УКР
Новини Санкції проти Росії
2 541 12

Без Max Factor, Chloe та Bourjois: косметичний концерн Coty йде з Росії

рф

Французько-американський виробник косметичних продуктів Coty заявив про вихід з російського ринку на тлі агресії РФ проти України.

У Coty заявили, що не очікують, що цей крок вплине на цілі щодо доходів і прибутків на 2022 фінансовий рік. Зазначається, що у 2021 році на росію припадало трохи більше 3% продажів Coty, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У фінансовому році, що закінчився в червні 2021 року, загальний обсяг продажів Coty становив 4,63 млрд дол.

L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ

Coty володіє такими брендами, як Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry Beauty, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Hugo Boss, Kylie Cosmetics, Marc Jacobs, Miu Miu тощо. Також компанія володіє косметичними брендами Bourjois, Max Factor, Rimmel та Wella.

Автор: 

краса (7) росія (67230) санкції (12567) косметика (61)
+5

на Київщині під час окупації рашисти ходили в саморобних дерев"яних лаптях))))



Під час зачистки Іванківського району Київської області знайшли капці російських окупантів, зроблені власноруч із шматка дерева. Фото https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3298313593828539&id=100009497925565 опублікував колишній радник Міністра внутрішніх справ Валерій Поцілуйко.

"Не знаю, як підписати це… Знайшли на позиціях лаптєногих асвабідітілєй при зачистці Іванківського району", - написав він.
28.04.2022 13:12 Відповісти
+3
на правом сандале лямки не хватает. хотя может то не правый, а левый. Хотя какая разніца? Видимо степлер протеряли, чтоб зафиксировать. Казалось бы, при чем тут Хрущев?
28.04.2022 13:16 Відповісти
+3
Вата! Вата вместо "тампаксов"!

Ватосамки! Скупайте вату!!!

Скоро и её не будет!
28.04.2022 13:35 Відповісти
на правом сандале лямки не хватает. хотя может то не правый, а левый. Хотя какая разніца? Видимо степлер протеряли, чтоб зафиксировать. Казалось бы, при чем тут Хрущев?
28.04.2022 13:16 Відповісти
Захаровой никакие концерны не допомагають
28.04.2022 13:17 Відповісти
коли в них закінчаться засоби гігієни вони заспівають по іншому... а поки що так https://t.me/bozhejakekonchene/4266
28.04.2022 13:21 Відповісти
будут дырки статевим ганчір'ям затыкать, не пропадут
28.04.2022 13:37 Відповісти
Яка кокошниця на фото.
28.04.2022 13:23 Відповісти
Це з старого фільму-казки Роу "Морозко"
28.04.2022 13:27 Відповісти
28.04.2022 13:59 Відповісти
Вата! Вата вместо "тампаксов"!

Ватосамки! Скупайте вату!!!

Скоро и её не будет!
28.04.2022 13:35 Відповісти
Тепер я знаю, хто робить макіяж машці захаровій
28.04.2022 14:39 Відповісти
28.04.2022 14:49 Відповісти
как дальше жить?

28.04.2022 14:53 Відповісти
 
 