Нафтогазовий гігант Shell не прийматиме нафтопродукти, які мають російське походження, - Reuters

Найбільший нафтотрейдер Shell більше не прийматиме нафтопродукти з будь-яким російським вмістом, включаючи змішане паливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Reuters.

Лондонський Shell, найбільший у світі нафтотрейдер, продовжував приймати з Росії продукцію у вигляді сумішей, де на російське пальне приходилося менше за 50% палива, але в середу заявили, що більше не прийматимуть такі продукти з Росії.

У заявці на купівлю вантажу для авіаційного палива на торговій платформі Platts, як зазначає Reuters, Shell написала: "Умовою цієї пропозиції є те, що проданий і доставлений Продавцем товар не буде російського походження і не буде сумішшю з будь-якою часткою продукту, виробленого в РФ, і транспортування проданих товарів не почнеться з РФ або буде включати транзит через територію РФ".

"Ми працюємо над тим, щоб виключити російську нафту та газ із нашого ланцюга поставок, одночасно захищаючи постачання енергії та палива, на які щодня покладаються мільйони людей. Ми досягаємо значного прогресу і зробили ще один крок, щоб посилити наші торгові умови, щоб допомогти у цьому", - заявив речник Shell.

Водночас нові умови не впливають на закупівлі сирої нафти, від російської складової яких Shell поступово відмовляється.

Інші європейські компанії, включаючи TotalEnergies, Repsol і BP, більше не купують нафтопродукти з російським вмістом.