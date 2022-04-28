"Азов" закликав до рішучих дій стосовно деблокади чи евакуації з Маріуполя: "Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети, арта". ВIДЕО (оновлено)

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) розповів про ситуацію в Маріуполі.

"Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети, арта і всього, що може використати варвар проти людства. Хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації та кораблів, проти атилерії, яка працює безупину", - заявив у своєму відеозверненні Святослав Паламар (Калина), передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що за підрахунками українських воїнів, Росія витратила на ведення військових дій лише в Маріуполі 1,111 млрд доларів.

"Ми ніколи не зможемо зрозуміти їхніх дій, бо ми - інші", - констатував Паламар.

"Для всіх військових слова і дія це одне і теж. Тому нам важко усвідомити чому нам обіцяють та не діють. Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих, хто надіється і вірить в Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь це Україна, а Україна - це Маріуполь", - закликав він.

Вночі по "Азовсталі" було завдано масованого безпрецедентного авіаудару, повідомив Евген Плинський.

За інформацією очільника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, потужний бомбовий удар було завдано із застосуванням 7 літаків ТУ-22.

Потім було понад 50 авіаударів СУ-25 / СУ-24

Авіудар був завданий по шпиталю, де розміщені тяжко поранені. Під завалами перебувають люди. Є поранені (тепер двічі поранені. - Ред.) та загиблі.

Це порушення всіх правил та норм ведення війни.