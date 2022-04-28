УКР
Холера, дизентерія та кишкова паличка: близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й антисанітарію

Холера, дизентерія та кишкова паличка - близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Як зазначається, вже зараз температура повітря сягає 20 градусів. Тож скоро в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії – через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами, катастрофічного браку питної води та їжі.

"Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Також читайте: Координаторка системи ООН в Україні Лубрані їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя. ВIДЕО

Маріуполь (3261) смерть (6812) евакуація (2398) епідемія (218) Бойченко Вадим (88)
Давайте без холери,вона уже з 24 лютого. А ось писати про Маріуполь і нічого не робити,то це не зрозуміло
28.04.2022 13:05 Відповісти
А що ви могли б запропонувати по Маріуполю,крім евакуації населення, що залишилося , я в хорошому сенсі .З точки зору військових експертів враховуючи степову зону навколо Маріуполя на великій відстані, щоб його звільнити від ворога необхідно зробити наступ важкою технікою за підтримки авіації , без підтримки авіації, операція буде провалена.
28.04.2022 13:38 Відповісти
Холера - путлєр, дизентерія - лавров, кишечна паличка - захарова
28.04.2022 13:05 Відповісти
мер Маріуполя Вадим Бойченко там? в Маріуполі знаходиться?
28.04.2022 13:11 Відповісти
виїхав звідти ще 24 лютого
28.04.2022 13:13 Відповісти
Порятунок Маріуполя - це наша спільна справа. Ми, з вами, ті хто має можливість поширювати інформацію в інтернеті, маємо це робити на європейських сайтах, щоб європейське суспільство знало про те що відбувається в Маріуполі.
28.04.2022 13:44 Відповісти
 
 