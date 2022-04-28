"Для фізичного існування людини вже не залишилось нічого": дружина командира підрозділу 36-ї бригади Кравцова просить світову спільноту допомогти з евакуацією з Маріуполя

Дружина командира одного із підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, що знаходиться в оточені в Маріуполі, Марина Кравцова просить світову спільноту допомогти з евакуацією поранених, цивільних та військового гарнізону, зосередженого на заводі "Азовсталь".

Своє звернення вона опублікувала на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст звернення Марини Кравцової:

Шановна Світова Спільнота!

Я, Кравцова Марина, дружина Командира одного із підрозділів, який разом з бійцями полку спеціального призначення "Азов", 36-Ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, та інших військових, знаходиться в оточенні російського ворога в місті Маріуполь разом з цивільним населенням. Понад 64 дні вони перебувають в нелюдських умовах, продовжуючи відбиватись на єдиному підконтрольному заводі "Азовсталь", у місті, яке зруйноване майже на 98%.

Близко тисячі людей мирного населення, з яких переважно це новонароджені діти, жінки і люди похилого віку, змушені ховатись в укриттях на заводі "Азовсталь", тому що впродовж 64 днів вони під цілодобовими ракетними, артилерійськими обстрілами та надпотужнішими авіабомбардуваннями, серед яких і ФАБ 3000.

Декілька сотень поранених військових, яких вдавалось рятувати на полі боя, помирають в муках, тому що немає належних умов та медикаментів.

При такому стані ситуації, необхідна евакуація, якої досі немає, логістики для постачання зброї теж.

Для фізичного існування людини вже не залишилось нічого: ні їжі, ні води, ні необхідного надання медичної допомоги.

21.04.2022 року Володимир Путін на весь Світ пообіцяв не штурмувати завод "Азовсталь" але в цей же день при підтримці авіації , артилерійським озброєнням різних систем, танками і прикриттям бронетехніки, оборону заводу "Азовсталь" атакували чеченські бойовики Рамзана Кадирова.

Продовжуються авіаційні бомбардування і артилерійські нальоти.

Кожного дня безповоротні втрати, кожного дня десятки поранених та загиблих.

Командування військовослужбовців, які зараз захищають місто Маріуполь, записали звернення до всього Світу, де йдеться про те, що вони готові вийти з міста, за умов надання гарантій безпеки для виводу особового складу гарнізону, поранених, та цивільних людей, які там залишились.

Але, оскільки Росія ще жодного разу не дотрималась своїх обіцянок щодо створення безпечних гуманітарних коридорів з міста Маріуполь, Я, від імені усіх матерів, дружин, і дітей наших захисників, звертаюсь до Вас,Світова Спільното, по допомогу.

Просимо Вас допомогти провести евакуацію поранених, врятувати цивільних та вивести залишки військового гарнізону, зосередженого на заводі "Азовсталь" в місті Маріуполь.

Допоможіть надати розголосу цій трагедії та врятувати тисячі людей, які кожен день відчайдушно боряться зі смертю і в яких ще живе віра у спокій і мир в Україні.

З повагою, Марина Кравцова.