Люди масово виїжджають з окупованих територій, у Новій Каховці вже бракує лікарів, - мер Коваленко

У Новій Каховці, як і у всій Херсонській області, триває масовий виїзд мешканців у сусідні області та на території, де не проходять воєнні дії. Така ситуація призвела до суттєвого дефіциту професійних кадрів.

Про це повідомив Новокаховський міський голова Володимир Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

Першими забили тривогу керівники комунальних медичних закладів Центральної міської лікарні Наталія Гончарова та Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Ходорковська.

Вчора, 27 квітня, вони разом з міським головою Нової Каховки Володимиром Коваленком обговорили це болюче питання. Виїзд лікарів та фахівців середнього медичного персоналу з міста викликає велике навантаження на тих медичних працівників, які залишились. Сімейні лікарі приймають усіх, незалежно від заключених декларацій. А ось спеціалізованих лікарів-фахівців замінити немає ким. Поки прийнято рішення підміняти, або переводити на півтори ставки тих спеціалістів, які лишилися в місті, адже лікувальний процес перервати не можливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Новій Каховці - стрілянина між російськими військовими та "мобілізованими" з ОРДЛО, - Кім. ВIДЕО

Не менш тривожною є тенденція відтоку керівників та фахівців інших комунальних підприємств. Наразі виїхали з міста два керівника-комунальника, яких замінили їхніми заступниками. Є надія, що це не позначиться на якості послуг для населення.

З фахівцями державних служб та місцевого самоврядування, які виїхали з міста, розірвані трудові контракти, а ті, які лишились – працюють в дистанційному режимі.