Без Max Factor, Chloe та Bourjois: косметичний концерн Coty йде з Росії
Французько-американський виробник косметичних продуктів Coty заявив про вихід з російського ринку на тлі агресії РФ проти України.
У Coty заявили, що не очікують, що цей крок вплине на цілі щодо доходів і прибутків на 2022 фінансовий рік. Зазначається, що у 2021 році на росію припадало трохи більше 3% продажів Coty, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У фінансовому році, що закінчився в червні 2021 року, загальний обсяг продажів Coty становив 4,63 млрд дол.
Coty володіє такими брендами, як Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry Beauty, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Hugo Boss, Kylie Cosmetics, Marc Jacobs, Miu Miu тощо. Також компанія володіє косметичними брендами Bourjois, Max Factor, Rimmel та Wella.
на Київщині під час окупації рашисти ходили в саморобних дерев"яних лаптях))))
Під час зачистки Іванківського району Київської області знайшли капці російських окупантів, зроблені власноруч із шматка дерева. Фото https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3298313593828539&id=100009497925565 опублікував колишній радник Міністра внутрішніх справ Валерій Поцілуйко.
"Не знаю, як підписати це… Знайшли на позиціях лаптєногих асвабідітілєй при зачистці Іванківського району", - написав він.
