмак ну и т.д ит.п.
показати весь коментар
28.04.2022 12:00 Відповісти
Так а де підозра у держраді для цього виродка? Чи бенедіктова виписує підозри тільки патріотам України - сєпарів не чіпають?!
показати весь коментар
28.04.2022 12:16 Відповісти
Може краще у переговорну групу? Та й інша робота на Банковій знайдеться для такого молодца...
показати весь коментар
28.04.2022 12:17 Відповісти
Василевську-Смаглюк теж гнати треба.

показати весь коментар
28.04.2022 12:19 Відповісти
Та може ще не час ? Під@раси ви ще й йому орден дайте , він вже не українець , він ворог гірший депутата держдуми , давно має бути звинувачений в зраді .Як ви осли вже замахали , але в ВР багато таких як він .Я непрацюю - значить нема зарплати , тут бедлам НАХ.
показати весь коментар
28.04.2022 12:25 Відповісти
Так і в нас така ж **** Понамарьов Александр депутат Верховной Ради місто Бердянськ
показати весь коментар
28.04.2022 12:29 Відповісти
"Слуги народа" робко выпихали из своей фракции нардепа Ковалева. За то, что находится в оккупированном Херсоне и сотрудничает с оккупантом. Но мандата решили не лишать. Почему? Может потому что он мерзавец, но он их мерзавец? Возможно. Но напоминаю, что "Слуги" до сих пор не избавились и от Трухина, который бухим попал в ДТП, а потом пытался дать взятку в 150 000 патрульному полицейскому за право "тихонечко уйти в лес, и от Сергея Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 600 тысяч гривен. Мдя...
показати весь коментар
28.04.2022 12:44 Відповісти
Найбільша фракція у ВР і жодного не помічено ні на фронті, ні у волонтерстві. Хіба що "надихаючі" відеосики знімають в різних країнах світу
показати весь коментар
28.04.2022 12:48 Відповісти
навіть не знаю чи вони реально ідіоти сн чи прикидаються
Там 3 класа школи у всіх, не говорячи що в основному від опзж нічим не відрізняються
показати весь коментар
28.04.2022 14:20 Відповісти
 
 