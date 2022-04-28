Озброєння, 30 вантажівок та 10 позашляховиків: у Польщу зайшов іспанський корабель з 200 тоннами військової допомоги Україні
До польського військового порту у Гдині (узбережжя Балтійського моря) прибув у четвер вантажний корабель Ysabel ВМС Іспанії, на борту якого - 200 тонн військової допомоги для України.
Про це інформує польське видання Dziennik.pl, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, інформацію про прибуття близько дев'ятої ранку (за київським часом) до морського порту у Гдині іспанського військового корабля підтвердила речниця 3-ї флотилії ВМС Польщі Анна Сех.
Вантажний корабель Ysabel ВМС Іспанії вирушив з допомогою для України з військово-морської бази Рота 22 квітня. Це найбільший військовий вантаж, який донині Мадрид надав Києву. Крім озброєння, в цю партію військової допомоги входять 30 вантажівок та 10 легких позашляховиків.
вiдповiдь ГШ:
"Нам протистояли сили противника,якi перевищув\нашi сили в 15 разiв"
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
возможно тогда уже обратно полетит бумеранг от НАТО и не в "несколько калибров"..
(хотя...Вы правы в том, что такая помощь должна идти сюрпризом для парашки... но может именно сам факт поставок должен предостеречь раху...напрячь? х/з что за причина такого пиара)))))
А результат войны им до дупы.
могли бы инфу про поставки засекретить . А горе- журналистов наказывать .
Європа цк не ГУЛАГ - сотні людей бачили в Іспанії, сотні - вже в Польщі...
Іспанці називали Колумба, - Крістобаль Колон. У Сальвадорі і Коста-Риці їхні національні валюти на честь Колумба так і називаються, - колон.
Чтобы враг ударил во время следования к пункту назначения ?
Чтобы по нему прилетели несколько "Калибров" ?
Чтобы началась вонь в прокремлёвских медиа ?
Придёт момент, москвиты узнают про этот груз на своей шкуре.
Что до ударов калибрами...то кишка тонка...
сейчас Подоляк с арахамией поедут фоткаттся , а Верещук напишет по какой дороге все поедет .