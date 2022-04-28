В Україні безкоштовно поширюватимуть тактичний посібник про ефективне ведення бойових дій малими підрозділами. На друк збирають донейтами
Незабаром вийде друком книжка "Тактика легкої піхоти для малих підрозділів" Крістофера Е. Ларсена. Це посібник, що допоможе зберегти тисячі життів під час воєнних дій.
У тактичному посібнику для командирів та бійців дуже малих груп – від 3 до 30 осіб автор розповідає про камуфляж, сигнальні жести, маневри піхоти, орієнтацію на суші, методику здійснення маршу, проходження зон небезпеки, вихід із засідки та багато іншого. Книга допоможе як новачкам, так і досвідченим військовим підвищити ефективність та злагодженість командної роботи підрозділів, що ведуть бойові дії без підтримки БМП, авіації чи артилерійського вогню. Посібник Ларсена написаний за стандартами НАТО та вважається одним із найкращих серед подібних посібників у світі. Український переклад адаптований до наших реалій.
Поява книги в Україні стала можлива завдяки співпраці ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат", за сприяння Цензор.НЕТ. До речі, автор надав права на друк книжки в Україні безоплатно.
У планах — розповсюджувати цей посібник серед Збройних сил України. Зараз видавництво "Наш Формат" збирає кошти для того, щоб його надрукувати.
"Російсько-українська війна — це війна не за територію. Це війна за існування української нації. Перемога буде за нами! Але чимало наших захисників — уперше на війні і потребують базових тактичних знань. Долучайтеся до донейтів. Ми маємо розповсюдити цей підручник для якомога більшої кількості воєнних, бо від цього залежить і життя наших армійців, і перемога України", — зазначив Владислав Кириченко, засновник ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат".
Для запланованого друку перших 3000 примірників необхідно 300 000 грн, тож підтримати видання гривнею можна за посиланням: https://bit.ly/3Ovs8IS
Орієнтовно книжка має побачити світ на початку червня.
или предпочитаеш как рашисты тягать через плечо дермантиновую полевую сумку с толстыми тетрадками и книжками из библиотечки сержанта
для населення в якого нема зброї?
влада боїться власний народ більше чим орків.
тому за 30 років так і не дала дозволу на вільний обіг зброї.
і навіть ця влада за 2 місяці війни не наважилась це зробити.
а посібником можна хіба що очко підтерти.
а ще бабла на ньому зрубати
а що, пара десятків мільйонів єкземплярів,
от і безбідне життя навіть онукам....
"-для кого???
для населення в якого нема зброї?"
- для командиров и бойцов очень малых групп - от 3 до 30 человек автор рассказывает ........ Источник:
"для командиров и бойцов очень малых групп"
командири та бійці ВСУ, я вже не кажу про ССО, тактику знають трошки краще ніж викладено в цій книжичці, та ВЖЕ мають практичний досвід.
Доречі, вЯлікій ексПерд, ти хоть в армії було?
Вангую - ні, тому, що не знаєшь, що офіцерський склад вивчає тактику, в тому числі і дії/взаєиодії невеликих підрозділів ще при навчанні, до отримання офіцерського звання.
Той випадок, про який народна мудрість каже:
мовчки проході далі, за розумника зійдеш.
Перевірте цих ініціативних, хто поряд, що це фрукти...