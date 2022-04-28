УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7336 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 631 9

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 22,8 тис. осіб, 187 літаків, 155 гелікоптерів, 970 танків і 2 389 броньованих машин

рф,буча,знищення

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 квітня втрати особового складу противника становлять близько 22,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 970 (+31) од,

бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,

артилерійських систем – 431 (+10) од,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - окупант у перехопленій розмові розповів про втрати РФ. АУДIО

РСЗВ - 151 (+2) од,

засоби ППО - 72 (+1) од,

літаків – 187 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1688 (+22) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).

Спеціальна техніка - 31 (+0).

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.

Дані уточнюються.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 22,8 тис. осіб, 187 літаків, 155 гелікоптерів, 970 танків і 2 389 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (18469) Генштаб ЗС (7108) ліквідація (4354) знищення (7987) втрати (4531)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекаємо , бо наближаємося до цифри 200 літаків. Потрібно перейти цю межу.

Далі кацапи будуть літати на "соняшнику"
"ВКС "----- ФСЬО))))
показати весь коментар
28.04.2022 10:33 Відповісти
они уже и так не особо летают, долетались), а как в начале войны браво небо рассекали
показати весь коментар
28.04.2022 13:17 Відповісти
Вот это крошат рашиков.
Даёшь 200 самолётов( 40 % всей боевой авиации эрэыии) к 9-му мая. Чтоб был у них реальный повод для празднования)))
показати весь коментар
28.04.2022 10:35 Відповісти
Слава ЗСУ! В Украине кацапы откинут копыта и склеют ласты
показати весь коментар
28.04.2022 10:39 Відповісти
Началась **********.
показати весь коментар
28.04.2022 10:49 Відповісти
Судячи з кількості знищених танків та ббм останні три дні - рубилово іде жорстке.

Віримо в ЗСУ! Якщо є можливість - допомагаємо гривночкою на нічники, приціли та дрони.

Слава Україні!
показати весь коментар
28.04.2022 11:22 Відповісти
нічого собі, скільки техніки!!!
показати весь коментар
28.04.2022 11:30 Відповісти
9 мая день победы над фашизмом Германии. Но фашизм еще не побежден, центр его сегодня в России. Даешь 1000 танков ко дню победы над российским фашизмом. Наши деды, отцы бы гордились защитниками Украины
показати весь коментар
28.04.2022 13:01 Відповісти
Сейчас 970, а вы мечтаете о 1000 к 9 мая? Это по два с небольшим танка в день?! Я понимаю конечно скромные запросы, но не до такой же степени...
показати весь коментар
28.04.2022 13:24 Відповісти
 
 