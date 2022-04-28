Пенсію людям, яким неможливо доставити її за місцем проживання, зарахують на рахунки в Ощадбанку, - Мінсоц
Уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на територіях, які окуповані, оточені, де йдуть активні бойові дії, через що Укрпошта не має технічної можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії зараховуватиметься на рахунки, відкриті в Ощадбанку.
Про це повідомила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, інфформує Цензор.НЕТ
Пенсія буде зарахована на рахунки після подання Укрпоштою за погодженням з військово-цивільними адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на певних територіях.
Кошти з рахунку пенсіонер зможе невідкладно одержати у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території на підставі паспорту та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку.
Якщо людина не звернулась до Ощадбанку за коштами, то вся сума пенсії зберігається, і одразу після відновлення можливості Укрпошта доставить людині за місцем проживання неодержану суму пенсії і пенсію за поточний період.
Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або інший обраний уповноважений банк.
Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки.
Нічього не міняється...
Всіх кого тільки можна примусово переводять до Ощада,
де самі некваліфіковані співробітники, самі великі черги, глючні Інтернет додатки (їх зараз аж два і обидва періодично не працюють), ще і нав'язують деякі "послуги", наприклад, відкривають кредитну лінію і не бажають її відключати, нав'язують зайві картки і т.п.