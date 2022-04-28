Священники РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати родичів молодих росіян спонукати їх укладати військовий контракт, - ГУР оприлюднило список

За даними українських розвідників, пропагандисти в рясах за вказівкою Кремля проповідують доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ГУР МО повідомляють у Facebook.

Услід за російською офіційною пропагандою служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

Воєнна розвідка України оприлюднює відомості про служителів рпц які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій та нагадує що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності. З їхніми іменами та особистими даними ви можете ознайомитись за посиланням.