Для ВПО потрібно 600 000 квартир. В ОП пояснили, де Україна буде їх брати. ІНФОГРАФІКА

Більше 2 000 000 людей змінили місце проживання та стали ВПО. Для них потрібно близько 600 000 квартир. В ОП розповіли, як планують забезпечувати переселенців житлом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника ОП України Кирило Тимошенко.

Для ВПО потрібно 600 000 квартир. В ОП пояснили, де Україна буде їх брати 01

Зважаючи на маштаби в Україні планують викуповувати вже готові квартири, які є в наявності в регіонах та будувати нові.

Дивіться також: В ОП детально пояснили процедуру реєстрації зруйнованого або пошкодженого житла в Україні. ВIДЕО

Протягом цього року планується надати понад 53 000 квартир, це закриє потреби 186 000 переселенців. Черговість надання квартир буде пропрацьована спільно з місцевими владами.

Нове будівництво буде проходити у 15 областях країни та Києві, по 2000 квартир на область. До кінця року планується побудувати 30 000 квартир, загальною вартістю 36 млрд грн. У кожному новому будинку буде бомбосховище з окремими входами, будинки будуть від трьох до п'яти поверхів висотою.

Для ВПО потрібно 600 000 квартир. В ОП пояснили, де Україна буде їх брати 02

Викупляти ж квартири будуть по всій Україні тільки у готовому вигляді – з ремонтом, сантехнікою та меблями.

Загальна вартість проєкту разом з викупом квартир – майже 69 млрд грн. Рекомендована ціна від держави на обладнану повністю квартиру - не більше 24 тисяч гривень за м². Ці квартири будуть у власності держави. Як тільки буде відбудоване житло людей, які постраждали, квартира повертатиметься до держави й надаватиметься іншим.

Судячи з кольору і шрифту інфографіки, в ОП націлились на нову програму по дєрєбану бюджетних коштів, таке собі "велике будівництво", тільки з бюджетом у 100 раз більшим. Сподіваюсь європартнери, не будуть давати гроші на відбудову безпосередньо в руки зе-гнидам. Тільки через міжнародні тендери і під контролем розпорядників! Ніякого дєрєбану зе-мародерами!
28.04.2022 12:44 Відповісти
Якщо потрусити СН і ********, то можна перевиконати план.
28.04.2022 12:37 Відповісти
Ці квартири будуть у власності держави. Як тільки буде відбудоване житло людей, які постраждали, квартира повертатиметься до держави й надаватиметься іншим.

Мутнее аферы даже Остап Бендер придумать не смог бы...
28.04.2022 12:40 Відповісти
Що таке "ВПО"?
28.04.2022 12:37 Відповісти
Це напевне тимчасово переміщені особи.
28.04.2022 12:40 Відповісти
внутрішньо-переміщенні особи
28.04.2022 12:41 Відповісти
8 лет войны и вам наконец стало интересно! - Внутрішньо переміщені особи
28.04.2022 12:47 Відповісти
а этим ВПО было дело до нас - когда их предупреждали просили - не голосуйте за зеленых рыго-аналов опзжшников и кацапских холуев?
28.04.2022 18:08 Відповісти
Україна має унікальний шанс змінитись
економічно,
демографічно та
соціально

але потрібен План Маршала-2,
в якому треба починати із планування та розмішення нових підприємст, на яких будуть працювати переселенці, а потім будувати житло.
не створювати будь яких містечок або великих комплексів із переселенцями - під час операції Вісла поляки розселили максимум по 5-7 родин депортованих українців в селах Західної Польщі і в результаті українці другої генерації були вже повністю асимілювані

але для такого плану має бути людина державного розуму - Гетьман,
а не злодійкуваті пільщики допомоги (ми із ними ще натерпимомося всесвітньої ганьби !!!)
28.04.2022 13:18 Відповісти
рановато планы строите сначала нужно победить
28.04.2022 18:10 Відповісти
да поле махинаций будет огромное - но муниципальное жилье как раз для беженцев есть во всех европейских странах
28.04.2022 18:11 Відповісти
Зеля дороги продавай, и делай квартиры.
28.04.2022 12:40 Відповісти
джерело інфи пережрало ікри.
28.04.2022 12:43 Відповісти
Потім усі квартири стануть Беніни.
28.04.2022 13:33 Відповісти
Велике будівництво крадівництво буде продовжуватись, а попереду Зеля на білому коні з шашкою наголо.
28.04.2022 12:52 Відповісти
Схема - мрія афериста! При такому розкладі статусом впошніка будуть торгувати, щоб заробити на кВ.метрах.
28.04.2022 12:53 Відповісти
Обратите внимание на то, где в *ОПе НЕ ПЛАНИРУЮТ строить. Совпадает с хотелками Куйла.
28.04.2022 12:57 Відповісти
а для чого будувати капітальне житло? чи влада не збирається повертати захоплені території?
28.04.2022 13:13 Відповісти
Я теж так подумав зразу. Спалились!
28.04.2022 15:32 Відповісти
Тільки з нашими корупционерами ці мутки робити !
28.04.2022 13:29 Відповісти
С ценами на материалы, мебель и технику не получится покупать квартиры за 24 тыс. м. кв.
В 2021 году делал ремонт и обставлял квартиру 40 кв. м. Покупал всё почти самое дешевое, старался все по акциям.
Сделать самый простой ремонт - электрика, сантехника, обои на стенах, натяжные потолки, ламинат на пол, плитка в ванну, ванна, бойлер, унитаз, раковина, зеркало, диван, шкаф, кухня и пр. чисто для жизни вышло более 15 тыс. у.е.
28.04.2022 13:38 Відповісти
редактори!! що таке ВПО??? може ТПО?
28.04.2022 13:41 Відповісти
До какой степени надо быть упоротым на всю голову, что бы ВНАЧАЛЕ войны фантазировать о новом "Большом строительстве"?
Почему бы не сделать такую же красивую презенташку восстановления и укрепления ВСУ, ВПК и обороноспособности Украины? Не, вы не по тем делам?

Идиоту понятно, что проблема с жильём для ВПО не решается СЕЙЧАС строительством новых квартир!
28.04.2022 13:49 Відповісти
ОПа спалилась - этой заявовой и картой намекают что не будут освобождать захваченные земли
28.04.2022 18:14 Відповісти
економіка; будівництво житла, дороги і взагалі,
вся економіка це відповідальність кабміна а не ОП з Єрмаком.
президент з його ОП це зовнішньо-політична структура.
і якщо Зеленський після неймовірного злету на фоні війни та своїх дій
не хоче впасти мордою в багно, то має відлучити своїх підопічних від економіки.
28.04.2022 14:28 Відповісти
А що, захоплені території вже не збираються звільняти, щоб ці люди повернулися у свої квартири? Чи що? Я не поняв.
28.04.2022 15:28 Відповісти
в какие свои квартиры - в разрушенные? головой думай
28.04.2022 18:15 Відповісти
Що за будівництво?
Цим людям треба десь жити вже ЗАРАЗ. А будівництво буде тривати мінімум рік. За цей час вже і війна закінчиться.

Треба поосто виділяти по 6000 грн на сім'ю на аренду квартири. А коли будуть звільнені їх міста - вони зможуть у свої законні квартири повернутися.
28.04.2022 16:17 Відповісти
Пагадітє!

Яке будівництво 600 000 квартир на західній Україні?

Он зараз в маріуполі 200 000 квартир потрібно буде будувати. Маріуполь населення 600 000. Це десь 200 000 квартир.

В Харкові скільки будинків розрушено! На чернігівщині, на сумщині!

На донбасі зараз ідуть запеклі бої і руйнація житла!

Там треба буде ці 600 000 квартир будувати!
28.04.2022 16:25 Відповісти
Оце буде дєрєбан - такий, що асфальт повздувається від заздри...
28.04.2022 18:20 Відповісти
 
 