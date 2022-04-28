УКР
22 268 110

"Азов" закликав до рішучих дій стосовно деблокади чи евакуації з Маріуполя: "Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети, арта". ВIДЕО (оновлено)

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) розповів про ситуацію в Маріуполі.

"Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети, арта і всього, що може використати варвар проти людства. Хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації та кораблів, проти атилерії, яка працює безупину", - заявив у своєму відеозверненні Святослав Паламар (Калина), передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що за підрахунками українських воїнів, Росія витратила на ведення військових дій лише в Маріуполі 1,111 млрд доларів.

"Ми ніколи не зможемо зрозуміти їхніх дій, бо ми - інші", - констатував Паламар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть "приєднати" Маріуполь до Ростовської області РФ, - радник мера Андрющенко

"Для всіх військових слова і дія це одне і теж. Тому нам важко усвідомити чому нам обіцяють та не діють. Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих, хто надіється і вірить в Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь це Україна, а Україна - це Маріуполь", - закликав він.

Вночі по "Азовсталі" було завдано масованого безпрецедентного авіаудару, повідомив Евген Плинський.

За інформацією очільника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, потужний бомбовий удар було завдано із застосуванням 7 літаків ТУ-22.

Потім було понад 50 авіаударів СУ-25 / СУ-24

Авіудар був завданий по шпиталю, де розміщені тяжко поранені. Під завалами перебувають люди. Є поранені (тепер двічі поранені. - Ред.) та загиблі.

Це порушення всіх правил та норм ведення війни.

Автор: 

Маріуполь (3261) Азов (806) Азовсталь (447)
Топ коментарі
+43
Маріуполь повинен дякувати найвеличнішому що той випустив кацапів з Криму. В перший же день війни вони були вже під Мелітополем, а на другий під Бердянськом і потім блокували Маріуполь з півдня.
показати весь коментар
28.04.2022 11:08 Відповісти
+34
Не забирай у Бубочки заслуги по "великому будівництву"...
Доречі, а що там з тією ракетною програмою сталося, що Порох зТурчиновим розробили і оставили для виконання "вєлікому кормчому"....про#бав як і все інше???
показати весь коментар
28.04.2022 11:24 Відповісти
+31
Чи не Зе влада познімала мінні загородження на Чонгарі.
показати весь коментар
28.04.2022 11:12 Відповісти
Им Мариуполь не нужен когда предлагают вывести гражданских с Азовстали - и он ваш - им надо его стереть. Это называется - асвабаждение братского народа - брешу единого народа - чокнутые на всю голову не не так трахнутые на всю голову.
показати весь коментар
29.04.2022 00:09 Відповісти
А ты там сам посиди два месяца в подвалах. Посмотрим сможешь ли вообще что то сказать. Ребята держатся на вере и любви к народу Украины.
показати весь коментар
05.05.2022 03:47 Відповісти
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
показати весь коментар
29.04.2022 01:50 Відповісти
НЕОБХОДИМО У ЛЮДЕЙ СПРАШИВАТЬ СКОЛЬКО ВЫ УБИЛИ КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
показати весь коментар
29.04.2022 03:30 Відповісти
?
показати весь коментар
29.04.2022 03:31 Відповісти
зелене ВОНО може достаньо???
показати весь коментар
29.04.2022 05:24 Відповісти
Ребята, мы молимся за вас! Сердце болит за вас и за тех кто остался в Мариуполе. Неужели нельзя ничего сделать, чтобы эту русскую гниль убрать с НАШЕЙ земли?! Неужели нельзя помочь тем кто остался там и неземными силами держатся?! Ведь Наше правительство получила огромную поддержку со всего мира. Не только на словах.
показати весь коментар
05.05.2022 03:54 Відповісти
