Путін може шукати можливість укріпитися в Україні, як у 2014 році, - міністр оборони Британії Воллес

воллес

Президент РФ Володимир Путін може здійснити спроби укріпити ті досягнення, які він має в Україні, та стати свого роду "раковою пухлиною" на її тілі.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Думаю, що, безумовно, це той випадок, коли Путін, зазнавши поразки в майже всіх своїх цілях, може шукати можливості зберегти те, що має, ніби окопатися та укріпитися, як він зробив це в 2014 році. Стати такою собі раковою пухлиною на тілі України і ускладнити його усунення з укріплених позицій", – сказав Воллес.

Саме тому, на думку урядовця, аби цього не сталося, Велика Британія повинна допомагати Україні боротися з Путіним.

"З його останніх заяв видно, як він, майже у відчаї, хоче розширити своє втручання за рахунок погроз чи, дійсно, потенційних провокацій", – сказав Воллес.

+32
28.04.2022 13:07 Відповісти
28.04.2022 13:19 Відповісти
28.04.2022 13:11 Відповісти
Да щас. Розбіглися,Україна прошла через пекло,катування, розруху. Ніхто не дозволить заморозити Перемогу України.
28.04.2022 13:07 Відповісти
Вова подохнет и все сразу перехочется а пока тупо всех тварей орков и Мордор отправлять у пекло и ад чистилище.... ***** ***** ему хочется ишь вышкребок неабортированный в свое время..конченая мразь и гнида...боится **** подохнуть понимая куда он именно попадет в АД...
показати весь коментар
28.04.2022 13:17 Відповісти
Если сейчас их не выбьем, то они так окопаются, что потом нужны будут силы в 3 раза больше, чем есть у нас сейчас, чтобы вернуть свои территории.
На революцию на расеи и не надеемся, они и так плохо жили, хуже уже некуда, а кто потеряет работу, будут очереди занимать на войну за любые копейки. И даже смерть ***** ничего не изменит. Даже если назначат более демократичного царя, он не сможет уйти с нашей территории. ***** делает ловушку для любого следующего правителя. И чтобы его планы не свершились, у нас срок до конца года, иначе потом нас ждёт огромное дэнэрэ. И через 5-10 лет новое наступление расеи уже с более выгодных позиций
28.04.2022 13:19 Відповісти
будем голодом морити...
28.04.2022 13:42 Відповісти
К сожалению, кацапы нарастили сельскохозяйственное производство так, что им не только голод не грозит, но они ещё и конкурируют с нами на внешних продовольственных рынках. Голода у них не будет в любом случае.
показати весь коментар
28.04.2022 14:07 Відповісти
Ага, с ХерсонщиньІ зерно воруют, наростители.
28.04.2022 14:14 Відповісти
Не через 15 лет новое наступление , а через три года.
показати весь коментар
28.04.2022 14:25 Відповісти
не будет такого все решится раньше если конечно зеленский опять не сдаст интересы
28.04.2022 17:47 Відповісти
хто б міг подумати..ая яй...ми не знали..і ХЕРрр референдум намічений
28.04.2022 13:07 Відповісти
vse tak - daite litaki uzhe.
28.04.2022 13:09 Відповісти
Все вірно - ху@ло і є тою самою раковою пухлиною , яка пускає свої мітастази на весь цивілвзований світ , тому потрібно негайно зупинити
цю скажену потвору !!
28.04.2022 13:10 Відповісти
Намагися може. Та в 2014 в Україні не було такої досвідченої армії та такої кількості висококласного озброєння.
28.04.2022 13:11 Відповісти
так!! але тепер (попри сильну і вмотивовану Армію) в нас є той хто й досі мріє заглянути в бельми *****.... і так треба слідкувати за цого тєлодвижєм і словами...щоби не зганьбити того що є...не пробалакати і не піддатися на шантаж кгбіста-*****...
28.04.2022 13:16 Відповісти
стули пельку i слiдкуй, досить розганяти зраду
28.04.2022 13:36 Відповісти
это ты в Мариуполе и Херсоне расскажи про "розганяти зраду" - они тебе морду набьют
28.04.2022 17:48 Відповісти
Та певно х...йому на рило.
Світ повинен знищити *****
28.04.2022 13:13 Відповісти
языком ты хрен кого знищиш
28.04.2022 17:49 Відповісти
Пуйло укрепилось в 2014-м потому, что наша армия считала,что если она пойдет в наступление на ордлу, в войну вмешается страшная ужасная современная пуйловская армия. На сегодняшний день с пуйловской армией все ясно.
28.04.2022 13:14 Відповісти
Все верно. Если они начнут окапываться им жопа, так как рано или поздно наберётся критическое количества натовского оружия и их просто сотрут в порошок
28.04.2022 13:16 Відповісти
Вони вже це роблять у Херсоні, Бердянську, та Мелітополі. А в Маріуполи теж зробили би, але добровольці не дозволили. Зеля їм перешкод не ставить.
28.04.2022 13:24 Відповісти
Помовчав би, Сухеля, бо тобі до "Зелі", як рачки до місяця
28.04.2022 13:30 Відповісти
кацапам вже нічого втрачати, вони воюют з всім світом, з поняттям цивилізації, і вони цим пишаються і насолоджуються, наша задача всіх їх відправити в пекло
28.04.2022 13:14 Відповісти
Они воюют с нами только, увы. Это они своему быдлу рассказывают о войне с НАТО чтобы оправдывать свои поражения
28.04.2022 13:18 Відповісти
та це зрозуміло, така наша доля, бути знаряддям долі, так співпало що им їх найбільші вороги бон е скорилися. так хотілося б щоб світ підтягнувся, але треба дякувати і за зброю, що дають, і будуть давати, а москалів нищити це наша свята місія, і для нас це питання існування, ну і власне, це велике задоволення їх знищити, відплатити за століття принижень голодоморів таборів і тза те що вкрали в нас все!
28.04.2022 13:36 Відповісти
ты не ровняй всех кацапов и одного ботокса остальным есть что терять
28.04.2022 17:50 Відповісти
дЄрмак , іди вслід за рашинським кораблем ,, москва - ква , ква "
28.04.2022 13:21 Відповісти
nu....jasno....
28.04.2022 13:22 Відповісти
Який може бути "план" у затятих наркоманів? Скоріше за все єлдак крутить для " я не втік" великі коз'ї рожки, тьфу - коз'ї ножки. Як "пихнуть" то таке морозять, що на голову не налазить. Вони убаюкували нарід на благоє - мір, за рахунок підписання поразки, а не поразки на полі бою.
28.04.2022 13:26 Відповісти
Яка там дата, бачиш ? То стули пельку.
28.04.2022 13:38 Відповісти
Яка дата? А яка різниця, єлдаківці і мамамії завжди думали як подешевше і поскоріше здати Україну. Вони це починали робити ще у 2019 році, як тільки прийгли до влади. Забули за "платформи" з племінниці дідулі фокіна, подружайки єлдака і торби з лайном сівохи? То розкрийте свою пельку і озайомтеся.
28.04.2022 17:17 Відповісти
так а кто ответит за ту дату? это же смерти тысяч людей
28.04.2022 17:52 Відповісти
А хто йому дасть тут укріплятися? Ми що, геть дурні?
28.04.2022 13:17 Відповісти
Только разница между 14 и 22 в том, что никакие "не трогайте, а то питун нападет" уже не работает. Пока ВСУ есть чем воевать, кацапам ничего не светит, кроме методичных люлей.
28.04.2022 13:17 Відповісти
На цей раз у пуйла вже не вийде. Весь світ знає, що росія агресор, то в 2014 році деякі знали про це, а інші знали, що укри вбивають бідних і "мирних" даунбасят. Викуримо нацистів не тільки з тих територій, які вони захопили після 24 лютого, а і з тих, які вони захопили у 2014 році. А далі на расєю чекають "мирні" ініціативи Китаю, вони також побачили міць роздутої по телевізору армії.
28.04.2022 13:19 Відповісти
Верно. Он скорее всего намекает на применении ядерного оружия, если мы начнет серьйозно наступать. И вот тут будет момент истины, если он свой ультиматум не исполнит его начнут валить всем миром, а если исполнит, то тоже завалят всем миром, только людей больше пострадает
28.04.2022 13:24 Відповісти
Так, для пуйло пішов відлік часу до смерті, що дасть команду на застосування ядерної зброї, що ні - здохне з великим позором і увійде до історії світу як нацист, фашист, рашист, маніяк, вбивця і психічно хвора потвора.
28.04.2022 17:20 Відповісти
не будет никакого ядерного оружие кауапы не выполнят приказ шизанутого утырка
28.04.2022 17:53 Відповісти
путін зійшов з розуму . Треба боротись до кінця . Заради миру і життя на Землі та в Україні. До перемоги і ніяк інакше. Крим. Донбас. Та висячий путін вниз головою на центральній площі Маріуполя, як колись Мусоліні .
28.04.2022 13:24 Відповісти
бред кацапский
28.04.2022 17:54 Відповісти
Ну,як видається-хрен пуйлу це вдасться! Хіба що наші "переговорники" допоможуть-а вони стараються!
28.04.2022 13:25 Відповісти
1)Знищити кримській міст
2) Все що буде їхати через пробитий коридор, скидувати в Азовське море...
28.04.2022 13:32 Відповісти
дался вам этот крымский мост, лучше потратить ракеты на уничтожение кораблей ЧФ чем на мост, кацапы бустрее драпать через мост будут
28.04.2022 13:40 Відповісти
Крим, Придністров'я, Білорусь... Окрім головного напрямку(безпосередньо на кордонах з Росією, та Донбасом), це ще 3 додаткові напрямки ударів по Україні...Якщо відсікти Кримський і Придністровський....То Україні буде значно простіше...
28.04.2022 14:04 Відповісти
Доброго ранку, зараз вже 28 квітня, а не 23 лютого і раша техніку до Херсону зможе гнати через відданий їй без бою сухопутний коридор, без всяких кримських мостів.
28.04.2022 14:44 Відповісти
Переговорників Арахамію та Подоляка відізвати треба, а то буде так, як говорить Міністр Оборони Британії Воллес.
28.04.2022 13:34 Відповісти
Все залежить від Вави Зеленського, який він підпише мир з паРашею!
От як не підпише миру і не дивитиметься в очки Путлера, то і перемога буде за Україною!
Бо воювать з усім Світом гибле діло і Путлер це вже відчув!
Спасибі Заходу що допомагає потрібним озброєнням!
28.04.2022 13:40 Відповісти
А якщо підпише, то буде тим папірцем разом з ****** підтиратись. Добивати орків будемо без нього.
28.04.2022 18:41 Відповісти
вибивати кацапню повністю,ніхто ні наякі кацапські анклави вже не піде,крапка.
28.04.2022 13:48 Відповісти
вот только для того, чтобы было как в 14-году нужно Минск-3, а его не будет, поэтому эти все окапывания закончатся прилетами 155мм.
28.04.2022 14:31 Відповісти
ето и без британцев понятно, ползучее наступление, через лет пять ещё кусочек..... надо поднимать вопрос о возврате Кубани в состав Украины
28.04.2022 14:38 Відповісти
прямо сейчас поднимать? прямо с твоего дивана? ну так вперед..
28.04.2022 17:56 Відповісти
"Думаю, що, безумовно, це той випадок, коли Путін, зазнавши поразки в майже всіх своїх цілях, може шукати можливості зберегти те, що має, ніби окопатися та укріпитися, як він зробив це в 2014 році. Стати такою собі раковою пухлиною на тілі України і ускладнити його усунення з укріплених позицій", - сказав Воллес. - куйлова ракова пухлина, вже давно має свої ракові метастази в Україні у вигляді тих,хто здав Південь України у вигляді переговощиків котрі втирають українцям рашистську онкологію про нейтральний статус і відмову від вступу в НАТО ,ракова метастаза і в тому.що говорить"зе" ,щоб повернутися на позиції до 24 лютого.а питання Криму обговорювати через 5-10 років, ракова метастаза про надання безпеки Україні німцями,французами турками ізраїлем, ракова метастаза стамбульський балаган.котрий має на меті узаконити те,що урвало куйло.
28.04.2022 14:56 Відповісти
Не згодні і не погодимося!
28.04.2022 15:02 Відповісти
ЯК ЦЕ НЕ ПРИКРО І БОЛІСНО-АЛЕ ДУМАЮ Х....ЛО ДОЖМЕ =НОВОРОСІЮ(новоотсосію)! тобто-ХЕРСОН-УЖЕ ЯСНО-ЗАПОРІЖЖЯ ІХАРКІВ-ПІД ПИТАННЯМ АЛЕ ДУМАЮ ЇХ ЧЕКАЄ ДОЛЯ МАРІУПОЛЯ! ДУЖЕ Б ХОТІВ ПОМИЛИТИСЬ!
28.04.2022 16:07 Відповісти
 
 