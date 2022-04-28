В Україні безкоштовно поширюватимуть тактичний посібник про ефективне ведення бойових дій малими підрозділами. На друк збирають донейтами

Незабаром вийде друком книжка "Тактика легкої піхоти для малих підрозділів" Крістофера Е. Ларсена. Це посібник, що допоможе зберегти тисячі життів під час воєнних дій.

У тактичному посібнику для командирів та бійців дуже малих груп – від 3 до 30 осіб автор розповідає про камуфляж, сигнальні жести, маневри піхоти, орієнтацію на суші, методику здійснення маршу, проходження зон небезпеки, вихід із засідки та багато іншого. Книга допоможе як новачкам, так і досвідченим військовим підвищити ефективність та злагодженість командної роботи підрозділів, що ведуть бойові дії без підтримки БМП, авіації чи артилерійського вогню. Посібник Ларсена написаний за стандартами НАТО та вважається одним із найкращих серед подібних посібників у світі. Український переклад адаптований до наших реалій.

Поява книги в Україні стала можлива завдяки співпраці ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат", за сприяння Цензор.НЕТ. До речі, автор надав права на друк книжки в Україні безоплатно.

У планах — розповсюджувати цей посібник серед Збройних сил України. Зараз видавництво "Наш Формат" збирає кошти для того, щоб його надрукувати.

"Російсько-українська війна — це війна не за територію. Це війна за існування української нації. Перемога буде за нами! Але чимало наших захисників — уперше на війні і потребують базових тактичних знань. Долучайтеся до донейтів. Ми маємо розповсюдити цей підручник для якомога більшої кількості воєнних, бо від цього залежить і життя наших армійців, і перемога України", — зазначив Владислав Кириченко, засновник ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат".

Для запланованого друку перших 3000 примірників необхідно 300 000 грн, тож підтримати видання гривнею можна за посиланням: https://bit.ly/3Ovs8IS

Орієнтовно книжка має побачити світ на початку червня.