Озброєння, 30 вантажівок та 10 позашляховиків: у Польщу зайшов іспанський корабель з 200 тоннами військової допомоги Україні

До польського військового порту у Гдині (узбережжя Балтійського моря) прибув у четвер вантажний корабель Ysabel ВМС Іспанії, на борту якого - 200 тонн військової допомоги для України.

Про це інформує польське видання Dziennik.pl, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, інформацію про прибуття близько дев'ятої ранку (за київським часом) до морського порту у Гдині іспанського військового корабля підтвердила речниця 3-ї флотилії ВМС Польщі Анна Сех.

Вантажний корабель Ysabel ВМС Іспанії вирушив з допомогою для України з військово-морської бази Рота 22 квітня. Це найбільший військовий вантаж, який донині Мадрид надав Києву. Крім озброєння, в цю партію військової допомоги входять 30 вантажівок та 10 легких позашляховиків.