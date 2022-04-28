До Польщі з початку вторгнення РФ в’їхали 3 млн людей з України, - прикордонники

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщу з території нашої країни в’їхали 3 мільйони людей.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

У середу з України до Польщі прибуло 24,8 тисячі людей, а з Польщі до України - 18,4 тисячі.

Крім того, з початку війни польські прикордонники оформили 904 тисячі людей, які їхали в Україну.

Офіційної інформації про те, скільки біженців залишилося в Польщі, а скільки виїхало в інші країни ЄС, немає.

Також читайте: Укрзалізниця запускає додатковий поїзд з Києва до польського Хелма