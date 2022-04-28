23 646 74
Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння
Сьогодні, 28 квітня, німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За це проголосували 586 із 693 присутніх депутатів, 100 були "проти", сім "утрималися".
Ухваленню рішення передували майже 70-хвилині дебати.
Надання озброєнь підтримали партії правлячої коаліції та опозиційний блок ХДС/ХСС.
Так что наш канцлер верен политике яростного подсоса москве. Другое дело, что зелёный министр экономики Хабек заявил, что Германия оказаласть от 2/3 россйиской нефти и 1/3 газа, а бывшая минобороны и теперь президент совета Европы фон дер Ляйен сказала, что Европа не будет поддаваться на энергетический шантаж. Так что шольцу рано расслабляться.
Я не буду прикидываться, что хорошо понимаю ситуацию. Тут была инфа про то, что Гепарды нужны для прикрытия с воздуха гаубиц - видимо, от вертолётов и низко летящих ракет.
Шольц - не господь бог, не путин, не Ктулху, не трамп, и даже не Байден. Его возможности препятствовать всему сильно ограничены нашей конституцией и работающими политическими институтами. Система специально была так устроена американцами, чтобы не допустить прихода к власти нового гитлера. Как видите, шольц уже много раз не подписывал - и всё равно его неподписи удаётся обойти. Другое дело, что наш "канцлер мира" так и будет делать всё в его возможностях "лишь бы прекратить войну".
"III. Бундестаг призывает федеральное правительство:
2. продолжить и по возможности ускороить поставки необходимого вооружения в Украину, раширив поставки также на тяжёлое вооружение и комплексное вооружение, к примеру в виде кольцевых поставок оружия [передавать немецкое в страны, отдающие Украине советское], так, чтобы не поставить в опасность возможности Германии к самообороне."
Потом, если выстоим, расстрелять тех, кто руководил обороной Херсонской области по три раза и думать шо делать дальше. И улучшить охрану Банковой от курьеров-пушеров....