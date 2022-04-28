Кабмін заборонив працівникам держпідприємств віддалено працювати з-за кордону без оформлення відрядження
Робітники держпідприємств можуть працювати віддалено, перебуваючи в межах України. З-за кордону вони можуть робити це, лише оформивши відрядження.
Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 26 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Документ регламентує роботу керівників та працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки в період воєнного часу.
Дистанційна робота дозволена за наявності організаційної і технічної можливості. Рішення про її встановлення повинен прийняти виконавчий орган або керівник держпідприємства.
"Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку", - йдеться у постанові.
В разі, якщо відрядження не оформлене, працівникам доведеться повернутися в Україну. Інакше до них може бути зостосоване дисциплінарне стягнення чи їх можуть звільнити.
крила ззаду ще не виросли?? і потім пенсію як держслужбовцю що сидів за кордоном
Чергова дурня від наших горе-законотворців.
То есть они могут работать из-за границы, но оформив командировку и командировочные с нехилым откатом?
Поясните, как сотрудник сидя на пособии за границей, будет получать зарплату в Украине?
Ему будут закрывать табель выходов? Липово проставлять восмёрки?