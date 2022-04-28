УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8631 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 372 39

Священники РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати родичів молодих росіян спонукати їх укладати військовий контракт, - ГУР оприлюднило список

розвідка

За даними українських розвідників, пропагандисти в рясах за вказівкою Кремля проповідують доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ГУР МО повідомляють у Facebook.

Услід за російською офіційною пропагандою служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ допомагає російським силовикам депортувати українців з окупованих територій, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Воєнна розвідка України оприлюднює відомості про служителів рпц які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій та нагадує що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності. З їхніми іменами та особистими даними ви можете ознайомитись за посиланням.

контракт (424) пропаганда (2850) розвідка (3915) РПЦ (523)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
28.04.2022 11:16 Відповісти
+14
показати весь коментар
28.04.2022 11:21 Відповісти
+11
Военнослужащие 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) продолжают умирать в ходе "специальной военной операции" на территории Украины. После неудачной попытки захватить Киев (где было потеряно около 50% личного состава), подразделения бригады были переброшены на Донецкое направление, где их в очередной раз разбили ВСУ. По имеющейся информации, полностью уничтожен гранатометный взвод и рота из состава батальона морской пехоты 155 обр мп. Потери среди личного состава: 33 погибших (в том числе командир роты), больше 15 раненых, 4 пропали без вести (сгорели в технике).
показати весь коментар
28.04.2022 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоже мне крестоносцы лапотные.
показати весь коментар
28.04.2022 11:13 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:21 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:16 Відповісти
мальцу проще застрелиться с табельного пистолета, что у него в руке, но сначала пристрелить ******** мамашку, шоб не нарожала больше
показати весь коментар
28.04.2022 11:35 Відповісти
Военнослужащие 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) продолжают умирать в ходе "специальной военной операции" на территории Украины. После неудачной попытки захватить Киев (где было потеряно около 50% личного состава), подразделения бригады были переброшены на Донецкое направление, где их в очередной раз разбили ВСУ. По имеющейся информации, полностью уничтожен гранатометный взвод и рота из состава батальона морской пехоты 155 обр мп. Потери среди личного состава: 33 погибших (в том числе командир роты), больше 15 раненых, 4 пропали без вести (сгорели в технике).
показати весь коментар
28.04.2022 11:18 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:19 Відповісти
А мешки под запчасти этих родичей в сатанате не выдают? Или им уже в военкомате выдадут?
показати весь коментар
28.04.2022 11:19 Відповісти
Им не запчасти надо, а выплата за них.
показати весь коментар
28.04.2022 11:23 Відповісти
У нас в Верховній Раді в захваті ві цієї церкви, бо охороняють її. Та вже забороніть її, щоб ніхто не сумнівався, що в Раді немає зрадників!
показати весь коментар
28.04.2022 11:20 Відповісти
Надо немедленно приравнять церковников РПЦ к российским вербовщикам наемников и террористов и всех их, что находятся на подконтрольной нам территории, немедленно арестовать.
показати весь коментар
28.04.2022 11:22 Відповісти
не понятно почему украинское правительство столько месяцев войны всё ещё не выгнало ФСБ пропагандистов из Украины. Их надо выгнать раньше, но сейчас это просто критично.
показати весь коментар
28.04.2022 11:23 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:24 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:24 Відповісти
Московський сатанат!Гнати з ,України,саме зараз!
показати весь коментар
28.04.2022 11:29 Відповісти
Керівництво ВР сказало, що "не на часі"

Бо мабуть самі є прихожанами РПЦ.
Бакланов так точно є прихожанином РПЦ
показати весь коментар
28.04.2022 13:24 Відповісти
Небольшой городок, районный центр. На центральной площади стенд-аналог совдеповской "Доски Почета". Портреты уважаемых людей, которые в той или иной степени сделали что-то полезное для города и района. И здесь же, на этом стенде, наглые морды московских попов, подельников гундяева, который благословил массовые убийства украинцев ради своей безбедной жизни. Попы продолжают славить своего начальника, гундосят под коптилку за его здравие. Идет третий месяц войны...
показати весь коментар
28.04.2022 11:31 Відповісти
Только в церковь идут бабки и молодые дуры, а не мужики. Плохое место для агитации.
показати весь коментар
28.04.2022 11:33 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:34 Відповісти
Похорон для кацапського попа - це халтурка.
показати весь коментар
28.04.2022 11:35 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:36 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:37 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:42 Відповісти
сралин, бог, царь ... бггг ... винегрет русского мира ... совершенно не странно что среди ордынцев нет ни москвичей, ни питерских ... эти воюют на потребительских фронтах ... за БигМак и торшеры с Икеи
показати весь коментар
28.04.2022 11:36 Відповісти
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що під час війни парламент не має права приймати законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату в Україні як такий, що розколює українське суспільство.
показати весь коментар
28.04.2022 11:37 Відповісти
Офіційно оголошено з нашого боку тільки військове становище, це не є оголошення війни, а значить можна заборонити УПЦМП
показати весь коментар
28.04.2022 13:05 Відповісти
Считать РПЦ "церковью", это тоже самое, что считать колоду для разделки туш, на сельском рынке в "мясном ряду" - "Нейрохирургической операционной"...
показати весь коментар
28.04.2022 11:38 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:44 Відповісти
"Доктрина русского мира не соответсвует православному учению"

Хосспадя! Кто-то ещё не знает, что нараисе поголовно считают себя богоизбранным народом, и если православные - то единственным истинным носителем православной веры? Не, ну есть там всякие греки, но они либо "братья меньшие", либо "отступники" и "масон" - в зависимости от того, насколько яро они за раисю. Что для них всё, что ни делает расия - православно. И это не при путине насадили - эта доктрина ещё со времён "мацква - третий рим". И что вот эта самая доктрина - одна из столпов идеологии "раисюшка ф кальце врагоф". Чёрт возьми, мне, подростком, самому таким голову забили.
показати весь коментар
28.04.2022 11:50 Відповісти
Дивно , що Верховна Рада досі дозволяє діяльність терористично-диверсійної організації ворога на території України , так званої гундяєвської упц-мп . Ці нелюді по вуха в крові людей і далі продовжують сприяти вбивствам і катуванням людей .
показати весь коментар
28.04.2022 11:55 Відповісти
Журналисты установили личности двух оккупантов из 15-й отдельной мотострелковой бригады, которые пытали украинцев в селе Богдановка Броварского района.

Журналистка "Схем" Наталья Седлецка на своей страничке в https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10160244027067652/ Facebook сообщила, что два палача в погонах издевались над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях.

"Эти же российские военные пытали пленного украинца, которого после жестокого избиения держали в подвале несколько дней без еды и воды. Мы установили личности этих двух россиян", - рассказала она

По данным расследователей ими было Александр "Металл" Васильев (слева) и Алексей "Шмель" Булгаков (справа). Один майор, другой капитан. 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Оба родом из Самары. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/28/465265/
показати весь коментар
28.04.2022 12:02 Відповісти
Як цей мотлох можна називати священниками? Шамани з бубнами - більше свяшенники за них
показати весь коментар
28.04.2022 12:05 Відповісти
Давно уже сказал, что россияне в массе - оголтелые фаны Warhammer 40K. Могли бы сразу вместо Z черепов повсюду нарисовать. И Хайнлайн там похоже тоже читали, но не так поняли.
показати весь коментар
28.04.2022 12:09 Відповісти
ЧОМУ В УКРАЇНІ, ЩЕ Й ДОСІ РПЦ НЕ ОГОЛОШЕНО ЕКСТРЕМІСТСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ? НА РІВНІ ДЕРЖАВИ ТА ЗАКОНУ ЇХ НЕ ЗАБОРОНЕНО?

Тисячі відео, документів, доказів та свідчень...як московські попи благословляють російських солдат на вбивство українців, освячують ракети, які потім летять на українські міста... Як агітують проти України на захоплених територіях, порушують Конституцію... І нічого держава Україна з цим не робить. ..
показати весь коментар
28.04.2022 12:31 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 12:37 Відповісти
Боротьба з ру.сатанатом це не ідеологія, а звичайний кримінальний процес!
показати весь коментар
28.04.2022 12:38 Відповісти
Удивительно, что до сих пор никто не ввел санкции против Гундяева. Даже в моральном плане это был бы сильнейший удар по нему и РПЦ.
Преступник спрятавшийся за рясой попа все равно преступник.
показати весь коментар
28.04.2022 12:48 Відповісти
Гундит с амвона злобный поп
Хвалу войне провозглашая
Мол убивать святой ваш долг
А быть убитым честь большая

И вот он легион готовый
- Орки Саурона - в строй!
Очередной поход крестовый
Создан церковью "святой"
показати весь коментар
28.04.2022 12:53 Відповісти
сатанисты поганые!
показати весь коментар
28.04.2022 15:09 Відповісти
 
 