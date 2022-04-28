У ПАРЄ пропонують створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ

У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування злочинів воєнної агресії Росії в Україні.

Про це заявив представник Комітету з юридичних питань та прав людини ПАРЄ Александер Почей (Польща) під час доповіді "Агресія Російської Федерації проти України: притягнення до відповідальності винних у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права та інших міжнародних злочинах", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Почей наголосив, що загарбницька війна, яку Росія розв’язала проти України, ведеться з нечуваною жорстокістю. Застосування важкого озброєння в густонаселених районах призвело до тисяч жертв серед мирного населення. Надходять нові повідомлення про звірства проти мирного населення, включно зі стратами та сексуальним насильством, які вчиняють російські війська на тимчасово зайнятих ними територіях.

"Зіткнувшись із цими звинуваченнями про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, Парламентська асамблея закликає міжнародну спільноту надіслати чіткий сигнал, що винні у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людства, а також, імовірно, геноциду, мусять відповідати. Те ж саме має стосуватися і злочину агресії, скоєного керівниками Російської Федерації", - заявив доповідач ПАРЄ.

Він зазначив, що Асамблея має закликати всі країни-члени Ради Європи та країни-спостерігачі підтримати розслідування, зокрема ті, які розпочали прокурор Міжнародного кримінального суду, українські органи та інші національні суди, які використовують свою універсальну юрисдикцію, забезпечуючи при цьому тісну координацію.

"Також слід створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та переслідування злочинів агресії на основі багатостороннього договору, укладеного групою держав, який міг би підтримуватися Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй та Радою Європи", - наголосив доповідач.

Як повідомлялося, 25-28 квітня триває друга частина весняної сесії ПАРЄ, у якій беруть участь парламентарі 46 країн.