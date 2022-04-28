Відновленню не підлягає. У Лисичанську не буде води до кінця війни, - Гайдай

Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі. Без води також Рубіжне, Попасна, Сєверодонецьк - тобто майже всі вільні міста області", - пише Гайдай.

Згідно з інформацією від Луганської ОВА, водоканали області не функціонують.

"Є населені пункти в громадах, де вода частково є, повідомляти про них не будемо, бо рашисти можуть цим скористатися", - підкреслює Гайдай.