Путін може шукати можливість укріпитися в Україні, як у 2014 році, - міністр оборони Британії Воллес

Президент РФ Володимир Путін може здійснити спроби укріпити ті досягнення, які він має в Україні, та стати свого роду "раковою пухлиною" на її тілі.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Думаю, що, безумовно, це той випадок, коли Путін, зазнавши поразки в майже всіх своїх цілях, може шукати можливості зберегти те, що має, ніби окопатися та укріпитися, як він зробив це в 2014 році. Стати такою собі раковою пухлиною на тілі України і ускладнити його усунення з укріплених позицій", – сказав Воллес.

Саме тому, на думку урядовця, аби цього не сталося, Велика Британія повинна допомагати Україні боротися з Путіним.

"З його останніх заяв видно, як він, майже у відчаї, хоче розширити своє втручання за рахунок погроз чи, дійсно, потенційних провокацій", – сказав Воллес.