Загальні втрати РФ від початку війни - близько 22,8 тис. осіб, 187 літаків, 155 гелікоптерів, 970 танків і 2 389 броньованих машин

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 квітня втрати особового складу противника становлять близько 22,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 970 (+31) од,

бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,

артилерійських систем – 431 (+10) од,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - окупант у перехопленій розмові розповів про втрати РФ. АУДIО

РСЗВ - 151 (+2) од,

засоби ППО - 72 (+1) од,

літаків – 187 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1688 (+22) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).

Спеціальна техніка - 31 (+0).

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.

Дані уточнюються.