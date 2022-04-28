Для ВПО потрібно 600 000 квартир. В ОП пояснили, де Україна буде їх брати. ІНФОГРАФІКА
Більше 2 000 000 людей змінили місце проживання та стали ВПО. Для них потрібно близько 600 000 квартир. В ОП розповіли, як планують забезпечувати переселенців житлом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника ОП України Кирило Тимошенко.
Зважаючи на маштаби в Україні планують викуповувати вже готові квартири, які є в наявності в регіонах та будувати нові.
Протягом цього року планується надати понад 53 000 квартир, це закриє потреби 186 000 переселенців. Черговість надання квартир буде пропрацьована спільно з місцевими владами.
Нове будівництво буде проходити у 15 областях країни та Києві, по 2000 квартир на область. До кінця року планується побудувати 30 000 квартир, загальною вартістю 36 млрд грн. У кожному новому будинку буде бомбосховище з окремими входами, будинки будуть від трьох до п'яти поверхів висотою.
Викупляти ж квартири будуть по всій Україні тільки у готовому вигляді – з ремонтом, сантехнікою та меблями.
Загальна вартість проєкту разом з викупом квартир – майже 69 млрд грн. Рекомендована ціна від держави на обладнану повністю квартиру - не більше 24 тисяч гривень за м². Ці квартири будуть у власності держави. Як тільки буде відбудоване житло людей, які постраждали, квартира повертатиметься до держави й надаватиметься іншим.
економічно,
демографічно та
соціально
але потрібен План Маршала-2,
в якому треба починати із планування та розмішення нових підприємст, на яких будуть працювати переселенці, а потім будувати житло.
не створювати будь яких містечок або великих комплексів із переселенцями - під час операції Вісла поляки розселили максимум по 5-7 родин депортованих українців в селах Західної Польщі і в результаті українці другої генерації були вже повністю асимілювані
але для такого плану має бути людина державного розуму - Гетьман,
а не злодійкуваті пільщики допомоги (ми із ними ще натерпимомося всесвітньої ганьби !!!)
Мутнее аферы даже Остап Бендер придумать не смог бы...
будівництвокрадівництво буде продовжуватись, а попереду Зеля на білому коні з шашкою наголо.
В 2021 году делал ремонт и обставлял квартиру 40 кв. м. Покупал всё почти самое дешевое, старался все по акциям.
Сделать самый простой ремонт - электрика, сантехника, обои на стенах, натяжные потолки, ламинат на пол, плитка в ванну, ванна, бойлер, унитаз, раковина, зеркало, диван, шкаф, кухня и пр. чисто для жизни вышло более 15 тыс. у.е.
Почему бы не сделать такую же красивую презенташку восстановления и укрепления ВСУ, ВПК и обороноспособности Украины? Не, вы не по тем делам?
Идиоту понятно, что проблема с жильём для ВПО не решается СЕЙЧАС строительством новых квартир!
вся економіка це відповідальність кабміна а не ОП з Єрмаком.
президент з його ОП це зовнішньо-політична структура.
і якщо Зеленський після неймовірного злету на фоні війни та своїх дій
не хоче впасти мордою в багно, то має відлучити своїх підопічних від економіки.
Цим людям треба десь жити вже ЗАРАЗ. А будівництво буде тривати мінімум рік. За цей час вже і війна закінчиться.
Треба поосто виділяти по 6000 грн на сім'ю на аренду квартири. А коли будуть звільнені їх міста - вони зможуть у свої законні квартири повернутися.
Яке будівництво 600 000 квартир на західній Україні?
Он зараз в маріуполі 200 000 квартир потрібно буде будувати. Маріуполь населення 600 000. Це десь 200 000 квартир.
В Харкові скільки будинків розрушено! На чернігівщині, на сумщині!
На донбасі зараз ідуть запеклі бої і руйнація житла!
Там треба буде ці 600 000 квартир будувати!