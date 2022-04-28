УКР
Без світла ще 7 тисяч абонентів Луганщини, складна ситуація з газопостачанням, Сєверодонецьк вчергове без води, - Гайдай

Внаслідок постійних обстрілів Луганської області російськими окупаційними військами світло відсутнє вже у 39 населених пунктах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА.

"Знеструмлення сталися в Гірській громаді, де російський снаряд поцілив у підстанцію. Ремонту вона не підлягає. Наразі електрика відсутня у 39 населених пунктах – 26 повністю та 13 частково. Без світла 98 384 споживачі", - йдеться у повідомленні.

За словами Сергія Гайдая без водопостачання жителі Рубіжного, Попасної, частково Лисичанська, Новодружеська, Привілля тощо.

"Маємо проблеми з централізованою подачею води в домівки Сєверодонецька. Росіяни пошкодили силовий кабель, який заживлював основний водозабір міста. Блакитне паливо є в домівках 45 486 абонентів. Загалом це шість міст та сел. Деякі з них газом забезпечені по всій території, інші – частково", - пише Гайдай.

Відомо, що минулого тижня пошкоджень зазнали два магістральних газопроводи, які неможливо відремонтувати, доки тривають бойові дії. Кількість відключених газорозподільних станцій за тиждень збільшилась з 39 до 51. Значна частина ГРС відключена через пошкодження газорозподільних мереж обл- та міськгазів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. Війська РФ наступають на Оріхове, - глава Луганської ОВА Гайдай. ФОТО

