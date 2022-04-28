Путін може шукати можливість укріпитися в Україні, як у 2014 році, - міністр оборони Британії Воллес
Президент РФ Володимир Путін може здійснити спроби укріпити ті досягнення, які він має в Україні, та стати свого роду "раковою пухлиною" на її тілі.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Думаю, що, безумовно, це той випадок, коли Путін, зазнавши поразки в майже всіх своїх цілях, може шукати можливості зберегти те, що має, ніби окопатися та укріпитися, як він зробив це в 2014 році. Стати такою собі раковою пухлиною на тілі України і ускладнити його усунення з укріплених позицій", – сказав Воллес.
Саме тому, на думку урядовця, аби цього не сталося, Велика Британія повинна допомагати Україні боротися з Путіним.
"З його останніх заяв видно, як він, майже у відчаї, хоче розширити своє втручання за рахунок погроз чи, дійсно, потенційних провокацій", – сказав Воллес.
На революцию на расеи и не надеемся, они и так плохо жили, хуже уже некуда, а кто потеряет работу, будут очереди занимать на войну за любые копейки. И даже смерть ***** ничего не изменит. Даже если назначат более демократичного царя, он не сможет уйти с нашей территории. ***** делает ловушку для любого следующего правителя. И чтобы его планы не свершились, у нас срок до конца года, иначе потом нас ждёт огромное дэнэрэ. И через 5-10 лет новое наступление расеи уже с более выгодных позиций
цю скажену потвору !!
Світ повинен знищити *****
2) Все що буде їхати через пробитий коридор, скидувати в Азовське море...
От як не підпише миру і не дивитиметься в очки Путлера, то і перемога буде за Україною!
Бо воювать з усім Світом гибле діло і Путлер це вже відчув!
Спасибі Заходу що допомагає потрібним озброєнням!