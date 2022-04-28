До Польщі з початку вторгнення РФ в’їхали 3 млн людей з України, - прикордонники
З початку повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщу з території нашої країни в’їхали 3 мільйони людей.
Про це повідомляє прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
У середу з України до Польщі прибуло 24,8 тисячі людей, а з Польщі до України - 18,4 тисячі.
Крім того, з початку війни польські прикордонники оформили 904 тисячі людей, які їхали в Україну.
Офіційної інформації про те, скільки біженців залишилося в Польщі, а скільки виїхало в інші країни ЄС, немає.
Топ коментарі
+1 Олег Кущ #490032
показати весь коментар28.04.2022 12:09 Відповісти Посилання
+1 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар28.04.2022 12:22 Відповісти Посилання
+1 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар28.04.2022 12:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це ще раз доказує що все буде Україна!
то їх булоб не більше 1-1,5 млн.
подивіться тік ток, хто ганяв авто....... які перекачані фіфи, незадоволені як її прийняли,
якими елітними машинами забиті міста і села західної України.
і все стане ясно.
а біженців з вінницької, черкаської, хмельницької,полтавської, дніпропетровської та ще деяких облластей можна прирівнювати до зрадників