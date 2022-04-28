УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11213 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 487 53

"Для фізичного існування людини вже не залишилось нічого": дружина командира підрозділу 36-ї бригади Кравцова просить світову спільноту допомогти з евакуацією з Маріуполя

азовсталь,маріуполь

Дружина командира одного із підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, що знаходиться в оточені в Маріуполі, Марина Кравцова просить світову спільноту допомогти з евакуацією поранених, цивільних та військового гарнізону, зосередженого на заводі "Азовсталь".

Своє звернення вона опублікувала на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст звернення Марини Кравцової:

Шановна Світова Спільнота!

Я, Кравцова Марина, дружина Командира одного із підрозділів, який разом з бійцями полку спеціального призначення "Азов", 36-Ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, та інших військових, знаходиться в оточенні російського ворога в місті Маріуполь разом з цивільним населенням. Понад 64 дні вони перебувають в нелюдських умовах, продовжуючи відбиватись на єдиному підконтрольному заводі "Азовсталь", у місті, яке зруйноване майже на 98%.

Близко тисячі людей мирного населення, з яких переважно це новонароджені діти, жінки і люди похилого віку, змушені ховатись в укриттях на заводі "Азовсталь", тому що впродовж 64 днів вони під цілодобовими ракетними, артилерійськими обстрілами та надпотужнішими авіабомбардуваннями, серед яких і ФАБ 3000.

Декілька сотень поранених військових, яких вдавалось рятувати на полі боя, помирають в муках, тому що немає належних умов та медикаментів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Холера, дизентерія та кишкова паличка: близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й антисанітарію

При такому стані ситуації, необхідна евакуація, якої досі немає, логістики для постачання зброї теж.

Для фізичного існування людини вже не залишилось нічого: ні їжі, ні води, ні необхідного надання медичної допомоги.

21.04.2022 року Володимир Путін на весь Світ пообіцяв не штурмувати завод "Азовсталь" але в цей же день при підтримці авіації , артилерійським озброєнням різних систем, танками і прикриттям бронетехніки, оборону заводу "Азовсталь" атакували чеченські бойовики Рамзана Кадирова.

Продовжуються авіаційні бомбардування і артилерійські нальоти.

Кожного дня безповоротні втрати, кожного дня десятки поранених та загиблих.

Командування військовослужбовців, які зараз захищають місто Маріуполь, записали звернення до всього Світу, де йдеться про те, що вони готові вийти з міста, за умов надання гарантій безпеки для виводу особового складу гарнізону, поранених, та цивільних людей, які там залишились.

Але, оскільки Росія ще жодного разу не дотрималась своїх обіцянок щодо створення безпечних гуманітарних коридорів з міста Маріуполь, Я, від імені усіх матерів, дружин, і дітей наших захисників, звертаюсь до Вас,Світова Спільното, по допомогу.

Просимо Вас допомогти провести евакуацію поранених, врятувати цивільних та вивести залишки військового гарнізону, зосередженого на заводі "Азовсталь" в місті Маріуполь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Азов" закликав до рішучих дій стосовно деблокади чи евакуації з Маріуполя: "Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети, арта". ВIДЕО

Допоможіть надати розголосу цій трагедії та врятувати тисячі людей, які кожен день відчайдушно боряться зі смертю і в яких ще живе віра у спокій і мир в Україні.

З повагою, Марина Кравцова.

Автор: 

Маріуполь (3261) евакуація (2398) Азовсталь (447) 36 окрема бригада морської піхоти (211)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Общество не слышит потому что Арестович в уши льет каждый день, что всё нормально
показати весь коментар
28.04.2022 14:37 Відповісти
+22
До Арестовича Ви мабуть слухали Олега Вінника.
показати весь коментар
28.04.2022 14:56 Відповісти
+18
Это все сделал народ, который голосовал за что угодно лишь бы не Порошенко, который не хочет закончить войну потому что на ней наживается. Где наша ракетная программа? Почему Украина, которая экспортирует высокотехнологичное оружие не имеет ничего для обороны?
показати весь коментар
28.04.2022 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Общество не слышит потому что Арестович в уши льет каждый день, что всё нормально
показати весь коментар
28.04.2022 14:37 Відповісти
Хто,слухає люсю,той сміття
показати весь коментар
28.04.2022 14:41 Відповісти
Я слухаю, Арестовича. Арестовича слухають військові експерти і політологи світу. А кого ви слухаєте. Вистачить сміливості признатись?
показати весь коментар
28.04.2022 14:52 Відповісти
До Арестовича Ви мабуть слухали Олега Вінника.
показати весь коментар
28.04.2022 14:56 Відповісти
Ні, Вєллєра і Ілларіонова. Тепер дуже рада, що є кого і в нас послухати. Може ще когось порадите?
показати весь коментар
28.04.2022 17:18 Відповісти
все это одинаковые балаболы, которые работают на контору
показати весь коментар
28.04.2022 17:23 Відповісти
Так кого порадите? Критикувати легше всього. Свої думки покажіть. "Скажи мені хто твій друг і я скажу, хто ти."
показати весь коментар
28.04.2022 17:55 Відповісти
тільки ідіоти слухають арестовичів ,кімів і інших клоунів
показати весь коментар
28.04.2022 15:17 Відповісти
А ви певне Монтян, Швеця і Подоляку слухаєте.
показати весь коментар
28.04.2022 17:13 Відповісти
Вам до вподоби Люся?

показати весь коментар
28.04.2022 16:44 Відповісти
А якщо по суті? Чи далі суб'єктивного думки про хоббі молодості діло не піде?
показати весь коментар
28.04.2022 17:59 Відповісти
А ви завжди питанням на питання відповідаєте?
А по суті ви, мабуть, не зрозумієте. Я не проти спічів Арестовича. Певній частині суспільства його тексти згодяться. Та й грає він краще за шефв. Але до проблеми Маріуполя це не має відношення.
показати весь коментар
28.04.2022 19:16 Відповісти
Арестович вчора дав 2 інтерв'ю. В одному сказав що ЗСУ почнуть наступ та звільнення територій на початку червня, а в іншому сказав що на початку липня. Цікаво, де він бреше?
показати весь коментар
28.04.2022 14:48 Відповісти
Та заткнись, уже, падло.
показати весь коментар
28.04.2022 14:53 Відповісти
Мені просто бракує слів..Могли хоча б не брехати хлопцям що допоможуть їм,можливо якось би своїми силами пробували прориватися коли були **********,можливо для когось це було б шансом.А так,вони до останнього чекали,вони вірили,вони надіялися.А цивільні,вони теж чекали,там діти..Чи міг хтось з них уявити що влада країни просто їх покине?Арестович з подоляками та іншою мерзотою,з усіх дірок стирчить розказуючи українцям як все добре,як президент-єрмак звертаються-заявляють-закликають,як їм важко але вони тримаються,і скоро ми вже вчетверте визволимо Херсон,а в Херсоні люди теж вірять що завтра їх визволять,але приходить завтра і нічого не міняється,а ім знов кажуть-завтра,і знов нічого..Ні,я добре розумію що клацнув пальцями нічого не зміниться,військові роблять все що можуть,АЛЕ..ДЛЯ ЧОГО БРЕХАТИ ЛЮДЯМ,ДЛЯ ЧОГО ДОВОДИТИ ЇХ ДО ЗНЕВІРИ?!І це роблять не військові,а роблять ті люди,які не мають права говорити такі речі,вони не вповноважені надавати таку інформацію людям,багато хто це розуміє і не слухає ні люсю,ні подоляка з єрмаком,але більшість йому вірять бо це голос влади,якщо він говорить значить йому це дозволяють.А скільки людей не поїхало з Херсона,бо люся обіцяв не раз що завтра будуть визволяти Херсон і люди чекали доти,поки зробити це стало майже не можливо,схоже було і з Маріуполем.
показати весь коментар
29.04.2022 03:21 Відповісти
А надо быть дурнем чтоб слушать этого геббельсовича.... НО, на самом деле парней надо спсатьт, а об этом серьёзно никто не думал с самого начала..Так что не жена акомандира, а мы все должныписать президенту... Не нашему, конечно...потому что он не енаш. А нашему - о есть Байдену... Что надо парней забрать... вот - как хочет... На транслитере преводите и шлите в белый дом на майл. Так спасём. все вместе.
показати весь коментар
28.04.2022 17:24 Відповісти
Ну,то що?? Є на планеті хтопритомий крім України, хто поважає себе??
Чи, всі бидло??
показати весь коментар
28.04.2022 14:40 Відповісти
Ніякої евакуації не буде.А полонених будуть страшно катувати.Це гірка і страшна правда.
показати весь коментар
28.04.2022 14:48 Відповісти
На жаль це так.
показати весь коментар
28.04.2022 14:55 Відповісти
Притримай язика, краще потренуйся його на вузлик зав'язувати.
показати весь коментар
28.04.2022 17:07 Відповісти
Я взагалі не бачу щоб наш генштаб щось хоч намагався планувати. Вони тупо сидять і чекають коли там всіх переб'ють, а воїни тримаються попри все.
показати весь коментар
28.04.2022 14:51 Відповісти
Наведіть будь-ласка думку будь-кого з експертів, хто вважає, що ми зараз можемо звільнити людей у Маріуполі військовим шляхом?
показати весь коментар
28.04.2022 14:55 Відповісти
Назвіть будь ласка експертів які прогнозували, що Україна буде триматись більше 2 місяців.
показати весь коментар
28.04.2022 14:57 Відповісти
Значить експертів слухати не будемо. Night Hunter на форумі черкнув і всі побігли голови класти у чистому полі, так по вашому?
показати весь коментар
28.04.2022 17:15 Відповісти
Це війна і без жертв обійтися неможливо. Але то жертви бід час бою. А от кидати своїх на війні жоден нормальний командир не буде. Маріуполь можна було деблокувати місяць тому щоб менше було жертв. Можна було не допустити оточення з усіх боків. А можна було вивести цих 7 тисяч вояків якщо збиралися здавати місто і не ламати комедію приносячи в жертву наших найкращих воїнів. Вони б дуже знадобились нам зараз на Донбасі чи на Херсонщині. Наша влада та генштаб обрали саме останній - найдебільніший варіант - кинути гарнізон в оточеному місті і скиглити що нічим не можуть допомогти. А за вашою рабською логікою треба взагалі ніде голови не класти, а подарувати оркам все, що вони захопили, бо жертви будуть.
показати весь коментар
28.04.2022 23:00 Відповісти
'' Експерти'' , такі як Арестович, казали, що авіація не важлива.
показати весь коментар
28.04.2022 15:37 Відповісти
З огляду на 2015 рік, може і були праві.
показати весь коментар
28.04.2022 17:56 Відповісти
Є спосіб про який говорить Волинський(Волина),але для цього зеленському треба звертатися до світу,знов і знов,треба було починати робити це ще місяць тому.Ви чули щоб він звертався до когось зі світових лідерів?Я теж не чула.Зате я чула Паламара який говорив що політичне керівництво не відповідає на їхні дзвінки вже 2 тижні,після цього всі зашивилилися,навіть арахамія з подоляком,дали обіцянку що починають визволення.З'являється питання;-хто такі,арахамія з подоляком і чому саме вони будуть визволяти?
А вони ніякого відношення до військових не мають,але це ж представники влади і їм повірили,люди чекають,і знов нічого не відбувається,люди у відчаї звертаються знов і знов,і я впевнена що слухавку від них,як і раніше знов не беруть.Тільки справа у тому,що визволяти їх вже не будуть,але останнє слово за ними і хлопці його скажуть,а ми промовчимо бо НЕ НА ЧАСІ,ВІЙНА,МАРАТОРІЙ НА КРИТИКУ ВЛАДИ.А через декілька місяців державні мужі,тому хто буде нагадувати про Маріуполь почне закривати рота,всіма способами та методами..
показати весь коментар
29.04.2022 03:41 Відповісти
Хантер, ти сидиш за комп"ютером і розказуєш тут, що планує генштаб?
показати весь коментар
28.04.2022 14:55 Відповісти
ти ж галасував в 2019-му "хотьпосмейомся"
показати весь коментар
28.04.2022 15:30 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:18.04.2022
показати весь коментар
28.04.2022 16:25 Відповісти
Я на цьому сайті з 2014 року і давно виріс з цього дитячого садка коли міряються хто кого скільки разів лайкнув. Якщо ви тут дійсно лише с 2018 року то може мене і не бачили.
показати весь коментар
28.04.2022 22:50 Відповісти
Яка світова спільнота? Гутієреш приїхав до путлера-втерся і поїхав. Або силове деблокування,або..ДАП 2
показати весь коментар
28.04.2022 14:53 Відповісти
надо признаться, что у Украины шас нету возможности деблокировать, на карту посмотрите. Боюсь что они погибнут...
показати весь коментар
28.04.2022 14:58 Відповісти
Так не военными методами - например за взятку туда можно что угодно привезти и кого угодно вывезти.
показати весь коментар
28.04.2022 18:56 Відповісти
Это все сделал народ, который голосовал за что угодно лишь бы не Порошенко, который не хочет закончить войну потому что на ней наживается. Где наша ракетная программа? Почему Украина, которая экспортирует высокотехнологичное оружие не имеет ничего для обороны?
показати весь коментар
28.04.2022 15:04 Відповісти
Да какая разніца, хуже нє будєт, хоть пасмійомся...
показати весь коментар
28.04.2022 15:18 Відповісти
Ну да. Коммуналка же подорожала. Что может быть хуже?
показати весь коментар
28.04.2022 15:31 Відповісти
этот народ проголосовал по-приколу и свалил заграницу, они так и хотели.
показати весь коментар
28.04.2022 16:14 Відповісти
А дАроги за шо было, типа, строить?
показати весь коментар
28.04.2022 16:48 Відповісти
Від Гуляйполя до Маріуполя - 120 км.
Прорватися поки що не має можливості.
Але підтримати вогнем СМЕРЧ, HIMARS, Байрактар - цілком можливо!
показати весь коментар
28.04.2022 15:20 Відповісти
наших людей убивают. Они каждый день молят о помощи.
А в это время таможенник берет взятку за проезд бляхи, чиновник пилит бюджет, мер барыжит гумманитаркой, фейковый волонтер занимается мошенничеством...

Оставили все свои дела, все дружно собрались толпой в 100к-500к и пошли вызволять своих людей.
показати весь коментар
28.04.2022 16:22 Відповісти
после чего получили прилёты искандерами, крылатыми ракетами, реактивной артой и просто гаубицами, и дружный поход закончился кровавой мясорубкой. Так не воюют, как вы хотите. Это же не наполеоновские войны.
показати весь коментар
28.04.2022 17:35 Відповісти
Вызволить своиз 2 тыс при этом положить своих-же 20 тысяч? У украины на сегодня нет эффективного ПРО,ПВО и достаточного количества РСЗО чтобы пробить безопасный коридор до Мариуполя. А пехотой туда идти-значит нашу пехоту будет выкашивать рашкинская артилеряя РСЗО,бомбардировщики
показати весь коментар
28.04.2022 17:58 Відповісти
Поаплодуємо героям! Поки москалі навколо Азовсталі хороводи крутять та встановлюють рекорди з кількості бомб на квадратний сантиметр, брянські кози вже доїтися перестали від щоденного переляку.
показати весь коментар
28.04.2022 17:01 Відповісти
Вот если бы зеледент был сейчас в Марике. Он конечно же все разрулил бы.
показати весь коментар
28.04.2022 18:06 Відповісти
Если бы Зеля бы в Марике то Украина подписала-бы капитуляцию У ЗЕли вилла в Италии-зачем ему умирать за Украину?
показати весь коментар
30.04.2022 00:24 Відповісти
 
 