Енергетики повернули світло ще 15 тисячам родин на Київщині та Донеччині, - ДТЕК

За минулу добу енергетики повернули світло понад 15 тисячам родин у 43 населених пунктах Київської області та Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"Упродовж 27 квітня електромонтери ДТЕК повернули світло для 6 325 домівок Київської області. Зокрема, повністю відновили електропостачання у 15 селах та частково у 11 селах Вишгородського та Бучанського районів", - повідомили в компанії.

Без світла залишаються ще 31,7 тисяч домогосподарств у 63 населених пунктах.

"28 квітня енергетики ДТЕК виконують роботи з відновлення електропостачання у 20 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Також продовжуються роботи з повернення світла за заявками споживачів, що повертаються у свої будинки на звільнених територіях", - кажуть у компанії.

У Донецькій області за минулу добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 9 403 родин у 17 населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів. Через обстріли російських окупантів, без світла залишається 240 населених пунктів у Донецькій області.

"Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - повідомили в компанії.