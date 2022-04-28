Окупанти продовжують обстрілювати Харків та Харківський район, є загиблі та поранені, - Синєгубов
Знову мирні жителі Харківщини страждають від обстрілів окупантів!
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Харківському районі росіяни влучають у цивільну інфраструктуру, вулиці селищ, площі і навіть цвинтарі.
"Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району стався обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, - ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає. Станом на зараз у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці", - зазначає Синєгубов.
Крім того, він повідомляє, що півгодини тому росіяни ще завдали ударів по одному із східних районів Харкова. 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула.
"Шановні харків’яни, не нехтуйте сигналами тривоги! Окупанти жорстоко та підступно продовжують завдавати артилерійських, мінометних ударів по житлових районах Харкова. Без необхідності - не покидайте укриття. Обстріли тривають", - резюмує очільник регіону.
