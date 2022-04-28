УКР
Озброєння, 30 вантажівок та 10 позашляховиків: у Польщу зайшов іспанський корабель з 200 тоннами військової допомоги Україні

До польського військового порту у Гдині (узбережжя Балтійського моря) прибув у четвер вантажний корабель Ysabel ВМС Іспанії, на борту якого - 200 тонн військової допомоги для України.

Про це інформує польське видання Dziennik.pl, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, інформацію про прибуття близько дев'ятої ранку (за київським часом) до морського порту у Гдині іспанського військового корабля підтвердила речниця 3-ї флотилії ВМС Польщі Анна Сех.

Вантажний корабель Ysabel ВМС Іспанії вирушив з допомогою для України з військово-морської бази Рота 22 квітня. Це найбільший військовий вантаж, який донині Мадрид надав Києву. Крім озброєння, в цю партію військової допомоги входять 30 вантажівок та 10 легких позашляховиків.

Іспанія (940) зброя (7685) Польща (8750) допомога (8665)
+37
Дякуємо!!!
28.04.2022 13:29 Відповісти
28.04.2022 13:29 Відповісти
+25
Нам сейчас любая помощь нужна, так что не нужно крутить носом, что мол нету тяжелого вооружения. Спасибо Мадриду!!!
28.04.2022 13:31 Відповісти
28.04.2022 13:31 Відповісти
+16
Давайте побольше пистите везде . 😡 будет как с самолетами .

сейчас Подоляк с арахамией поедут фоткаттся , а Верещук напишет по какой дороге все поедет .
28.04.2022 13:36 Відповісти
28.04.2022 13:36 Відповісти
Дякуємо!!!
28.04.2022 13:29 Відповісти
28.04.2022 13:29 Відповісти
Чому розмiнували адмiн\розмежування з Кримом?
вiдповiдь ГШ:
"Нам протистояли сили противника,якi перевищув\нашi сили в 15 разiв"
28.04.2022 13:41 Відповісти
28.04.2022 13:41 Відповісти
Це тобі особисто з генштабу так сказали? Чи ти від журналістів, які дуже часто нісенітниці пишуть, таке почув?
28.04.2022 13:47 Відповісти
28.04.2022 13:47 Відповісти
Вчора було пояснення ГШ ЗСУ.
28.04.2022 13:53 Відповісти
28.04.2022 13:53 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
28.04.2022 15:49 Відповісти
28.04.2022 15:49 Відповісти
Что у була така значна перевала? Чому Україна не приготувалась до такого сценарію подій?
28.04.2022 13:58 Відповісти
28.04.2022 13:58 Відповісти
Дороги строіли і готувались до шашликів
28.04.2022 14:31 Відповісти
28.04.2022 14:31 Відповісти
потому что большинству мудрого нарiда - это на фиг не нудно было а зеленский обманул своих избирателей послав их на шашлыки вместо войны
28.04.2022 17:38 Відповісти
28.04.2022 17:38 Відповісти
нормально ответили. чтоб не спугнуть предателей. Почему не добавил окончание: "Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення".
28.04.2022 15:15 Відповісти
28.04.2022 15:15 Відповісти
***** не пальнет по Польше, пока не пальнет.
28.04.2022 13:32 Відповісти
28.04.2022 13:32 Відповісти
он вообще не пальнет - кишка тонка
28.04.2022 17:40 Відповісти
28.04.2022 17:40 Відповісти
ну как сказать - пусть попробуют....
возможно тогда уже обратно полетит бумеранг от НАТО и не в "несколько калибров"..
(хотя...Вы правы в том, что такая помощь должна идти сюрпризом для парашки... но может именно сам факт поставок должен предостеречь раху...напрячь? х/з что за причина такого пиара)))))
28.04.2022 13:34 Відповісти
28.04.2022 13:34 Відповісти
Просто каждый из журналистов пытается раздобыть жаренные факты .
А результат войны им до дупы.

могли бы инфу про поставки засекретить . А горе- журналистов наказывать .
28.04.2022 13:40 Відповісти
28.04.2022 13:40 Відповісти
В ********* світі таке і аналогічне засекретити нереально....
Європа цк не ГУЛАГ - сотні людей бачили в Іспанії, сотні - вже в Польщі...
28.04.2022 13:59 Відповісти
28.04.2022 13:59 Відповісти
Нам сейчас любая помощь нужна, так что не нужно крутить носом, что мол нету тяжелого вооружения. Спасибо Мадриду!!!
28.04.2022 13:31 Відповісти
28.04.2022 13:31 Відповісти
Спасибо колумбам! Испанцы вообще молодцы - безо всякого ажиотажа в прессе доставляют помощь, какую могут. Не в пример тем же Штатам, которые вроде и локомотив всех процессов, но очень медленный - больше похожий на поставку помощи засыпающими верблюдами.
28.04.2022 13:33 Відповісти
28.04.2022 13:33 Відповісти
Ну власне, Колумб був португальцем.
28.04.2022 13:34 Відповісти
28.04.2022 13:34 Відповісти
та шо Вы начинаете??? мало шоли Колумбов в Испании???))))
28.04.2022 13:35 Відповісти
28.04.2022 13:35 Відповісти
🤣🤣🤣
28.04.2022 13:37 Відповісти
28.04.2022 13:37 Відповісти
Их в Испании как донов Пэдро в Бразилии...😀
28.04.2022 13:38 Відповісти
28.04.2022 13:38 Відповісти
Колумб був генуезцем.
28.04.2022 13:44 Відповісти
28.04.2022 13:44 Відповісти
Так. Але, Колумб, - перекручений варіант його прізвища. Італійською мовою, - Коломбо (означає "голуб").
Іспанці називали Колумба, - Крістобаль Колон. У Сальвадорі і Коста-Риці їхні національні валюти на честь Колумба так і називаються, - колон.
28.04.2022 16:34 Відповісти
28.04.2022 16:34 Відповісти
Колумб был испанским мореплавателем итальянского происхождения
28.04.2022 13:47 Відповісти
28.04.2022 13:47 Відповісти
Альберт Ейнштейн чукча, а Роман Абрамович його нащадок по лінії сестри
28.04.2022 15:51 Відповісти
28.04.2022 15:51 Відповісти
у штатів щоб прийняти такі важливі питання,потрібно 10 голосувань різних інстанцій,а для цього потрібно створить інформаційні прецеденти. Якби не США,взагалі ніякої допомоги б не було. Тому ви не праві.
28.04.2022 14:33 Відповісти
28.04.2022 14:33 Відповісти
бред собачий - без помощи Штатов трус зеленский уже бы подписывал капитуляцию
28.04.2022 17:41 Відповісти
28.04.2022 17:41 Відповісти
Спасибі союзникам
28.04.2022 13:35 Відповісти
28.04.2022 13:35 Відповісти
И зачем это выставлять напоказ ?
Чтобы враг ударил во время следования к пункту назначения ?
Чтобы по нему прилетели несколько "Калибров" ?
Чтобы началась вонь в прокремлёвских медиа ?
Придёт момент, москвиты узнают про этот груз на своей шкуре.
28.04.2022 13:36 Відповісти
28.04.2022 13:36 Відповісти
Вонь в прокремлевских медиа всегда есть и всегда будет и без этой информации...
Что до ударов калибрами...то кишка тонка...
28.04.2022 13:39 Відповісти
28.04.2022 13:39 Відповісти
Этот груз и психологического характера. Чтобы орки поняли, что их будет нещадно иметь. И там буквально рядом Калиниград. Если что, груз может быть задействован и туда.
28.04.2022 13:48 Відповісти
28.04.2022 13:48 Відповісти
Давайте побольше пистите везде . 😡 будет как с самолетами .

сейчас Подоляк с арахамией поедут фоткаттся , а Верещук напишет по какой дороге все поедет .
28.04.2022 13:36 Відповісти
28.04.2022 13:36 Відповісти
Будеш багато ******* словацькі цигани тобі нарота дадуть
28.04.2022 13:47 Відповісти
28.04.2022 13:47 Відповісти
Уже не будет. Для ******* бы ничего не привозили.
28.04.2022 13:49 Відповісти
28.04.2022 13:49 Відповісти
рашисти дякують подоляке за инфу! в мережах!
28.04.2022 13:59 Відповісти
28.04.2022 13:59 Відповісти
А что было с самолетами?
28.04.2022 15:22 Відповісти
28.04.2022 15:22 Відповісти
Сходи до психіатра, поки не пізно
28.04.2022 18:25 Відповісти
28.04.2022 18:25 Відповісти
ДЯКУЭМО !!!
28.04.2022 13:36 Відповісти
28.04.2022 13:36 Відповісти
Грасіас конкістадорам
28.04.2022 13:36 Відповісти
28.04.2022 13:36 Відповісти
Рамштайн дает о себе знать..быстренько..без сиесты..спасибо!!!
28.04.2022 13:36 Відповісти
28.04.2022 13:36 Відповісти
Це ще не рамштайн - дуже мало часу пройшло для завантаження такого судна - це допомога саме іспанського народу. Бо без проукраїнської суспільної думки, іспанська влада хєр би на подібне наважилась. А посилки з рамштайна уже збирають - за декілька тижнів привезуть
28.04.2022 15:12 Відповісти
28.04.2022 15:12 Відповісти
28.04.2022 13:40 Відповісти
28.04.2022 13:40 Відповісти
Олигархи Путина теперь сможет только вызжать: "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...".
28.04.2022 13:52 Відповісти
28.04.2022 13:52 Відповісти
і абрамовічь будіт віжжать?!
28.04.2022 14:02 Відповісти
28.04.2022 14:02 Відповісти
абрамович против вайны - и гуских не обманвает
28.04.2022 17:44 Відповісти
28.04.2022 17:44 Відповісти
Подарки это хорошо!
28.04.2022 13:41 Відповісти
28.04.2022 13:41 Відповісти
дякуємо за допомогу
28.04.2022 13:46 Відповісти
28.04.2022 13:46 Відповісти
Молодці!
28.04.2022 14:18 Відповісти
28.04.2022 14:18 Відповісти
офигенный кстати корабль, футуристический, давно за ним наблюдаю, всё-таки испанцы кое-что помнят о том, как повеливали океанами )
28.04.2022 14:29 Відповісти
28.04.2022 14:29 Відповісти
Такая форма корпуса у новых транспортных кораблей техники теперь довольно распространённая. Меньше воды заплескается внутри. И просто легче чистить и покрасить.
28.04.2022 15:07 Відповісти
28.04.2022 15:07 Відповісти
Судячи з черг на кордоні бариг з автомобілями, цей вантаж потрапить в Україну у кращому випадку в червні.
28.04.2022 15:06 Відповісти
28.04.2022 15:06 Відповісти
Який красень...корабель.
28.04.2022 16:54 Відповісти
28.04.2022 16:54 Відповісти
 
 