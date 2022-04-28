Для ВПО потрібно 600 000 квартир. В ОП пояснили, де Україна буде їх брати. ІНФОГРАФІКА

Більше 2 000 000 людей змінили місце проживання та стали ВПО. Для них потрібно близько 600 000 квартир. В ОП розповіли, як планують забезпечувати переселенців житлом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника ОП України Кирило Тимошенко.

Зважаючи на маштаби в Україні планують викуповувати вже готові квартири, які є в наявності в регіонах та будувати нові.

Протягом цього року планується надати понад 53 000 квартир, це закриє потреби 186 000 переселенців. Черговість надання квартир буде пропрацьована спільно з місцевими владами.

Нове будівництво буде проходити у 15 областях країни та Києві, по 2000 квартир на область. До кінця року планується побудувати 30 000 квартир, загальною вартістю 36 млрд грн. У кожному новому будинку буде бомбосховище з окремими входами, будинки будуть від трьох до п'яти поверхів висотою.

Викупляти ж квартири будуть по всій Україні тільки у готовому вигляді – з ремонтом, сантехнікою та меблями.

Загальна вартість проєкту разом з викупом квартир – майже 69 млрд грн. Рекомендована ціна від держави на обладнану повністю квартиру - не більше 24 тисяч гривень за м². Ці квартири будуть у власності держави. Як тільки буде відбудоване житло людей, які постраждали, квартира повертатиметься до держави й надаватиметься іншим.