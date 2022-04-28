У Тростянці починають ексгумацію тіл закатованих та вбитих військами РФ жителів, - голова Сумської ОВА Живицький

У Тростянці Сумської області починають ексгумацію тіл закатованих та вбитих людей під час захоплення російськими військами території міста: слідчі Державного бюро розслідувань фіксуватимуть кожен злочин.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі випадки будуть описуватися, фіксуватиметься кожен злочин. Ми запишемо все, що творили ці орки на території Тростянецької громади. Дуже важливо довести кожен злочин цих нелюдів, які вони вчиняли на території області", - зазначив Живицький.

За його словами, таких випадків у Тростянці дуже багато, це триватиме протягом кількох тижнів.

Голова ОВА подякував слідчим та детективам ДБР, які працюють на території області, і наголосив, що потрібно зробити усе, аби кожен росіянин отримав жорстке покарання за скоєні злочини.

Він також повідомив, що з невідомих причин Тростянецький міський голова відмовився надати людей, які допомагатимуть із ексгумацією тіл у місті та громаді з числа працівників комунальних та інших структур міста. Відтак ОВА знайшла добровольців серед мешканців громади самотужки.

"Нам потрібні були люди, які будуть допомагати слідчим ДБР фіксувати та описувати ексгумовані тіла закатованих та вбитих мешканців, загиблих у Тростянецькій громаді. Ми самостійно знайшли таких людей в Тростянці і тому сьогодні слідчі ДБР здійснюватимуть ексгумацію", - додав Живицький.

Як повідомлялося, Тростянець перебував під окупацією росіян майже місяць. Тут розташовувався штаб Кантемирівської дивізії. ЗСУ звільнили місто 26 березня.