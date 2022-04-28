"Азов" закликав до рішучих дій стосовно деблокади чи евакуації з Маріуполя: "Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети, арта". ВIДЕО (оновлено)
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) розповів про ситуацію в Маріуполі.
"Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети, арта і всього, що може використати варвар проти людства. Хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації та кораблів, проти атилерії, яка працює безупину", - заявив у своєму відеозверненні Святослав Паламар (Калина), передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що за підрахунками українських воїнів, Росія витратила на ведення військових дій лише в Маріуполі 1,111 млрд доларів.
"Ми ніколи не зможемо зрозуміти їхніх дій, бо ми - інші", - констатував Паламар.
"Для всіх військових слова і дія це одне і теж. Тому нам важко усвідомити чому нам обіцяють та не діють. Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих, хто надіється і вірить в Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь це Україна, а Україна - це Маріуполь", - закликав він.
Вночі по "Азовсталі" було завдано масованого безпрецедентного авіаудару, повідомив Евген Плинський.
За інформацією очільника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, потужний бомбовий удар було завдано із застосуванням 7 літаків ТУ-22.
Потім було понад 50 авіаударів СУ-25 / СУ-24
Авіудар був завданий по шпиталю, де розміщені тяжко поранені. Під завалами перебувають люди. Є поранені (тепер двічі поранені. - Ред.) та загиблі.
Це порушення всіх правил та норм ведення війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.