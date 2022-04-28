УКР
Новини Війна
9 129 32

В Україні безкоштовно поширюватимуть тактичний посібник про ефективне ведення бойових дій малими підрозділами. На друк збирають донейтами

тактика

Незабаром вийде друком книжка "Тактика легкої піхоти для малих підрозділів" Крістофера Е. Ларсена. Це посібник, що допоможе зберегти тисячі життів під час воєнних дій.

У тактичному посібнику для командирів та бійців дуже малих груп – від 3 до 30 осіб автор розповідає про камуфляж, сигнальні жести, маневри піхоти, орієнтацію на суші, методику здійснення маршу, проходження зон небезпеки, вихід із засідки та багато іншого. Книга допоможе як новачкам, так і досвідченим військовим підвищити ефективність та злагодженість командної роботи підрозділів, що ведуть бойові дії без підтримки БМП, авіації чи артилерійського вогню. Посібник Ларсена написаний за стандартами НАТО та вважається одним із найкращих серед подібних посібників у світі. Український переклад адаптований до наших реалій.

Поява книги в Україні стала можлива завдяки співпраці ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат", за сприяння Цензор.НЕТ. До речі, автор надав права на друк книжки в Україні безоплатно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена російськими військами книгарня на центральному ринку Херсона. ФОТО

У планах — розповсюджувати цей посібник серед Збройних сил України. Зараз видавництво "Наш Формат" збирає кошти для того, щоб його надрукувати.

"Російсько-українська війна — це війна не за територію. Це війна за існування української нації. Перемога буде за нами! Але чимало наших захисників — уперше на війні і потребують базових тактичних знань. Долучайтеся до донейтів. Ми маємо розповсюдити цей підручник для якомога більшої кількості воєнних, бо від цього залежить і життя наших армійців, і перемога України", — зазначив Владислав Кириченко, засновник ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат".

Для запланованого друку перших 3000 примірників необхідно 300 000 грн, тож підтримати видання гривнею можна за посиланням: https://bit.ly/3Ovs8IS

Орієнтовно книжка має побачити світ на початку червня.

Автор: 

благодійність (592) книги (452) освіта (1334) військовослужбовці (4887)
Топ коментарі
+11
Вот ,вот, не легче в электронном перевод выложить , чем деньги собирать на печать . Что то майбахи гуманитарные вспомнились
показати весь коментар
28.04.2022 12:27 Відповісти
+9
для кого???
для населення в якого нема зброї?
влада боїться власний народ більше чим орків.
тому за 30 років так і не дала дозволу на вільний обіг зброї.
і навіть ця влада за 2 місяці війни не наважилась це зробити.
а посібником можна хіба що очко підтерти.
а ще бабла на ньому зрубати
а що, пара десятків мільйонів єкземплярів,
от і безбідне життя навіть онукам....
показати весь коментар
28.04.2022 12:31 Відповісти
+8
Очень полезно было бы приложить к пособнику автомат
показати весь коментар
28.04.2022 12:54 Відповісти
Называется по-английски "Light Infantry Tactics: For Small Teams" Christopher E. Larsen. Скачать можно элементарно в интернете.
показати весь коментар
28.04.2022 12:22 Відповісти
28.04.2022 12:27 Відповісти
Ты в лесу будешь интернет ловить, когда вышек не будет? Опять же, как говорят бывалые туристы - что главное в лесу, особенно хвойном? Правильно - туалетная бумага
показати весь коментар
28.04.2022 12:32 Відповісти
Краще хай видадуть тактику партизанської війни в містських умовах, а не в польових. И хай краще авторами цього підручника будуть представники ІРА, ЕТА або червоних бригад.
показати весь коментар
показати весь коментар
загрузи PDF в смартфон и не мучай жопу в лесу

или предпочитаеш как рашисты тягать через плечо дермантиновую полевую сумку с толстыми тетрадками и книжками из библиотечки сержанта
показати весь коментар
28.04.2022 14:16 Відповісти
В ютубі давно українською є відео.
показати весь коментар
28.04.2022 12:27 Відповісти
До чого готуємося?
показати весь коментар
28.04.2022 12:29 Відповісти
Та просто бабло пилят...
показати весь коментар
28.04.2022 12:32 Відповісти
Здогадався
показати весь коментар
28.04.2022 12:33 Відповісти
До партизансько-диверсійної війни.
показати весь коментар
28.04.2022 12:43 Відповісти
З якого дива?
показати весь коментар
28.04.2022 13:19 Відповісти
показати весь коментар
Для мирного населення є "Взрывчатка из хозмага или Библия анархиста."
показати весь коментар
28.04.2022 12:41 Відповісти
От і питаннячко, чим займались до війни "організатори" Тероборони, Галушко та інші "хенерали", і де вони зборю сховали і де вона опинилась після окупації? На мою думку вони вже на початку війни мали піти під трибунал та відповісти перед народом за свої злочинні дії. А вони не тільки на свободі, а й ще й при посадах!!! І вже дають вказівки ТРО здати зброю!!! Під час війни!!! Замість тренувань, замість підготовки оборонних позицій, замість навчання та опанування нової зборї та навичок дій у бою! Просто волосся стає дибки від таких "кімандирів"
показати весь коментар
28.04.2022 13:14 Відповісти
Щоб легше було окупантам проводити фільтрацію населення, наколок з тризубом нема, зброю не тримав, але є книжечка - Сибір.Мабуть для цього. А книжечку й підкинути можна.
показати весь коментар
28.04.2022 13:15 Відповісти
"для командиров и бойцов очень малых групп"
командири та бійці ВСУ, я вже не кажу про ССО, тактику знають трошки краще ніж викладено в цій книжичці, та ВЖЕ мають практичний досвід.

Доречі, вЯлікій ексПерд, ти хоть в армії було?
Вангую - ні, тому, що не знаєшь, що офіцерський склад вивчає тактику, в тому числі і дії/взаєиодії невеликих підрозділів ще при навчанні, до отримання офіцерського звання.

Той випадок, про який народна мудрість каже:
мовчки проході далі, за розумника зійдеш.
показати весь коментар
28.04.2022 20:50 Відповісти
Росте в країні дуб зелений,
На дубі - золотий ланцюг;
Щодня бандерiвець веселий
Катує руських волоцюг;
Іде праворуч - шмайсер взводить,
Ліворуч - в бік ножа встромить.
Такі дива: москаль не ходить,
А мовчки на гіллі висить
показати весь коментар
28.04.2022 12:33 Відповісти
Так не погано заробляють під час війни, стверджую це як поліграфіст з 20 річним досвідом та занням калькуляції. Ціну оприлюднили, але при цьому не вказали на сайті ні формату, ні кількості сторінок...
Перевірте цих ініціативних, хто поряд, що це фрукти...
показати весь коментар
28.04.2022 12:44 Відповісти
тут вопрос какая цель у инициаторов. Если цель напечатать книгу , собрав на нее деньги -- то это одна цель. А если цель максимально широко и быстро распостранить ценную информацию-- это немножко другая цель. Расшарить электронную книгу в Интернете можно за 1 день...
показати весь коментар
28.04.2022 12:49 Відповісти
Очень полезно было бы приложить к пособнику автомат
показати весь коментар
28.04.2022 12:54 Відповісти
зброю дайте українцям! бо в оружейках кидають зброю окупантам, а теробороні не дали геть старої берданки
показати весь коментар
28.04.2022 13:04 Відповісти
Нам видали американський м14 часів в'єтнамської війни. Нам пощастило?
показати весь коментар
28.04.2022 21:49 Відповісти
Чи не запізно прокинулись? Той саме час коли читатимуть? Це треба було робити років десять раніше.Ця гарна книжка не компенсує провал у підготовці.треба надрукувати, потім розвести ,все це в умовах постійних обстрілів,папір дуже гарно горить! Не витрачайте людські гроші не сумнівні проекти, начніть або читати в етері радіо та ТВ, або навіть транслювати сюжети відповідного змісту ,які є в великій кількості в інтернет мережі для тих у кого нема доступу, це ,на мій погляд, буде швидше, дешевше, та оперативніше.Теле марафон буде не тільки розповідати, а ще й реально допомагати.
показати весь коментар
28.04.2022 13:07 Відповісти
Скачать онлайн можно???
показати весь коментар
28.04.2022 13:11 Відповісти
Маршал Маннергейм учил финнов в 1939'40 годах действовать небольшими по 5-10 чел..быстро и эффективно уничтожая крыс тов.сРалина....
показати весь коментар
28.04.2022 13:13 Відповісти
Вона є у мережі у форматі pdf та перекладена українською мовою.
показати весь коментар
28.04.2022 13:15 Відповісти
Давно надо ,было это сделать . Кстати один ветеран (1970- )с недоумением смотрин на наших солдат , которые носятся с собаками и котами. Сказал ,что они не могут сосредоточится и буть внимательными это отвлекает.
показати весь коментар
28.04.2022 15:08 Відповісти
Подобных книг в электронном виде сейчас валом! Тот кому нужно найдет!
показати весь коментар
28.04.2022 21:44 Відповісти
Вже давно скачав і читаю.
показати весь коментар
28.04.2022 21:46 Відповісти
 
 