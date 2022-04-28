УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11228 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 958 17

Кабмін заборонив працівникам держпідприємств віддалено працювати з-за кордону без оформлення відрядження

работа,дистанционная

Робітники держпідприємств можуть працювати віддалено, перебуваючи в межах України. З-за кордону вони можуть робити це, лише оформивши відрядження.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 26 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документ регламентує роботу керівників та працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки в період воєнного часу.

Дистанційна робота дозволена за наявності організаційної і технічної можливості. Рішення про її встановлення повинен прийняти виконавчий орган або керівник держпідприємства.

"Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку", - йдеться у постанові.

Також читайте: Інформацію про трудові відносини під час війни можна дізнатися у чат-боті, - Свириденко

В разі, якщо відрядження не оформлене, працівникам доведеться повернутися в Україну. Інакше до них може бути зостосоване дисциплінарне стягнення чи їх можуть звільнити.

Автор: 

Кабмін (14309) робота (1280)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А "руководителям" госпредприятий с зарплатами по миллиону грв. в мес. можно? Сидят с виски возле бассейнов в теплых странах и "успешно руководят"! Их же сотни у нас на шее!
показати весь коментар
28.04.2022 13:16 Відповісти
+7
правильно, а то еще без командировочных сидят!)))
показати весь коментар
28.04.2022 13:20 Відповісти
+6
яка турбота........... просто ангельска турбота.....
крила ззаду ще не виросли?? і потім пенсію як держслужбовцю що сидів за кордоном
показати весь коментар
28.04.2022 13:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка турбота........... просто ангельска турбота.....
крила ззаду ще не виросли?? і потім пенсію як держслужбовцю що сидів за кордоном
показати весь коментар
28.04.2022 13:11 Відповісти
***, а депутатам можна, і голосувати звідти, Ківі, наприклад? Не кабмін, а якійсь притон корупціонерів і під час війни!
показати весь коментар
28.04.2022 13:24 Відповісти
Назви таких держпідприємств - в студію! Країна повинна знати своїх героїв.
показати весь коментар
28.04.2022 13:13 Відповісти
а викладачам можна читати лекції в зумі?
показати весь коментар
28.04.2022 13:14 Відповісти
А "руководителям" госпредприятий с зарплатами по миллиону грв. в мес. можно? Сидят с виски возле бассейнов в теплых странах и "успешно руководят"! Их же сотни у нас на шее!
показати весь коментар
28.04.2022 13:16 Відповісти
правильно, а то еще без командировочных сидят!)))
показати весь коментар
28.04.2022 13:20 Відповісти
Такі да. Нехіло у Європейській валюті накапає, а народ оплатить коктейлі безцінним і незамінним чинушам, щоб у горлі не пересихало по телефону з шезлонга керувати.
показати весь коментар
28.04.2022 18:35 Відповісти
Цензор! Поремонтуйте сайт. Не відсвічуються відповіді на дописи у стрічці подій
показати весь коментар
28.04.2022 13:25 Відповісти
Ну то напевно керівнику чи комусь іншому менеджеру з держпідприємства буде не дуже важко оформити собі відрядження…

Чергова дурня від наших горе-законотворців.
показати весь коментар
28.04.2022 13:30 Відповісти
особі призовного віку під час мобілізації?
показати весь коментар
28.04.2022 13:35 Відповісти
З-за кордону вони можуть робити це, лише оформивши відрядження.
То есть они могут работать из-за границы, но оформив командировку и командировочные с нехилым откатом?
показати весь коментар
28.04.2022 13:52 Відповісти
Кабмин хочет запустить с 1 числа экономику, по этому дает рабочим определится или они работают или увольняются, чтоб не получилось так, что кто-то будет сидеть на пособие заграницей и получать еще зарплату в Украине ни чего не делая, а его сотрудники, которые остались в Украине, будут делать работу свою и за сидящего за границей сотрудника, как это часто происходит: тыж на месте, а я за границей это не могу зделать, по этому зделай мне то-то, и мне пофиг, что у тебя сирена воет, а зарплату получают все в полном объеме.
показати весь коментар
28.04.2022 14:16 Відповісти
сидеть на пособие заграницей и получать еще зарплату в Украине ни чего не делая
Поясните, как сотрудник сидя на пособии за границей, будет получать зарплату в Украине?
Ему будут закрывать табель выходов? Липово проставлять восмёрки?
показати весь коментар
28.04.2022 16:09 Відповісти
королевська, волошин, суркіс, рабінович та інші гниди, можуть сидіти закордоном і при цьому ніхто їх не виганяє з ради. Чи хазяїнам життя можна все, а для лохів - закон?
показати весь коментар
28.04.2022 15:03 Відповісти
Вот так новости! Я не знал об этом, если честно. Я недавно ушел со своей старой работы. И кстати, я сейчас в поиске работы и начал каждый день посещать этот источник https://vavsynergy.com/ru/job-category/stroitelstvo/ Меня интересуют работа строителем, а здесь как раз свежие актуальные предложения. Мне предложили бесплатную консультацию и я сразу понял, что это реально компания номер 1 в сфере официального трудоустройства в Европе.
показати весь коментар
29.03.2024 15:13 Відповісти
 
 