8 306 11

Люди масово виїжджають з окупованих територій, у Новій Каховці вже бракує лікарів, - мер Коваленко

каховка,нова

У Новій Каховці, як і у всій Херсонській області, триває масовий виїзд мешканців у сусідні області та на території, де не проходять воєнні дії. Така ситуація призвела до суттєвого дефіциту професійних кадрів.

Про це повідомив Новокаховський міський голова Володимир Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

Першими забили тривогу керівники комунальних медичних закладів Центральної міської лікарні Наталія Гончарова та Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Ходорковська.

Вчора, 27 квітня, вони разом з міським головою Нової Каховки Володимиром Коваленком обговорили це болюче питання. Виїзд лікарів та фахівців середнього медичного персоналу з міста викликає велике навантаження на тих медичних працівників, які залишились. Сімейні лікарі приймають усіх, незалежно від заключених декларацій. А ось спеціалізованих лікарів-фахівців замінити немає ким. Поки прийнято рішення підміняти, або переводити на півтори ставки тих спеціалістів, які лишилися в місті, адже лікувальний процес перервати не можливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Новій Каховці - стрілянина між російськими військовими та "мобілізованими" з ОРДЛО, - Кім. ВIДЕО

Не менш тривожною є тенденція відтоку керівників та фахівців інших комунальних підприємств. Наразі виїхали з міста два керівника-комунальника, яких замінили їхніми заступниками. Є надія, що це не позначиться на якості послуг для населення.

З фахівцями державних служб та місцевого самоврядування, які виїхали з міста, розірвані трудові контракти, а ті, які лишились – працюють в дистанційному режимі.

Автор: 

Нова Каховка (181) окупація (6818) Херсонська область (6112)
+4
ясно люди виїжджають, всі вже побачили що буває на окупованих територіях, русскіє як не заб"ють то значить на гарматне м"ясо відправлять, краще вже виїхати, то в перші дні війни ще може хтось не вірив що кацапи так ви....кі.
28.04.2022 15:07 Відповісти
28.04.2022 15:07 Відповісти
+3
В каждой хате должна стоять бутылка метанола на столе. И не нужно никаких деблокад!!!
28.04.2022 15:01 Відповісти
28.04.2022 15:01 Відповісти
+3
Та розвертають вони тисячі машин і автобусів, не дають виїхати з 20 числа зовсім, найчастіше на останньому блокпосту перед нашими вже ******* відправляти назад, ще й кажуть їдьте в Крим якщо не хочете в Херсоні бути.
28.04.2022 15:14 Відповісти
28.04.2022 15:14 Відповісти
28.04.2022 15:01 Відповісти
А если б Гитлеровцы спалили мАскву - жили бы сейчас как люди. Ездили бы на БМВ и Мерседесах. К слову Германская империя в первой мировой потдержала независимость Украины!!! Но как обычно, все просралси... из-за тогдашнего 73% нариту...
28.04.2022 15:04 Відповісти
28.04.2022 15:04 Відповісти
28.04.2022 15:07 Відповісти
28.04.2022 15:14 Відповісти
а виїжджають вони на Крим
28.04.2022 18:40 Відповісти
28.04.2022 18:40 Відповісти
Ну это еще ничего.
Люди кто выехал в Европу массово ищут работу чтобы не возвращаться больше.
Какой смысл. За столтко лет независимости не создать приемлемых условий для жизни и работы.
Спасибо ворам коммунистам.
Грабили так что незаметили как уничтожили страну
28.04.2022 15:13 Відповісти
28.04.2022 15:13 Відповісти
потому что жителям Украины это не нужно было - им олигархи кацапские промывали мозги годами что бы Украина оставалась не развитой коррупмированной ..
28.04.2022 17:29 Відповісти
28.04.2022 17:29 Відповісти
зате кацапські продотряди вже на Херсонщину поперлися

🤯Депутати Красноярського краю рф офіційно вирішили вивозити зерно з окупованої Херсонщини, примусово конфісковуючи у фермерів.

У рішенні депутатів йшлося, що в регіоні «гостро відчувається» нестача овочів та зернових культур через санкції.

Голова російського комітету з агрополітики заявив, що «такий досвід» зможуть «успішно впровадити» депутати з інших регіонів росії https://t.me/operativnoZSU/21382
28.04.2022 15:28 Відповісти
28.04.2022 15:28 Відповісти
ЕСЛИ УКРАИНЕ ХЕРСОНЩИНА НЕ НУЖНА, ТО ЧТО ЛЮДЯМ ДЕЛАТЬ?
28.04.2022 15:42 Відповісти
28.04.2022 15:42 Відповісти
***** ,нет что бы радоваться что люди сумели вырваться ,он жалится , всё равно кацапы поставят своих .
28.04.2022 16:12 Відповісти
28.04.2022 16:12 Відповісти
никто не может вырваться на свободную територию, а на Крым дорога открыта. Радуемся конечно, за них - за новых крымчан
28.04.2022 18:47 Відповісти
28.04.2022 18:47 Відповісти
 
 