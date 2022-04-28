УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11228 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 703 7

Окупанти продовжують обстрілювати Харків та Харківський район, є загиблі та поранені, - Синєгубов

війна,обстріл,харків

Знову мирні жителі Харківщини страждають від обстрілів окупантів!

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Харківському районі росіяни влучають у цивільну інфраструктуру, вулиці селищ, площі і навіть цвинтарі.

"Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району стався обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, - ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає. Станом на зараз у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці", - зазначає Синєгубов.

Крім того, він повідомляє, що півгодини тому росіяни ще завдали ударів по одному із східних районів Харкова. 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула.

"Шановні харків’яни, не нехтуйте сигналами тривоги! Окупанти жорстоко та підступно продовжують завдавати артилерійських, мінометних ударів по житлових районах Харкова. Без необхідності - не покидайте укриття. Обстріли тривають", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти нарощують темпи на Харківщині. ЗСУ мужньо тримають позиції, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (30361) Харків (5844) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (860)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Начальник генерального штаба вооруженных сил Российской федерации Валерий Герасимов лично будет руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.

Данными об этом располагает https://defence-ua.com/army_and_war/gjerasimov_osobisto_komanduvatime_rashistami_pid_izjumom_dvornikova_vidsunuli_na_zadnij_plan-7125.html/ Defense Express .
показати весь коментар
28.04.2022 13:18 Відповісти
главный орк лично покажет как надо красть унитазы и телеки
показати весь коментар
28.04.2022 13:20 Відповісти
А как же тот хенерал из сирийской войны? Тоже не оправдал ожиданий?
показати весь коментар
28.04.2022 13:21 Відповісти
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке 27 апреля отмечал, что оккупанты стянули для наступления на Изюмском направлении достаточно мощную группировку - подразделения из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, части десантных войск, в частности - введены в бой две БТГр из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.
показати весь коментар
28.04.2022 13:25 Відповісти
Army of Romania is upgrading the Ukraine border with Military equipment У Румунії у бік Молдови рухається колона військової техніки - соцмережіhttps://www.youtube.com/watch?v=bXIBC1T_6CQ
показати весь коментар
28.04.2022 13:24 Відповісти
Новый масштабный пожар в россии: теперь полыхает в Москве (видео)



В россии продолжаются масштабные пожары.

В мац-кве произошел крупный пожар - загорелся медицинский центр. Небо над зданием заволокло черным дымом. (новость дополняется)

Видео масштабного пожара появилась 28 апреля. https://t.me/telegraf_com_ua/13800
показати весь коментар
28.04.2022 13:28 Відповісти
А Харьков продолжает чистить дороги и садить цветы
показати весь коментар
28.04.2022 13:37 Відповісти
 
 